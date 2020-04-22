Репортаж из подвала: откуда выходят в эфир знаменитости

В Twitter появился новый рейтинг знаменитостей, среди которых оказались телеведущие, политики и актеры. В аккаунте под названием Room Rater теперь даются оценки комнат, из которых дают комментарии и ведут передачи на телевидении оказавшиеся в самоизоляции мэры американских городов, губернаторы, ведущие новостных передач и прочие известные личности: автор оценивает обстановку, которую считают нужным демонстрировать всем желающим публичные персоны.

Среди тех, кто уже получил высокую оценку, есть, например, бывшая первая леди США Мишель Обама: «Изысканно. Элегантно. Классика», — написали о ее уставленных книгами, статуэтками и фотографиями белых книжных полках, поставив 9 из 10.

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Оценку 9 из 10 получил также бывший президент США Билл Клинтон, дававший комментарий из своего кабинета. «Миленькая обстановка. Симпатичные предметы искусства. Будда всегда уместен. Это вам не Арканзас», — говорится в комментарии к скриншоту, на котором Клинтон сидит на фоне бюро, полки которого уставлены книгами и украшены статуэткой Будды.

Супруга наследника британского престола принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз тоже удостоилась высокой оценки 9 из 10.

Good balance. Nice shelves. Knows better than to have a twitter account. 9/10. Camila Parker Bowles. pic.twitter.com/MjbrfhRlVq — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 19, 2020

На фото из ее кабинета, на котором она говорит по телефону, действительно можно увидеть, что композиция была продумана — цветы на переднем плане, бумаги, прижатые пресс-папье, ровно разложенные на столе ручки и почему-то линейки, полки с книгами и фотографиями на заднем плане и черно-белая викторианская графика сразу дают понять, что перед зрителем англичанка аристократического происхождения, любящая уют. «Хорошо сбалансированно. Симпатичные полки. Это она умеет лучше, чем вести аккаунт в Twitter», — комментирует автор рейтинга.

«Девятку» поставили и Роберту де Ниро, записавшему обращение к работникам больниц Нью-Йорка. Высокую оценку ему принесло стоящее на полке изображение совы. «Кто-то добрался до сарая. Милая совушка!», — прокомментировали фон, на котором выступил актер.

А вот телеведущая Опра Уинфри удостоилась оценки пониже — 8 из 10 ей поставили за обставленный белой мебелью кабинет: каминная полка, декоративное дерево в углу, кресло в стиле модерн и книжные полки выглядели бы вполне гармонично, но книги кажутся муляжами — на белых корешках ничего не написано.

По 10 баллов из 10 зато получили музыканты Джон Ледженд и Элтон Джон. Последний и вовсе выступил перед зрителями, сидя за роялем во внутреннем дворе — вместо полок на заднем плане виднеются выложенные плиткой дорожки и зеленеющий газон. Интерьер дома Джона Ледженда, появившегося за роялем в эфире MSNBC из дома, назвали просто «Совершенством». И действительно, что может быть плохого в просторной гостиной с окном в пол, мягкой серой мебелью, золотистого оттенка стеной на заднем плане и жемчужно-серой стеной кабинета с полкой, уставленной наградами музыканта.

Высокую оценку в 10 из 10 также получили Селин Дион, весь состав группы Rolling Stones и Эллен Дедженерес.

Is this the basement of your parents' house? 4/10 @JKCorden pic.twitter.com/31e1bk7gTg — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 18, 2020

Популярный телеведущий Джеймс Корден получил от авторов рейтинга всего лишь четверку. «Это подвал или дом родителей?», — задались они вопросом по поводу перегруженного интерьера и заваленного старыми чемоданами угла.

Чуть больше повезло его коллеге Джимми Феллону — его спасли попавшие в кадр дети, принесшие телеведущему 7 баллов. «Вы живете в домике хоббита, — прокомментировали его интерьер с отделанными деревом стенами и деревянными балками, но дети милейшие». Правда, когда Джимми Феллон вышел в эфир из другой комнаты, ему влепили «четверку» — за клетчатые обои, которые зачем-то наклеены на потолок.

Очень плохо авторы рейтинга оценили интерьер вице-президента США Майкла Пенса: 2 из 10 он получил за интерьер, в котором они не увидели никакой индивидуальности. Впрочем, как еще должен выступать государственный муж, если не на фоне американского флага. «Невероятно. Это все мамино, да? Сделай шаг вперед — будь собой», — посоветовали Пенсу. Среди публичных людей он пока выступил хуже всех. Однако есть вероятность, что так в Twitter выразили отношение к политике государства — вряд ли у вице-президента есть шанс сейчас понравиться кому-то из обитателей соцсети.