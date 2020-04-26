Одна против всех: Меланья Трамп отмечает 50-летие

Первая леди США Меланья Трамп отмечает день рождения: 26 апреля 2020 года ей исполняется 50 лет. Сторонники президента США Дональда Трампа загодя начали готовить для нее подарок — комитет, созданный из участников избирательной кампании Трампа и членов Национального комитета Республиканской партии, пытается собрать 1 млн подписей американцев на виртуальной поздравительной открытке. Однако если местные издания поддерживают эту инициативу, то федеральные относятся к ней скептически — в журнале The Atlantic, например, вышла статья, в которой высказывалось подозрение, что день рождения первой леди республиканцы используют как предлог для того, чтобы заставить американцев поделиться своими данными — и включить их в базу.

Это не первый раз, когда день рождения Меланьи Трамп вызывает противоречивую реакцию. В прошлом году, например, Twitter взорвался, когда Белый дом опубликовал в день ее 49-летия фото, которое многие расценили как странное, после чего в соцсетях пошла волна мемов на его основе. На снимке первая леди США сидит в одиночестве в углу дивана, а с правой стороны на нее нацелены десятки фотокамер.

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50-летие дается Меланье Трамп тоже непросто: семья президента США проводит время в самоизоляции в Белом доме, а из-за пандемии коронавирусной инфекции, особенно сильно ударившей по Америке, глава государства подвергается жесткой критике — и вслед за ним и его супруга.

Активность первой леди в соцсетях, где она пытается поддерживать американцев в сложной ситуации, вызывает негодование.

Например, когда 19 апреля Меланья Трамп выложила в Twitter свое фото в защитной маске, сопроводив его инструкцией Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, в которой американцам рекомендуется прикрывать лицо. Обитатели Twitter отреагировали на ее пост мемами и издевательствами. Пока те, кто поддерживает первую леди, делали ей комплименты, противники сообщали ей, что ей стоит рассказать о масках мужу, который подстегивает людей к массовым протестам против карантинных мер, говорили ей, что она замужем за чудовищем, «и, следовательно, тоже виновна», требовали ответа на слухи о нехватке реагентов для тестов на коронавирус в стране и обзывали лгуньей. «Кто использует пандемию для развития карьеры модели?» — поинтересовался, в числе прочего, один из пользователей.

Попытка первой леди США проявить сочувствие к тем, кто борется с болезнью или уже потерял близких из-за нее, также не увенчалась успехом. «Наши мысли и молитвы остаются с каждым, кто страдает и борется с этим страшным вирусом, и со всеми семьями, которые потеряли любимых. Даже хотя мы физически разделены, в этой борьбе мы вместе», — написала Меланья Трамп 24 апреля. Ответом ей было: «На самом деле нам все равно, что ты говоришь», — так пользователь напомнил о скандале из-за куртки, в которой в 2018 году жена Дональда Трампа отправилась посещать лагерь мигрантов — на спине ее было написано «На самом деле мне все равно, а вам?».

В тот же день в ответ на сообщение о том, что первая леди отправила упаковки с гуманитарной помощью для пациентов больниц 10 штатов, особенно пострадавших от эпидемии COVID-19, ей снова припомнили злосчастную надпись на куртке.

А кроме того, пользователи соцсети прошлись по содержимому посылок, поскольку в них были пледы, рюкзаки, сумки для покупок, кепки, стикеры, карандаши и другая продукция, не являющаяся в больницах предметами первой необходимости.

25 апреля возмущение публики вызвал уже новый поступок Меланьи — на этот раз она отправила продуктовые наборы сотрудникам сети супермаркетов Trader's Joe, которые ранее жаловались на условия труда. На этот раз пользователей соцсети возмутило, что первая леди решила подарить еду людям, которые ей торгуют. Отдельно обитателей Twitter разозлил тот факт, что на коробках с продуктами был логотип проекта Меланьи Трамп Be Best, в рамках которого она борется с кибербуллингом и опиоидным кризисом в США. Одним словом, все, что она пока сделала, считают пиар-акцией — жена Дональда Трампа всегда будет оставаться в тени репутации своего мужа.