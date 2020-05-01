В гробницу на диване: где провести майские праздники

Пандемия коронавирусной инфекции смешала планы путешественников всего мира — и россиян, разумеется, тоже. В эти майские праздники многие могли бы греться под солнцем Турции, обливаться соусом от шаурмы в Тель-Авиве, отбиваться от голубей в Венеции или обниматься с родственниками в Новосибирске. Но вместо этого мы в лучше случае вооружаемся пропуском и отправляемся на дачу или смотрим на хорошую погоду в окно. В случае, конечно, если дисциплированно соблюдаем режим самоизоляции.

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Из-за закрытия границ и карантина в большинстве стран мира популярные достопримечательности мира остались без туристов — однако на них по-прежнему смотрят, только теперь с экранов компьютеров. Музеи, национальные парки, дворцы и храмы теперь можно посещать виртуально — при помощи онлайн-гидов. Некоторые бесплатно, другие — за небольшую сумму. Куда же «поехать» в эти майские праздники?

Гробницы фараонов

В середине апреля Египет открыл бесплатный виртуальный доступ в гробницы Долины царей. На сайте Министерства культуры и туризма запустили онлайн-туры: власти страны приглашают путешественников осмотреть гробницу фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI в Луксоре, усыпальницу царицы Мересанх III в Гизе и гробницу Менны, писца эпохи Среднего царства. Кроме того,

close Долина царей Долина царей Depositphotos

посетить можно коптский Красный монастырь неподалеку от города Сохаг, мечеть-медресе султана Баркука в Каире и синагогу Бен Эзра, расположенную там же, в столице Египта. Или — спуститься в катакомбы Ком Эль-Шукафа, древнего греко-римского некрополя в Александрии.

Навигация при помощи стрелок, письменные объяснения, которые сопровождают особенно интересные детали, исторический экскурс — это тот случай, когда вы становитесь своим собственным экскурсоводом. Пропустить мимо ушей рассказ гида не получится — а если что-то и упустили из виду, всегда можно вернуться к пройденному и пересмотреть заново.

Сады тюльпанов

Весной сидеть дома особенно обидно — где-то благоухают деревья, осыпаются лепестки, но шансов увидеть всю эту красоту нет, даже если живешь рядом с ботаническим садом. А в Нидерландах — бешено расцветают тюльпаны, особенно в Королевском парке Кёкенхоф между Лейдоном и Харлемом, который каждую весну заполняют толпы туристов, приехавших полюбоваться на 4,5 миллиона тюльпанов 100 разновидностей. Растут в саду и гиацинты, крокусы, рябчики, нарциссы, а вокруг — мостики, озера, павильоны и, конечно же, мельница.

close Королевский парк Кёкенхоф Королевский парк Кёкенхоф Depositphotos

Теперь по дорожкам сада ходят только его сотрудники — от цветов нельзя самоизолироваться, они требуют ежедневного ухода.

Агрономы и цветоводы и приглашают виртуальных путешественников полюбоваться тюльпанами, не выходя из дома. Панорамные фотографии сопровождаются рассказом об истории парка, принципах ландшафтного дизайна и сортах тюльпанов. А кроме того, можно просмотреть отдельные видео, на которых сотрудники парка описывают свою работу, показывают лучшие точки для фотографирования на будущее и подбадривают сидящих дома путешественников. Единственный недостаток — запах цветов почувствовать решительно невозможно.

Далекие острова

Фарерские острова в Дании — пожалуй, не то направление, что приходит в голову во время размышлений о поездке на майские праздники. Так что виртуальные туры, которые придумали проводить их жители, станут приятной возможностью сделать то, что вы даже не собирались. Тем более, что

close Фарерские острова Фарерские острова remote-tourism.com

жителям Фарер пришла в голову весьма остроумная идея: они отправятся вместе с вами гулять по скалам и пойдут туда, куда вы пожелаете — в режиме реального времени при помощи видеокамеры они покажут вам скалы, водопады и стада овец, гуляя пешком, восседая на лошади.

Можно заказать и морской тур — тогда ваш гид будет показывать вам с лодки 18 островков архипелага. Управлять экскурсоводом можно, нажимая на стрелки на мобильном устройстве.

Улицы Уханя

После эпидемии коронавирусной инфекции улицы Уханя, как и других китайских городов, снова заполнили прохожие. Однако иностранных туристов среди них сейчас нет — теперь с COVID-19 борются в других странах. Между тем город, о существовании которого за пределами Китая узнали только из-за того, чтобы именно там вспыхнула эпидемия, стремится показаться людям, что там есть не только рынок морепродуктов, где якобы продается мясо диких животных.

close Ухань Ухань Depositphotos

Приобрести экскурсию по Уханю можно на сайте компании Walks. «Вместо того, чтобы фокусироваться на последних событиях, которые привлекли внимание к Уханю, тур предлагает вам посетить город вместе с одним из его жителей», — говорится на сайте. Увидеть можно университет, Восточное озеру, реку Янцзы, равно как и познакомиться с местными кулинарными традициями — скорее всего, жители города попытаются доказать всему миру, что не очень-то они и едят летучих мышей.