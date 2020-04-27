«В ярости и стрессе»: за что травят Викторию Бекхэм

Репутация модельера Виктории Бекхэм потерпела серьезный урон в связи с пандемией коронавирусной инфекии и связанными с ней ограничениями, введенными, в Великобритании. Пользователи соцсетей пришли в ярость, узнав, что дизайнер воспользовалась деньгами налогоплательщиков, чтобы отправить сотрудников своего бренда в неоплачиваемый отпуск за счет государства. Однако сама Бекхэм считает себя жертвой несправедливых обвинений.

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19 апреля воскресный выпуск Daily Mail рассказал, что 30 сотрудников модного бренда Виктории Бекхэм отправили в неоплачиваемый отпуск — модный дом воспользовался предложением правительства компенсировать затраты из бюджетных средств. «Мы упорно работаем над тем, чтобы защитить ценных сотрудников бренда Victoria Beckham, сохранив наше предприятие в здоровом состоянии», — заявил по этому поводу представитель модного дома.

После этого The Sun провели опрос, в результате которого выяснилось:

80% читателей не одобряют этого решения Виктории Бекхэм, семейное состояние которой, по данным британских СМИ, составляет £335 млн.

Тем временем известные телеведущие — такие как Пирс Морган и Рики Джервейс — также раскритиковали модельера за то, что ради спасения своего бренда она решила использовать не собственные средства, а деньги налогоплательщиков.

В результате на Викторию Бекхэм посыпался град звонков от менеджеров бренда — как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, они пытались понять, как спасать репутацию.

В ответ модельер «в ярости и стрессе» начала вопрошать, почему она не может прибегнуть к схеме, которую правительство Великобритании предложило всем предпринимателям в стране — источник издания отмечал, что обстановка была «ужасно напряженной». Удар по репутации бывшей участницы группы Spice Girls не смягчило даже то, что сама она отказалась получать зарплату в период действия ограничений из-за пандемии.

Согласно плану, предложенному британским правительством 1 марта, работодатели могли подать заявку на помощь со стороны государства и отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск вместо того, чтобы увольнять их в период пандемии. Те, кто был трудоустроен на 19 марта, в этом случае получали до 90% от своей зарплаты из бюджетных средств — сумма, однако, не должна превышать £2500. План рассчитан на три месяца. Систему неоплачиваемых отпусков в Великобритании позаимствовали у США — для Соединенного Королевства она в новинку. По данным «Би-би-си», 20 апреля, в день начала приема заявок от работодателей, за первые часа поступили запросы на 67 тыс. человек.

Под огонь критики за использование средств из кармана налогоплательщиков для оплаты вынужденного простоя своих сотрудников раскритиковали также коллегу Виктории Бекхэм — Стеллу Маккартни, состояние которой, по данным The Sun, составляет £60 млн.

«То, что она сделала, — с моральной точки зрения неправильно и социально неприемлемо, — заявил Daily Mail один из сотрудников модного дома Stella McCartney. — Мы ожидали гораздо большего от Стеллы, однако она продемонстрировала отсутствие преданности. Она гордится своей заботой об обществе, но нас просто бросили».