Закрыли с «больным»: как в Индии борются с нарушителями

В индийском штате Тамилнад блюстители порядка придумали новый способ проучить нарушителей режима «абсолютного» карантина — их закрыли в машине скорой помощи с якобы больным коронавирусом. Об этом сообщает издание Malay Mail.

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Видео с демонстрацией нового способа наказания за нарушение правоохранители выложили на официальной странице в соцсетях, чтобы объяснить гражданам, что будет, если они выйдут из дома без причины.

Режим абсолютной изоляции был продлен до 3 мая в пяти городах Тамилнада — Ченнаи, Коимбаторе, Мадураи, Салеме и Тирупуре. Там были введены особенно строгие правила. Людям запрещено выходить из дома без веской причины и появляться на улице при ее наличии можно только в определенное время.

Поэтому, когда полицейские, находившиеся на блокпосту в Тирупуре, увидели трех мужчин возле мотоцикла, при этом ни один из них не был в маске, они решили применить к ним жесткие санкции.

Стражи порядки бросили нарушителей в машину скорой помощи и сказали, что там больной коронавирусом. На видео видно, как мужчины отчаянно пытаются сбежать. После того, как пациент встал и направился в их сторону, они вдавились в окно, умоляя пациента держаться от них подальше.

«Их застали праздношатающимися по улице и указали на то, что у них нет масок для лица. Поэтому мы решили показать им, чего стоит не носить их, и поместить в машину скорой помощи.

Только когда они поняли, что в скорой помощи был пациент с COVID-19, они испугались за свою жизнь. Люди не понимают, насколько ужасен вирус, потому что не видят его. Но он может быть где угодно», — заявил один из офицеров на видео.

Правоохранитель добавил, что находившийся внутри транспортного средства больной — всего лишь актер, который не нес никакой опасности для нарушителей.

Ранее полиция индийского штата Уттаракханд на севере страны заставила 10 иностранцев, нарушивших введенный из-за коронавируса режим изоляции, 500 раз написать извинения на листке бумаги, передавала газета Indian Express.

«Эти иностранные граждане нарушили режим изоляции. Их предупредили и посоветовали оставаться в помещении. Каждому из них было приказано написать: «Я не следил за блокировкой, извините», 500 раз на листах бумаги», — подчеркнул полицейский Винод Шарма.

На фотографиях сидящие на берегу реки Ганга иностранные туристы пишут извинения под надзором полицейских. Как отмечает издание, нарушители режима изоляции родом из США, Австралии, Мексики и Израиля.

В другом в индийском городе Пуна, где находится Институт йоги Айенгара, правоохранители заставляют нарушителей заниматься этой практикой. По данным местного портала ANI, для горожан, которые вопреки запрету отправились на утреннюю прогулку, полиция придумала оздоровительное наказание.

Всех задержанных заставили выполнять асаны йоги и другие физические упражнения на дороге. На видео, опубликованном департаментом, видно, что более 50 человек, стоя в ряд, выполняют комплекс утренних упражнений Сурья-намаскара («Приветствие солнцу»). В другом районе полицейские задержали около 100 человек — им приказали приседать.

Также стражи порядка в масках коронавируса провели профилактические беседы с жителями, вышедшими во время карантина на улицу. Для наглядности полицейские надели шлемы в виде коронавируса — их придумал и соорудил местный художник Б. Гаутам. Ему казалось, что люди не воспринимают болезнь всерьез, и когда он предложил идею полиции, она им понравилась.

Между тем в первые дни карантина блюстители порядка использовали менее креативные методы.

Людей били палками, применяли слезоточивый газ, обливали дезинфицирующими средствами или распространяют в соцсетях фото нарушителей с табличкой «Я — друг коронавируса».

Более того, нарушителей иногда отправляют во временные тюрьмы. К примеру, в штате Харьяма под места заключения были переоборудованы крытые стадионы и другие крупные сооружения.

Премьер Индии Наренда Моди в своем обращении к нации признал, что принятые меры крайне болезненны, но они необходимы в условиях пандемии коронавируса. «Чтобы спасти Индию, спасти ее каждого гражданина, вы, ваши семьи, каждая улица, каждый округ должны быть закрыты. Выход из домов будет полностью запрещен», — подчеркнул Моди.