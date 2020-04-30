«Цепляют блондинки»: о чем думал Джон Кеннеди летом 1960-го

В США продали с аукциона записки 35-го президента страны Джона Кеннеди, которые он делал во время избирательной кампании 1960 года. Лот, в который вошли 98 страниц, исписанных рукой сенатора, боровшегося за роль кандидата в президенты от Демократической партии 50 лет назад, ушел с молотка за $25 тыс. на торгах аукционного дома Heritage Auctions. Неотцензурированные наброски дают, наконец, четкое представление о том, какие мысли и страхи обуревали Джона Кеннеди в разгар праймериз, каким образом он хотел выстраивать кампанию и чего ждал от будущего.

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Самое любопытное в этой кипе бумаг — высказывания, позволяющие судить о его личной жизни: записки 1960 года стали очередным подтверждением того, что Джон Кеннеди имел связи на стороне и что предпочитал блондинок. Отрывочные фразы были записаны уже в октябре 1960 года — в них кандидат в президенты, в частности, высказывает опасения, что если все раскроется, противники используют это.

«Меня цепляют блондинки», — говорится в одном высказывании. За ним следует: «Полагаю, что если я выиграю, дни перепихонов закончатся». Судя по дальнейшей фразе, будущий президент действительно боялся, что его связи на стороне выплывут на поверхность: «Я боюсь, они нанесут мне удар до того, как мы закончим».

Джон Кеннеди с супругой Жаклин после прибытия в аэропорт Далласа. 22 ноября 1963 года AP

Помимо противоречивых фраз, которые добавляют очередной штрих к репутации Кеннеди, о любовных связях которого написано не раз, в бумагах есть и другие мысли — они касаются уже непосредственно стратегии и тактики ведения избирательной кампании. Например, он считал важным высказываться о «расовых вопросах»: «Нужно ли поднять расовый вопрос, — пишет он в один из дней. — Раньше я собирался говорить о гражданских правах».

Еще одним открытием для читателя становится тот факт, что во время избирательной кампании президент США, которого до сих пор считают самым обаятельным из всех, не стеснялся в выражениях относительно тех, кто ему не нравится — например, одного из репортеров он открыто называл ублюдком.

Появлением этих записей мир обязан ларингиту, которым Джон Кеннеди заболел во время избирательной кампании: в какой-то момент он совершенно потерял голос — на голосовых связках сказались многочисленные выступления с речами во время праймериз.

Осипший Джон Кеннеди был оснащен ручкой и бумагами для записей, чтобы он мог коммуницировать с советниками и другими членами штаба.

Идея принадлежала его помощнице Дженет Дерозье, которая постоянно находилась при нем, в том числе на борту самолета, на котором кандидат-демократ перемещался из штата в штат.

В своих мемуарах «Хорошая жизнь», вышедших в 2015 году, Дерозье вспоминает: «Однажды ночью, когда мы летели из Омахи в Чарльстон, он написал на желтом листке бумаги: «Я вымотан, у меня совершенно пропадает голос». На следующий день так и случилось. Был вызван фониатор, он сопровождал нас несколько дней, а затем возложил на меня ответственность за голос сенатора. По инструкции я должна была заставить Джека вообще не разговаривать в течение нескольких дней».

Как вспоминает Дженет Дерозье, она выдала Кеннеди ручку и множество листков бумаги. Поначалу она выбрасывала записки сенатора ежевечерне, проводя уборку в салоне самолета. «Но потом, поняв, что они могут стать частью истории, я сохранила 97 страниц, все ответы на вопросы, которые ему задавали во время обычных бесед», — написала она.