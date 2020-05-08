«Лишь единицы остаются»: вебкам-модель о работе на карантине

Режим самоизоляции, введенный по всему миру, серьезно повлиял на работу тех, кто, казалось бы, не должен был от этого пострадать — вебкам-моделей, оказывающих интимные услуги онлайн. Они не зависят от часовых поясов, им не нужно ездить в офис и лично общаться с людьми, однако и у них возникли определенные трудности.

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Как рассказала в интервью «Газете.Ru» вебкам-модель из Санкт-Петербурга, которая представилась как Мальвина, новых клиентов ожидаемо стало больше — но зато пропадают те, кто раньше регулярно заходил в «комнаты» вебкам-моделей. «Я читаю в новостях сайтов, с которыми сотрудничаю, что в последнее время зарегистрировалось много новых пользователей, — отметила Мальвина. — Но если кто-то находит на вебкам-сайтах новый способ развлечения на карантине, то другие, наоборот, отказываются от привычки заходить туда каждый вечер, потому что бизнес разорился и они больше не могут позволить себе тратить деньги на всякую ерунду».

Доходов стало меньше, ведь заработки вебкам-моделей на 100% складываются из того, что лично на них потратили посетители сайтов, а если люди по всему миру сидят по домам на карантине, то и лишним деньгам взяться неоткуда.

«Может быть, в эти месяцы вынужденного домоседства все больше людей от скуки заходят на вебкам-сайты, но это не значит, что они оставляют там последние деньги, отложенные на черный день, — поясняет девушка. — Гречка и тушенка, разумеется, важнее, чем сомнительное развлечение».

Изменились и условия труда. В основном вебкам-модели работают из дома, пока дети в садике или школе, а муж на работе. Из-за карантина они столкнулись с серьезной проблемой. Раньше можно было временно снять апартаменты под работу, перевезти оборудование и ездить туда как в офис либо договориться со студией. Сейчас этой альтернативы нет.

При этом не стоит думать, будто работа вебкам-модели вообще не предполагает личного общения с кем бы то ни было. Профессионалы в этой индустрии вынуждены постоянно учиться — и делать это не виртуально. Дело в том, что вебкам-модели осваивают навыки по двум направлениям — техническому и гуманитарному. Под техническим подразумевается устройство каждого сайта: как что работает, где какая кнопка, как оформить профиль максимально привлекательно, а также вспомогательные программы, которые помогают улучшить качество трансляции, оптимизировать работу, добавить к видео-потоку графические интерактивные элементы. А гуманитарное предполагает, что модели нужно уметь флиртовать, доминировать, оставлять о себе приятное впечатление, знать, как готовиться к фотосессиям, как зарабатывать на общении.

«На эти темы есть статьи, лекции, вебинары и, конечно, личные консультации», — поясняет Мальвина. Вебкам-мероприятия, саммиты, семинары, проводятся в реале, как и многие другие бизнес-мероприятия. В этом году их впервые стали проводить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Вебкам-моделинг, как и любая другая сфера, постоянно развивается: возникают новые сайты, а старые добавляют дополнительные функции, повышают технические требования, обновляют интерфейс — меняются способы вывода средств, правила работы в целом. Также в этой сфере проводятся тематические мероприятия, где представители сайтов, студий, платежных систем и вспомогательных сервисов обмениваются опытом друг с другом. Сейчас вся подобная деятельность поставлена на паузу: парализована работа офисов по всему миру, а значит, меньше людей занимаются разработкой и техподдержкой.

Без учебы нельзя: как показывает практика, модели, которые приходят сейчас в профессию из-за скуки или по необходимости, сильно проигрывают в уровне компетенции «старожилам» сайтов. Мальвине есть с чем сравнивать, она стала вебкам-моделью в марте 2010 года и, если бы не пандемия, отпраздновала бы юбилей. Однако, по словам девушки, многие представители воспринимают эту профессию несерьезно, как временный заработок.

«Лишь единицы остаются здесь больше двух лет и вообще относятся к этому как к работе, так что подавляющее большинство вебкам-моделей всегда были новичками и непрофессионалами»,

— считает девушка.

Для Мальвины вебкам-модель — основная профессия. Выпускница СпбГУ работает только на иностранную аудиторию и свободно говорит по-английски и по-немецки.

Поскольку конкуренция высока, к моделям предъявляют определенные требования. И речь здесь не про внешность, хотя и она, конечно, важна. Теоретически стать вебкам-моделью может кто угодно, кому уже есть 18 лет и у кого есть паспорт. «Разумеется, людям с привлекательной внешностью добиться успеха проще, — обращает внимание Мальвина. — Но сама по себе внешность не является гарантом успеха в вебкаме. Нужно, чтобы людям хотелось платить тебе деньги за общение, а на это влияют, в первую очередь, коммуникативные навыки, четкий график, умение правильно пользоваться всеми функциями сайта, техническая оснащенность, раскрепощенность».

