Очищение рынка: французские вина превратят в спирт

Виноделы Франции, Италии, Испании бьют тревогу: из-за режима самоизоляции, длящегося с марта, их продукция может найти на выброс. Дело в том, что несмотря на то, что потребители начали покупать чуть больше вина в магазинах, закрывшиеся бары и рестораны больше не заказывают напитки на винодельнях — и это больно бьет по производителям алкогольной продукции.

По оценке Европейского комитета производителей вина (The Comité Européen des Entreprises Vins ), невостребованными могут остаться 10 гектолитров вина, сообщает The Independent. При этом вино нового урожая, сбор которого начнется в августе, окажется просто негде хранить.

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Депутат Европарламента из Франции Эрик Андриё уже предложил подвергнуть нераспроданный напиток дистилляции, чтобы выделить чистый спирт, который можно пустить на санитайзеры. «Дистилляция — это альтернатива. Конечно, менее выгодная, чем продажа вина, но она хотя бы позволит виноделам продержаться и собрать урожай в 2020-м», — сказал он The Times.

Однако для того, чтобы превратить вино в спирт, нужны юридические основания, которых сейчас нет. Этого Эрик Андриё ждет от Еврокомиссии. «У Европейской комиссии есть юридические и финансовые инструменты, позволяющие вмешаться в рынок в период кризиса, — заявил парламентарий. — Если она не сделает этого сейчас, маленькие производители рискуют лишиться бизнеса».

По данным комитета, объединяющего виноделов Европы, объем рынка вина упал на континенте на 30%. «Все мы должны понимать, что находимся перед лицом кризиса, который не будет краткосрочным», — заявил в этой связи Жан-Мари Барийер, президент Европейского комитета производителей вина.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке итальянских и испанских коллег уже обратился к Евросоюзу с просьбой выработать юридический механизм, который позволит превратить вино в спирт. «Кризис, который мы переживаем — это, к сожалению, только начало долгого периода. Объемы нераспроданного [вина] в течение этих месяцев не только лягут бременем на рынок будущего сезона, но и во многих регионах помешают сбору урожая из-за недостатка места для хранения», — говорится в письме, направленном в Еврокомиссию.

Итальянские производители вина заявили о своем бедственном положении еще в конце марта, когда начал проявляться первый эффект от введенного 9 марта карантина. Итальянцы, оказавшиеся запертые по домам, употреблять спиртное не перестали, однако приобрести вино они теперь могли только в супермаркетах, а это означало, что у небольших виноделен не было шансов найти своего покупателя.

«В виноделии и вообще в бизнесе те, кто не занимался делами серьезно и профессионально, могут столкнуться с трудностями при перезапуске. Мне грустно это говорить, но впереди очищение рынка», — признался в беседе с изданием WineSpectator Маурицио Занелла, основатель марки игристых вин Ca' del Bosco из Ломбардии.

С ним согласился Джанпаоло Табаррини, производящий вино Montefalco Sagrantini.

«Маленькие производители, далекие от массовой дистрибуции, будут вынуждены бороться за то, чтобы выжить», — сказал он изданию.

Пока виноделы сражаться за место на рынке, сами европейцы в самоизоляции увеличили объемы потребления их продукции настолько, что Европейский альянс алкогольной политики выпустил памятку, в которой рассказал об особом вреде алкоголя во время пандемии.

По данным альянса, во время карантина в Бельгии, например, продажи спиртных напитков в супермаркетах подскочили на 15%, а в Великобритании выросли на 22%. Организация напомнила: злоупотребление алкоголем бьет по иммунной системе, поэтому к спиртному для того, чтобы справиться со стрессом, прибегать не стоит. К тому же среди всех душевных расстройств алкогольная зависимость в мире стоит на третьем месте по распространенности.