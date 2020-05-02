Гостей не звали: перейдут ли Недели моды в онлайн

Пандемия COVID-19 поставила перед миром моды вопрос, как будут проходить в этом году главные мероприятия в индустрии — недели моды сезона «Весна-лето 2021» и межсезонные показы мировых модных домов. Закрыты границы, дизайнеры, топ-модели, постановщики показов и стилисты находятся в самоизоляции в разных частях света, а само производство новых коллекций — под вопросом. Сейчас профессионалы модной индустрии пытаются понять, как изменится их работа после окончания пандемии, потому что ясно уже сейчас: их жизни никогда не будет прежней.

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Пока что самым очевидным выходом кажется проведение недель моды в онлайн-формате: опыт Недели моды в Шанхае, проходившей с 24 по 30 апреля, показал, что теоретически это возможно.

Свои коллекции более 150 китайских модных домой продемонстрировали через принадлежащую Alibaba Group платформу Tmall, предназначенную для розничной торговли онлайн: некоторые дизайнеры представили свои работы в режиме реального времени, другие использовали шанс позаботиться о продажах и предложили зрителям забронировать понравившиеся им подиумные наряды. К концу Недели показы просмотрели более 11 млн человек.

В цифровом формате в этом году прошла и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — вместо того, чтобы с 31 марта по 4 апреля провести показы, по традиции, в Манеже, организаторы попросили дизайнеров отснять лукбуки или фэшн-видео. В результате российские дизайнеры представили свои коллекции за два дня на платформе интернет-магазина Aizel и на сайтах медиа, которые были информационными партнерами MBFWR — те из них, кто успел за неделю придумать концепцию презентации или короткометражки и воплотить свои идеи, местами весьма остроумные, в жизнь.

Кроме того, организаторы освоили и платформу TikTok — там в прямом эфире читали лекции приглашенные эксперты, среди которых бывший главный редактор Numéro Russia Игорь Андреев, медиа-директор «Яндекс.Дзен» Даниил Трабун, автор Telegram-канала Golden Chihuahua Саша Амато, фэшн-иллюстратор Вэлли, сотрудничавшая с Givenchy, Lancome и Dolce & Gabbana, и дизайнер первого цифрового костюма, проданного в России, Регина Турбина.

Судить о том, насколько эффективны и интересны Недели моды в онлайн-режиме, можно будет совсем скоро.

О переходе в цифровой формат уже заявили в Великобритании — 20 апреля стало известно, что Неделя моды в Лондоне, одна из крупнейшей «четверки», будет проводиться в онлайн-режиме. Публике будут доступны цифровые шоурумы, интервью с участниками, подкасты с деятелями индустрии моды — при этом мероприятие намечено не на сентябрь, как обычно, а на июнь. Именно в это время обычно проходят Недели мужской моды — но на этот раз для лондонских дизайнеров разделение по полам отменено, показы будут гендерно-нейтральными.

Впрочем, будут ли это именно показы — большой вопрос: следовать примеру Джорджио Армани, показавшего в конце февраля в Милане новую коллекцию при пустом зале, пока никто не решился. Модельер отказался от присутствия гостей, испугавшись эпидемии коронавирусной инфекции, уже начинавшей тогда распространяться по северу Италии — попытку обезопасить гостей от заражения все поняли, однако сам показ в темноте и без зрителей оставил мрачное ощущение.

Сейчас многие деятели индустрии моды открыто задаются вопросом: нужны ли им Недели, проходящие дважды в год, подготовка и участие в которых требуют слишком много ресурсов. Так, Марк Джейкобс в середине апреля на вебинаре Vogue Global Conversations заявил, что к Неделям готовится избыточно много вещей. «Мы делаем все в таком избытке, что для этого просто нет потребителя, — заявил Джейкобс. — Все истощены. Все это превратилось в рутину».

Это же чувствуют, вероятно, и в Saint Laurent — модный дом уже отменил показы намеченной пока на осень Недели моды в Париже. «Учитывая нынешние обстоятельства и радикальные изменения, которые за ними последуют, Saint Laurent приняли решение взять контроль над скоростью своей работы и пересмотреть свой график», — заявил бренд в конце апреля в своем Instagram.

В беседе с изданием WWD креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло объяснил, что роскошь и излишества, которые предлагают модные показы — явно не то, что будет нужно миру, когда он переживет удар пандемии COVID-19. «Наше решение не становиться частью заранее распланированного расписания исходит из желания осознать важность своего времени, своей жизни, — сказал модельер. — Определенный способ жить вместо определенного способа одеваться. Замедление и попытка жить сегодняшним моментом продемонстрировали уязвимость жесткой организации. То, что сейчас вышло из моды — это показы, шоурумы, заказы».