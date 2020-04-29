Убить все живое: в Испании залили пляж санитайзером

В СМИ появились фотографии обезумевших от счастья испанских детей, бегающих по пустым улицам, играющих с родителями на пляже в футбол и радующихся жизни на свободе — так они отметили ослабление карантина, которое власти допустили в отношении детей до 14 лет. Теперь очередь за взрослыми. Их обещают выпустить гулять и заниматься спортом 2 мая при условии, что пандемия в Испании пойдет на спад.

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Власти города Саара де лос Атунес недалеко от Кадиса на юге Испании перед снятием карантина приняли дополнительные меры безопасности — и распылили отбеливатель по пляжу. Таким образом они хотели продезинфицировать территорию, чтобы местные жители могли загорать и купаться, когда выйдут из своих домов после шести недель самоизоляции. Тракторы с антисептиком проехались по прибрежному песку в деревушке на берегу Гибралтарского пролива и распределили вещество.

Дезинфекция, сделанная из лучших побуждений, однако, не вызвала восторга у местных экологов. Они пояснили, что решение властей противоречит элементарным условиям существования экосистемы: под угрозой вымирания из-за распыления отбеливателя оказались живущие на пляже птицы.

«Это полнейший абсурд, — заявила The Guradian Мария Долорес Иглесиас Бенитез, которая возглавляет местную ассоциацию по защите природы. — Пляж — это живая экосистема. Когда вы поливаете его санитайзером, вы убиваете все, что попадается на пути».

Пляж в деревушке Саара де лос Атунес является местом обитания птицы морской зуек, именно там она гнездится и откладывает яйца. Также во время миграций на пляже иногда появляются перелетные птицы. Распыление санитайзера, конечно, сделает эту территорию непригодной для их жизни — санитайзер очень вреден для животных, так как в составе содержится алкоголь, и может вызывать у птиц ожоги. Кроме того, тракторы могли подавить отложенные под слоем песка яйца.

Мария Бенитез, наоборот, надеялась, что отсутствие туристов и отдыхающих на пляже в течение шести недель приведет к тому, что птицы будут размножаться в два раза активнее — ведь их никто не беспокоил больше месяца. А теперь она переживает, что тракторы уничтожили все гнезда. Возглавляемая ею инициативная группа местных жителей уже обратилась с жалобой в местную администрацию, а также написала в испанское отделение Greenpeace, чтобы привлечь внимание эко-активистов по всему миру, поскольку идея обеззараживать пляжи, а заодно случайно избавляться от обитающих там животных и птиц может возникнуть не только у властей отдельно взятого испанского города.

«Распылять антисептик по пляжу посреди сезона размножения птиц или во время развития сети беспозвоночных, которая поддерживает прибрежное рыболовство, — это не одна из безумных затей Трампа, это происходит в Сааре де лос Атунес»,

— написали представители испанского подразделения Greenpeace в Twitter, намекнув на недавние размышления Трампа о том, стоит ли распылять чистящие средства, чтобы побороть коронавирус.

Представитель региональной власти Андалусии, где находится деревня, утверждает, что местные чиновники не получили должных разрешений на проведение очистки пляжа. Муниципальный чиновник Августин Конехо уже принес извинения за эту ошибку, сославшись на то, что действия администрации были продиктованы исключительно благими намерениями — защитить детей: «Я допускаю, что мы совершили ошибку, — сказал он на испанском телевидении Canal Sur. — Но мы делали это из добрых побуждений».

Из-за пандемии коронавируса и карантина птицы в Испании стали селиться и вить гнезда на территориях, оставленных на время человеком. Экологи уже бьют тревогу — неизвестно, что станет с дикими животными, когда люди вернутся на улицы городов.

Неясна, например, будущая судьба смуглой совы, которая появилась в Маресме, прибрежном районе недалеко о Барселоны. Эта ночная хищная птица обитает в природном парке Кольсерола и лесах горного массива Сьерра-Литораль, редко покидая эти территории.

«Если птицы будут размножаться там, где раньше не вили гнезда, их потомство может не выжить в новых условиях, когда люди вернутся в города», — выразила беспокойство Ориоль Лапьедра, специалист Центра экологических исследований и лесопользования.

Птицы стали вить гнезда в машинах, мотоциклах и даже в аэропортах. Сотрудники аэропорта Барселоны Эль Прат не устают отгонять чаек и бакланов от рек вокруг затихшего аэропорта: сейчас они полны рыбы и выглядят крайне привлекательно для птиц.

«Им кажется, что аэропорты теперь безопасны для них, — рассказала испанской газете El Pais Карме Росель, специалист по биоразнообразию . — В Эль Прате есть каналы и ручейки, где много рыбы. Это создаст проблемы безопасности как для птиц, так и для самолетов, когда авиасообщение будет восстановлено».

Затянувшийся карантин может нарушить сложившуюся экосистему и создать у животных ложное ощущение, что города оставлены людьми и свободны для заселения. В итоге они попадут в экологическую ловушку.