Камера и компьютер должны соответствовать техническим требованиям сайтов, чтобы выдавать потоковое видео хорошего качества, да еще и на несколько площадок одновременно. Помещение для работы должно быть красивым, светлым, функциональным и тихим. Сидеть за компьютером лучше на хорошем кресле, стол должен быть оптимальным по высоте, а диваны и кровати — удобными. «Свет — вообще основа качественной картинки, как для фото и видеосъемки, так и для онлайн-трансляции, — поясняет девушка. — Обстановка в кадре должна быть эстетичной, нужно свободное пространство для движения, все необходимое должно быть под рукой. Трансляция ведется со звуком, так что неприемлемо, чтобы на фоне лаяли собаки, плакали дети, сигналили машины».

График работы и количество часов определяют сами модели: работать можно круглосуточно, так как посетители сайтов живут в разных странах с разными часовыми поясами.

«Но не все в России живут по московскому времени и не все пользователи из Америки работают с 10 до 18, а вечером приходят на развлекательные сайты, — рассказывает Мальвина. — Кто-то любит зайти на них утром перед работой, кто-то ночью, а кто-то прямо из своего офиса. Так что абсолютно в любое время дня и ночи всегда кто-то есть онлайн по обе стороны экрана».

Время требуется и для ухода за собой. «В свою внешность необходимо вкладываться, и в этом я вижу одно из преимуществ работы на вебке, — говорит Мальвина. — Всем женщинам приходится тратить время и деньги на белье, косметику, маникюр, уход за волосами, только для них это — блажь, а для меня — рабочая необходимость и, если хотите, инвестиция. Ведь чем лучше я выгляжу и чувствую себя, тем лучше я зарабатываю. Так что отдых — это тоже инвестиция. К нам приходят люди, чтобы почувствовать себя лучше, а как можно делиться с людьми энергией, если у тебя самой ее нет?»

Важно быть не только красивой, но и интересной. По словам Мальвины, к вебкам-моделям обращаются не только и не столько за тем, чтобы посмотреть, а за тем, чтобы поговорить. «Есть очень разные люди: и одинокие, и семейные, разного возраста и материального положения, — поясняет Мальвина. —

Для кого-то вебкам — это просто интерактивное порно, а для кого-то — единственный шанс поговорить с приветливой умной девушкой модельной внешности, потому что в реальной жизни такие девушки не обращают на них внимания».

Как объяснила девушка, поговорить к ней приходили всегда. «Это не от эпохи зависит, а от модели, — уточнила Мальвина. — Если модель не знает английского и односложно отвечает, то какие тут могут быть разговоры, о чем с ней разговаривать? Я поговорить люблю, соответственно, привлекаю людей, которым это нравится».

Девушка предпочитает приватные сайты, где ей не приходится давать онлайн-представление неограниченному числу пользователей в надежде, что всем понравится и кто-то из них раскошелится. «Мне начисляются деньги именно за время в «привате» — режиме чата, когда меня видит и слышит лишь тот, кто мне платит. Только в таком режиме можно зарабатывать на общении, флирте, доминировании, и меня это привлекает гораздо больше, чем просто создавать откровенный контент по запросу, который в интернете можно увидеть и бесплатно».

В России, по словам Мальвины, такие сайты не очень популярны, потому что там, прежде чем что-то увидеть или даже написать сообщение, нужно ввести данные кредитной карты. Именно поэтому она работает на иностранную аудиторию. «За 10 лет у меня было, пожалуй, 6-7 русских пользователей, — призналась девушка. — Русские не привыкли платить за развлечения в интернете, а учитывая курс доллара, цена $2-5 за минуту кажется нашим соотечественникам неоправданно высокой, и я могу их понять».

Есть и бесплатные сайты, которые работают по другому принципу. «Люди слетаются туда, потому что действительно все можно увидеть за просто так, — указывает Мальвина. — Модель в открытом чате показывает шоу любой степени откровенности, кто-то ей за это кидает чаевые, мотивируя ее продолжать или делать что-то новое, ну а ты можешь просто молча сидеть и наслаждаться.

Со временем люди привыкают бродить по комнатам моделей вместо обычного просмотра порно и вот однажды решаются написать понравившейся девушке.

Модели могут запретить писать им бесплатно, но тогда трафик упадет и гости уйдут к кому-то менее заносчивому. Со временем человеку становится недостаточно просто смотреть и писать, ему хочется выделиться из сотен гостей в ее комнате, а способ обратить на себя внимание простой — послать чаевые. Минимальный размер чаевых — 1 токен — равен 10 центам. Ну а что такое 10 центов? Пшик! С этими деньгами легко расстаться. И так, постепенно, из заглянувшего ради любопытства человек превращается в постоянного платежеспособного посетителя».

Стыдиться своей профессии Мальвина нужным не считает. «Да, я использую свое тело на работе, потому что я его показываю, — рассуждает Мальвина. — Но вообще все мы используем тело на работе, ведь мы в теле живем. Для грузчика, танцора, кузнеца тоже его тело — его хлеб. Мы вроде не в Средние века живем, чтобы считать все телесное постыдным. Мое тело принадлежит только мне, и лишь я решаю, как им распоряжаться».