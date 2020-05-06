Карантин с привидениями: как убедить нарушителей

В одном из регионов Индонезии изобрели сильнодействующее средство против нарушения режима самоизоляции. В регентстве Сраген, расположенном в Центральной Яве, тех, кто не следует указаниям властей оставаться дома во время пандемии COVID-19, теперь отправляют в заброшенные деревни, где размещают в пустующих домах. Местные жители верят, что в них водятся привидения — в надежде на то, что страх перед сверхъестественным убедит потенциальных нарушителей сидеть дома, раз призывы чиновников и врачей на них не действуют, власти и пошли на этот шаг.

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Глава регентства Сраген выпустила указ, предусматривающий этот вид наказания для нарушителей карантина, в конце апреля — после того, как в регион начали прибывать жители из других районов Индонезии, в том числе и из столицы, которые отказывались соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

«Если они не подчиняются приказу о самоизоляции, несколько деревень попросили у меня разрешения отправлять их на карантин в заброшенные школы и дома, — рассказала глава Срагена Кусдинар Унтунг Юни Суковати местным СМИ. — Я дала разрешение. Если нужно, их будут запирать — в доме с привидениями при необходимости. Но мы все равно будем их кормить и за ними присматривать».

С тех пор под карантин в доме с призраками попали уже пять человек — для двоих оборудовали заброшенную хижину среди рисовых полей в деревне Плупу, еще для троих поставили кровати в пустующем доме в деревне Сепат. Нарушители, помещенные в «дома с привидениями» были заперты снаружи.

Наказание, по всей видимости, подействовало. Один из нарушителей по имени Генри Сусанто признался французским СМИ, что привидений так и не увидел. «Но что случается, то случается. Урок усвоен», — сказал он.

Индонезия — не единственная страна, где для тех, кто противится решению властей о введении карантина принимаются неожиданные меры.

Особенно отличается Индия: здесь пойманных на улице нарушителей режима самоизоляции заставляют приседать, писать извинения или выполнять асаны йоги, бьют палками или даже пугают заражением COVID-19.

Например, полицейские из города Тирупур штата Тамилнад, обнаружив в конце апреля трех мужчин без защитных масок, собравшихся на улице у мотобайка, решили проучить нарушителей необычным способом — они заперли их в машине «скорой помощи» с находившимся там пациентом и сказали, что у мужчины диагностирован COVID-19.

На видео, попавшем позже в сеть, видно, как нарушители отчаянно пытаются избежать контакта с «больным» и даже вжимаются в стекло, когда тот направляется к ним.

«Только когда они поняли, что в скорой помощи был пациент с COVID-19, они испугались за свою жизнь. Люди не понимают, насколько ужасен вирус, потому что не видят его. Но он может быть где угодно», — заявил один из офицеров на видео. Он добавил, что находившийся внутри транспортного средства мужчина — всего лишь актер, который не мог заразить нарушителей карантина.

В соседнем с Индией Пакистане нарушителей карантина тоже заставляют приседать или ползать — в сети также появляются видео, на которых люди, пойманные на улице без дела, склонены в неудобной позе, засунув голову между колен и прижимая их к ушам. По мнению некоторых специалистов, истоки подобных наказаний — в колониальной феодальной истории обеих стран.

«Британские раджи использовали такие виды наказаний, объяснил изданию TRT World профессор университета Куад-э-Азам в Исламабаде. — Однако такого вида наказания были частью культуры Южной Азии на протяжении тысячелетий. Кроме того, это было частью индуистской кастовой системы, адаптированной последователями иных религий в других регионах».