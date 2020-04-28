Карантинные тренды: звезды занялись стрижкой

Розовые волосы

Выкраситься в яркий цвет, розовый или бирюзовый, мечтают многие подростки — а в самоизоляции как раз можно позволить себе впасть в детство, пока никто не видит и не отругает. С розовыми волосами в соцсетях уже появились певец Рики Мартин, актрисы Эль Фаннинг и Дженнифер Лав-Хьюитт, певица Дуа Липа, которая подписала свое видео в Instagram «orangina quarantina», и многие другие актеры и артистки. А вот вечная блондинка певица Хиллари Дафф решила выкраситься в бирюзовый — что стало весьма радикальным решением, но до конца периода самоизоляции у нее есть шанс все исправить.

Обритые головы

Сбривать волосы в самоизоляции звезды начали еще месяц назад — задолго до того, как Рамзан Кадыров продемонстрировал, что мужчины вполне могут обходиться и без парикмахерских. Кстати, не только мужчины — Брюс Уиллис, который отправился в самоизоляцию вместе с бывшей женой Деми Мур и тремя дочерьми, обрил голову младшей из девушек, Талуле, о чем стало известно из ее Instagram.

Невероятно хорош с обритой головой оказался актер, известный по роли Мистера Бига в «Сексе в большом городе»: 65-летний Крис Нот преобразился и обрел мужественность, которой не хватало его несколько капризному лицу.

К машинке для бритья прибегнул и бывший футболист и вечный красавец Дэвид Бекхэм — впрочем, это не стало кардинальным изменением в его образе, поскольку он и без того носит очень короткие стрижки.

А вот Криштиану Роналду полностью избавляться от волос не решился — и выложил в Instagram процесс домашней стрижки, во время которого какие-то миллиметры волос ему все же оставили.

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Публиковать в соцсетях ролики, на которых звезды стригут друг друга и своих домашних, тоже стало своеобразным шиком — например, супермодель Карли Клосс похвасталась в Instagram, что обрила своего мужа Джошуа Кушнера, младшего брата советника президента США, а певица Гвен Стефани показала подписчикам, как стрижет своего супруга кантри-певца Блейка Шелтона — тот решил сделать прическу маллет, популярную у исполнителей этого жанра, но очень противоречивую.

Дерзкая челка

В Instagram в новом образе появилась супермодель Белла Хадид: на минувшей неделе она выложила в сториз видео, на котором сама отрезает себе челку — и теперь хвастается результатом. Ожидать, впрочем, что он будет плох, было нельзя — при своем овале лица Белла Хадид может делать с собой все что угодно.

Разве что не стоит — впрочем, как и всем остальным, — брать пример у певицы Пинк, несколько недель назад выложившей видео, в котором она рассказала, что накануне изрядно выпила, и ее посетила «блестящая идея» постричь саму себя. Результатом стали проплешины, которые певице пришлось скрывать шапкой.

Сама сделала себе новую прическу и Майли Сайрус — ее она продемонстрировала в прямом эфире в Instagram в своей ежедневной передаче Bright Minded. Певица рассказала, что зачесала волосы назад — и отрезала. В результате тоже получилось некое подобие маллета, когда спереди волосы короткие, а сзади длинные — самой артистке результат не нравится, но зрители были в восторге.