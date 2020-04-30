Встреча с волком: какие животные погибнут после пандемии

Испанского биолога Ориоля Лапьедра из Центра экологических исследований и лесопользования привлек необычный звук — гул совы в курортном местечке Маресме в окрестностях Барселоны. До сих пор сова не покидала территорию обитания в горных лесах и природных заповедниках, а теперь оказалась в городе и вьет гнезда, где откладывает яйца для выведения будущего потомства. Карантин превратил испанские города в необычайно тихую и спокойную среду обитания, которая идеально подходит для птиц. Но так будет продолжаться недолго — со 2 мая в королевстве вводятся послабления режима карантина.

Животные попадают в экологическую ловушку: они осваивают территории, оставленные людьми, не догадываясь, что те снова вернутся на улицы города и поставят под угрозу дальнейшее выживание их потомства.

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Проблема в том, что разгар пандемии совпал с сезоном размножения многих особей. «Если птицы сейчас воспользуются отсутствием людей, чтобы размножаться в зонах, где они не делали этого раньше, репродукция может прерваться, когда люди вернутся к своей деятельности в городах», — отмечается в отчете Центра экологических исследований при Автономном университете Барселоны.

Люди вернутся, в частности, в аэропорты, в которых птицы уже стали вить гнезда. Сотрудникам воздушной гавани Барселоны Эль Прат приходится отгонять от ручьев и каналов чаек и бакланов, которые ловят там рыбу. Однако когда самолеты снова начнут летать, присутствие птиц в районе аэропорта грозит бедой — особенно если особь попадет в двигатель взлетающего лайнера.

По мнению Ориоля Лапьедра, неприятности ждут и более мелких обитателей дикой природы: дело в том, что водные насекомые могут спутать асфальт с водой и отложить там свои яйца. А когда дорожный трафик вернется к нормальному уровню, их потомство будет уничтожено машинами.

Еще один вид, затронутый изменениями в ритме города, это змеи, которые стали все чаще выползать на дороги. Земноводные холоднокровные животные, по словам биолога, используют асфальт, который нагревается от солнца, как батарею, пока машины не ездят по дорогам. Как только люди выйдут из карантина, змеи, привыкшие к новому образу жизни, погибнут.

За время карантина гулять по сельским населенным пунктам вошло в привычку и у млекопитающих, например, у волков. Биолог предупреждает, что сельские жители после отмены карантина будут чаще встречать на своем пути волков, которые родились из помета во время отсутствия людей — и это будет опасно как для людей, так и для животных. Захаживать в города стал дикий боров, чье неожиданное появление может привести к авариям на дорогах.

Ситуация осложняется тем, что до окончания карантина биологи могут только прогнозировать последствия встречи людей и дикой природы, о результатах можно будет рассуждать только в будущем.

Те несколько месяцев, что длился карантин в разных странах, по признанию биологов, не смогут существенно повлиять на жизненный цикл животных и в корне изменить их повадки. «Эта ситуация продиктована обстоятельствами и скоро вернется в норму. Зверям снова придется прятаться», — заключает Луис Суарез, координатор из испанского отделения WWF.

Но некоторым животным все-таки удалось приспособиться к новым условиям. Так, расширение территории обитания биологи предсказывают кроликам, которые, кажется, никогда не испытывали трудностей в вопросах размножения. О последствиях этих изменений говорить можно будет только в июне-июле, когда закончится их репродуктивный цикл.

Беатрис Санчез, глава программы по биоразнообразию птиц Birdlife, настроена оптимистично: по ее словам, и двух лет карантина не хватило бы, чтобы существенно изменить привычки птиц. «Изменения могут быть едва заметными, большинство их последствий устранится, как только человечество вернется к нормальной жизни», — утверждает эксперт.

А по словам биолога Хосе Игнасио Агуирре из Университета Мадрида, в биологии вообще не стоит делать какие-то обобщения. «Вопрос об экологической ловушке будет решаться отдельно для каждого вида и страны, в зависимости от длительности карантина», — уверен эксперт.

Команда Агуирре вот уже 20 лет занимается исследованиями приспособления диких животных к городской жизни. Биолог полагает, что должно пройти время, чтобы они могли сравнивать данные и говорить о каком-то эффекте от карантина, который может быть долгосрочным. Он не считает, что негативный эффект будет значительным, впрочем, как и позитивный, потому что развитие видов очень динамично: они быстро приспосабливаются. Но он согласен с коллегами, которые обращают внимание на то, что совпадение карантина и репродуктивного цикла у животных приведет к их более интенсивному размножению.