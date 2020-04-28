Мягко стелят: как женщины-лидеры справляются с пандемией

Новая Зеландия снимает карантин. За последние сутки в стране выявили два подтвержденных случая COVID-19 — еще у одного человека подозревают это заболевание. В последнее время число новых инфицированных свелось к минимуму — их единицы, сообщает CNN. «Это дает нам уверенность, что мы достигли цели избавиться от болезни, что никогда не означало, что число новых случаев снизится до нуля, однако мы понимаем, откуда они берутся», — заявила в понедельник, 27 апреля, журналистам Эшли Блумфилд, министр здравоохранения Новой Зеландии. Она добавила, что с 1 апреля в стране зарегистрировано лишь одно заражение коронавирусом, источник которого не ясен.

Понедельник стал последним днем режима всеобщей самоизоляции в стране, продлившегося пять недель. С 28 апреля возвращаются к работе 75% предприятий Новой Зеландии — уровень введенных в середине марта ограничений снижается с четвертого до третьего.

Жители страны снова могут проводить похороны с небольшим количеством провожающих покойного в последний путь и покупать еду в ресторанах — правда, пока навынос.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призывает граждан по-прежнему проявлять осторожность. «[Третий уровень] — это возможность восстановиться и оценить, насколько блестящая работа, которую проделали новозеландцы, оказалась эффективной», — цитирует ее CNN.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 1472 человека — 19 из них скончались. Первый случай в Новой Зеландии был зарегистрирован 28 февраля. Заслугу в том, что через два месяца число новых заболевших снова составляет единицы, во многом приписывают премьер-министру страны 39-летней Джасинде Ардерн. Она быстро отреагировала на вспышку коронавирусной инфекции — 14 марта всех приезжающих в страну начали на две недели отправлять в обсерваторы, 19-го границы Новой Зеландии закрыли, а 23 марта, когда в стране насчитывались 102 заболевших и ни одного умершего, Джасинда Ардерн объявила режим всеобщей самоизоляции.

Разумеется, премьер-министру помогали и условия Новой Зеландии — это отдаленная островная страна, где нет крупных международных транспортных узлов. Однако Джасинде Ардерн удалось сделать еще одну важную вещь — добиться от населения понимания того, что соблюдать режим самоизоляции жизненно важно. И в этом она преуспела так же, как и другие женщины-главы государств: мировые СМИ уже отмечают, что подавляющее большинство стран, управляемых женщинами, успешно справляется с пандемией, в то время как далеко не везде, где правительством руководят мужчины, принятые меры оказались эффективны.

Для общения с соотечественниками, которых ей пришлось ограничить в передвижениях, Джасинда Ардерн выбрала мягкую доверительную интонацию.

Она записывала видеоролики с дивана просьбой «оставаться дома и сохранять жизни», ежедневно проводила пресс-конференции, в которых доступно разъясняла ситуацию, отвечала на вопросы новозеландцев в Instagram и выкладывала в соцсеть снимки, демонстрировавшие условия ее работы — домашний кабинет, гостиную с детскими игрушками (в 2018 году у премьер-министра родилась дочь), встречу с министрами в Zoom, телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, когда две женщины-главы правительств делились методами сдерживания пандемии COVID-19.

Премьер-министр Дании, кстати, тоже достаточно рано приняла решение закрыть границы — в страну запретили въезжать уже 13 марта. Несколькими днями позже в Дании закрыли школы, детские сады, университеты и запретили собираться компаниями больше десяти человек. Вводя ограничения, 42-летняя Метте Фредериксен старалась поднять дух населения выступлениями, в которых не читались агрессия или давление, и забавными видео, на которых она моет посуду и напевает хиты датской эстрады 80-х годов. Рейтинг Метте Фредериксен в Дании, где уже начали облегчать карантинные меры и с осторожностью открыли школы, вырос за время пандемии на 80%, сообщает The Guardian.

Доступность изложения отмечают мировые СМИ и в речах канцлера Германии Ангелы Меркель.

Хотя она уже заявила, что страна переживает самый сложный период с 1945 года, в Германии рейтинг одобрения действий канцлера растет — он составляет более 70%. Во многом это происходит благодаря тому, что ФРГ удается сохранять относительно низкое число летальных исходов — по данным на 28 апреля, в стране зарегистрированы более 158 тыс. заболевших и более 6 тыс. скончавшихся из-за COVID-19. Однако настоящую популярность Меркель, химику по образованию, принесли внятные научные объяснения необходимости режима самоизоляции, которые убедили людей не нарушать карантин.

Как и многие другие женщины-лидеры, быстроту реакции на ухудшение эпидемиологической обстановки показала президент Тайваня Цай Инвэнь, которая ввела ограничения на передвижение и другие карантинные меры в стране еще в начале января. Кроме того, в стране в самом начале эпидемии в Китае усилили контроль за соблюдением гигиены в общественных местах и начали дезинфицировать пространства общего пользования. В результате объявлять режим всеобщей изоляции на Тайване не понадобилось, а по статистике на острове заболели 429 человек, из которых умерли шестеро.

Ключом к успеху в Исландии, где правительство возглавляет 44-летняя Катрин Якобсдоуттир, стало всеобщее бесплатное тестирование — в результате тесты сдали 46 тыс. человек, то есть 12% населения. Сейчас премьер-министр говорит, что эпидемиологическая ситуация в стране взята под контроль — в Исландии зафиксировали 1800 случаев COVID-19 и десять летальных исходов. В интервью France 24 Катрин Якобсдоуттир недавно призналась, что во многом справиться с эпидемией помогли приложения для смартфонов, отслеживающие передвижения людей, которые можно было добровольно установить. При этом она отметила, что успеху способствовали сами жители Исландии, с пониманием относившиеся к принимаемым мерам.

Самая молодая премьер-министр в мире, 34-летняя Санна Марин из Финляндии, тем временем показывает пример шведским коллегам.

В отличие от соседей, в стране введен жесткий режим самоизоляции, который предполагал, что жители не могут ни въехать, ни покинуть столичный регион — правда, 15 апреля эти меры отменили. Сейчас в стране насчитывается 4740 заболевших COVID-19 — скончались 193 человека, однако обсуждать дальнейшее смягчение ограничительных мер — в частности, открытие школ, о котором мечтают финские родители, — Санна Марин, как сообщают финские СМИ, будет только после 3 мая.