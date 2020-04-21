Это наш остров: как гавайцы гонят прочь туристов из США

Любимый курорт американцев — архипелаг Гавайи — сейчас переживает не лучшие времена. Местные жители сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции, введенный на территории США до 30 апреля. Однако он не мешает туристам из других штатов приезжать на острова и вести себя, как будто правила их не касаются. Хотя местные власти и ввели двухнедельный режим обсервации для приезжих, а также запрет на аренду курортного жилья, авиакомпании, напротив, снизили цены на полеты до Гавайев до 100$, чтобы поддерживать спрос — и он оказался весьма высоким.

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В таких обстоятельствах не все островитяне обрадовались приезжим, обеспечивающим им стабильный доход, которого сейчас лишилось большинство жителей туристических стран — напротив, они настроены воинственно. «Местные следуют распоряжениям правительства — сидят дома. А вот туристы группами разгуливают по улицам», — пожаловался житель Гавайев Трой Кейн в интервью The Guardian.

Сотни туристов по-прежнему пересекают Тихий океан, чтобы переждать карантин на теплом острове в окружении пальм и коктейлей. Только на прошлой неделе 800 человек прибыли на острова, но никто не встретил их в гавайской рубашке и ожерелье из цветов с традиционными песнями под укулеле. По закону, приезжающие на Гавайи должны две недели оставаться в самоизоляции. Только вот никто их приезжих эти ограничения не соблюдает.

На Гавайях на 20 апреля уже были зарегистрированы 580 заболевших коронавирусом и 10 умерших. Из них 35 случаев были зафиксированы у приезжих с континента. Официально карантин здесь объявили 1 апреля, но пляжи были открыты еще две недели вплоть до 18 апреля. Даже сейчас серфинг и развлечения на воде не запрещены.

«Для туристов Гавайи всегда будут своего рода игровой площадкой, — считает Трой Кейн. – В это время, когда люди приезжают с материка и наносят вред местному населению, как коренной гаваец я много думаю об историческом контексте таких миграций. Это не всегда делается умышленно, но негативные последствия, особенно для гавайцев, очень существенны».

Кейн, который работает в городской управе, видел туристов в местных магазинах и на заправках как раз в тех местах, которые стали очагами распространения коронавируса. Он в первую очередь переживает за свою семью и местное сообщество, которое и так имеет весьма ограниченный доступ к медицинским услугам, учитывая, что гавайские больницы уже переполнены. Дело в том, что местные жители особо часто жалуются на диабет и гипертонию, а среди родственников Кейна многие заняты в индустрии общественного питания и до сих пор ходят на работу, несмотря на распространение инфекции. Некоторые из женщин в его семье сейчас в положении.

Жители всех Гавайских островов возмущены как безответственностью правительства, которое допустило приезд туристов, ставящих под угрозу благополучие местного сообщества, так и самих туристов, приезжающих на архипелаг в разгар карантина, обязуясь соблюдать самоизоляцию и тут же нарушая собственные обещания. По приезде всем туристам измеряют температуру и заставляют подписать бумагу о соблюдении режима самоизоляции на острове. Им также нужно сообщить властям свой адрес на Гавайях, причем курортное жилье указывать запрещено, иначе туристов ждет штраф. Местные жители кричат на них и фотографируют, а туристы в ответ показывают средний палец.

«Это просто возмутительно, — сказал Guardian Джош Масслон, который работает в сфере здравоохранения. — Мы не в состоянии справиться со вспышкой коронавируса на островах своими силами».

Он уже не раз жаловался властям на арендованные машины, припаркованные на пляже, с группами людей, пристроившихся рядом на песке. Власти закрыли пляжи только в минувшую субботу, при этом карантин не распространяется на водные виды спорта: серфинг в одиночку разрешен. Пляжи патрулируются дронами и береговой охраной, периодически раздается голос из репродуктора: «Алоха. На острове введен режим самоизоляции. Просьба не собираться группами и не сидеть на пляже. Водные виды спорта разрешены, но сразу по завершении занятий просьба покинуть пляж».

Конфликт подогревается в соцсетях, где местные спорят с потенциальными туристами о праве на отпуск в такое время. Но для многих американцев это единственная возможность съездить на Гавайи по таким низким ценам. В другое время они просто не смогут себе этого позволить, как семья Шепардов из Иллинойса, которые приехали на Гавайи еще в марте и подверглись агрессивным нападкам со стороны местного жителя.

«Люди с Гавайев всегда чувствовали напряжение по отношению к туристам и противопоставляли себя приезжим, — говорит местная жительница Моли Брюль, которая приходит на ныне пустующий пляж Вайкики позаниматься серфингом. — Сейчас мы объединились, чтобы защитить наш остров». По ее словам, местные жители с удовольствием наблюдают опустевшую прибрежную зону, которая раньше была заполнена туристами. Наконец-то остров снова стал принадлежать гавайцам.