Украли вороний хвост: дизайнеров осудили за индейский принт

Институт наследия коренного населения Аляски подал в суд на крупного американского ритейлера Neiman Marcus, который в понедельник объявил о готовящемся банкротстве. Вследствие пандемии компании из Далласа пришлось закрыть 43 магазина по всей стране и уволить 14 тыс. сотрудников. Ее долг превышает $4,8 млрд, и в данный момент компания проходит процедуру оформления банкротства, в ходе которой ей будут предоставлены кредиты еще на сотни миллионов долларов, что позволит ей сохранить часть своих активов.

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К банкротству прибавилась еще одна головная боль для учредителей компании. Недавно в их магазинах поступила в продажу модель жакета за $2555, выполненная в индейском стиле, с бахромой и геометрическим принтом. Модель называется Ravenstail — хвост ворона — и цитирует некоторые мотивы из индейской культуры.

Институт наследия коренного населения Аляски Sealaska, коммерческая организация, деятельность которой направлена на поддержку местных сообществ, заподозрила дизайнеров в плагиате и несоблюдении авторских прав, ведь такой принт используется в искусстве индейцев северо-запада, а ворон является символом индейских племен, проживающих на территории Аляски.

Организация посчитала, что дизайнеры должны были указать авторство индейцев в дизайне модели, вдохновленной их культурой и народным творчеством. Позаимствована была не только общая концепция, но и название из индийского фольклора. В иске к компании сказано, что термин и стиль «хвост ворона» ассоциируется с племенами тлинкитов, хайда и цимшиан уже сотни лет, вероятно, ворон был их тотемным животным. Конкретно этот жакет напомнил авторам иска модель, разработанную местной ткачихой из племени тлинкитов четверть века назад.

«Термин «вороний хвост» относится к величайшей традиции шитья северо-западных племен, а ритейлер незаконно использовал его, нарушив авторское право известного художника северо-западного побережья»,

— приводит цитату из судебного иска издание Must Read Alaska.

Эта художница Кларисса Рисаль. Ее мать была представительницей племени тлинкитов, а отец — филиппинским иммигрантом. Кларисса прославилась как ткачиха в традиционной индейской технике. В 2016 году художница скончалась, а права на ее коллекцию и разработанные ею принты были переданы наследникам. Они официально зарегистрировали ее работы в 2019 году и передали лицензию на коммерческое использование интеллектуальной собственности Институту наследия Sealaska, сказано в материалах дела.

На сайте художницы можно ознакомиться с принтами, которые в точности напоминают жакет, представленный в магазине Neiman Marcus. С сайта ритейлера позицию, однако, убрали — в интернете жакет найти невозможно. Институт просит суд запретить ритейлеру продавать жакет и выплатить моральную компенсацию наследникам авторских прав. Организация добивается этим судом запрета на использование национального достояния индейцев в коммерческих целях некоренного населения в принципе: «Мы не потерпим продажу старинных традиционных культурных практик людьми, не принадлежащими к национальному меньшинству», — сказано в их заявлении.

Это уже не первый случай культурной апроприации — заимствования элементов одной народной культуры представителями другой народности — с которым борется институт. Адвокат со стороны обвинителя Джейкоб Адамс сказал Associated Press, что это дело — часть более масштабного движения по признанию прав коренного населения Америки и других стран на местную культуру.

«Очень долгое время культура коренного населения воспринималась как ресурс, который может использовать кто угодно, — отметил Джейкоб Адамс, намекая на неправомерное использование других ресурсов индейцев американцами. — От вдохновения мотивами до прямого нарушения авторских прав один шаг».

По закону, все товары с индейскими мотивами должны быть произведены индейцами или с привлечением представителей национального меньшинства.