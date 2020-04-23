Без маски и перчаток: Трампы показали дурной пример

Первая леди США Меланья Трамп появилась на публике впервые с 10 марта — и тут же подверглась осуждению в соцсетях. Вместе с ней пользователи соцсети раскритиковали поведение ее мужа Дональда Трампа, вице-президента США Майкла Пенса с супругой и еще нескольких представителей администрации президента.

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Скандальный выход в свет состоялся в среду, 22 апреля, когда по случаю Дня Земли в Белом доме была организована посадка кленового дерева на Южной лужайке, которой занимались четы Дональд Трамп с супругой Меланьей и Майкл Пенс с женой Карен. Пользователи соцсетей обратили внимание, что в разгар пандемии COVID-19 первые семьи государства не соблюдали социальную дистанцию, к которой призывают граждан США, не надели защитные маски и перчатки и, более того, для посадки дерева использовали две лопаты на четверых.

«И все без маски, — написал один удивленный пользователь Twitter. — Кхе-Кхе». «Никакой социальной дистанции. Никаких перчаток. Но, конечно, давайте передавать друг другу лопаты», — заметил другой. «Отличное социальное дистанцирование, шеф», — написал третий.

Все пользователи сошлись во мнении, что призывая людей пользоваться защитными средствами и держаться подальше друг от друга, президент и вице-президент не подают достойный пример.

close Меланья и Дональд Трамп, Майк и Карен Пенс на лужайке Белого дома, 22 апреля 2020 года Меланья и Дональд Трамп, Майк и Карен Пенс на лужайке Белого дома, 22 апреля 2020 года Jonathan Ernst/Reuters

Во время посадки клена на лужайке у Белого дома поначалу на самом деле все шло хорошо — если не считать того, что действительно никто из присутствовавших на мероприятии не надевал масок и перчаток. Президент США Дональд Трамп сначала выступил с небольшой речью перед группой собравшихся — перед трибуной на расставленных на приличном расстоянии друг от друга стульях разместились лидер республиканского большинства Палаты представителей Кевин Маккарти, министр внутренних дел Дэвид Бернхарт, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, глава Агентства по охране окружающей среды Эндрю Уиллер, а также вице-президент Майкл Пенс и его супруга Карен. Меланья Трамп, одетая в оливкового цвета плащ Victoria Beckham и лодочки Manolo Blahnik, заняла место рядом с супругом.

Прежде всего, президент США одобрил расстановку стульев: «Все очень далеко друг от друга. Это хорошо. Учимся, да?». Затем он перешел, собственно, к делу, из-за которого все собрались на лужайке Белого дома.

«Мы делаем то, что я люблю делать: сажаем дерево, — объявил Трамп. — Мне всегда это нравилось». После этого он немного порассуждал о том, что дерево «вырастет большим и красивым, и будущие поколения будут смотреть на него и спрашивать «А кто посадил это дерево?».

После этого четы президента и вице-президента вооружились двумя лопатами — одна досталась мужчинам, другая женщинам — и посадили клен неподалеку от липы, которую воткнули когда-то в землю Билл и Хиллари Клинтон.

Вслед за тем, как президент разбросал вокруг саженца клена прилипшую к лопате землю со словами «У нас тут еще порядочно грязи», собравшиеся, вероятно, забыли о социальном дистанцировании: на фотографиях с мероприятия можно заметить, что поодаль от всех держится только Карен Пенс, в то время как Дэвид Бернхарт даже похлопывает по спине Эндрю Уиллера.

Меланья Трамп оказалась в числе тех, кого осудили пользователи, впервые более чем за месяц появившись на публике. Однако ее продолжали критиковать в соцсетях все то время, что ее не было видно.

Дело в том, что первая леди США сейчас довольно активна в соцсетях, и ее посты регулярно вызывают волну народного негодования.

Например, 17 апреля Меланья Трамп выложила в Twitter кроссворд — она предложила пользователям пройти тест на знание Белого дома, чтобы это стало объединяющим семью делом в самоизоляции. Однако в ответ ей заявили, что из-за ее мужа США не хватает куда более важных тестов — на коронавирус, — и обвинили в бесчувственности.

А когда 18 апреля первая леди США выложила в соцсети свою фотографию в маске, призывая всех следовать рекомендациям американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний — носить защитные средства и соблюдать дистанцию — ей заявили, что лучше бы она сказала это своему мужу, который «активно подстегивает людей выходить толпами и протестовать». Речь шла о противниках карантина, которые недавно действительно устроили акции, на которых призывали снять карантин.