О самом главном: Меган Маркл дала интервью о слонах

Меган Маркл впервые после отъезда из Великобритании выступила на телевидении в США. Однако ее фанаты были разочарованы — они ожидали, что это будет интервью в прямом эфире, но в понедельник, 19 апреля, в передаче «Good Morning America», они увидели лишь записанный заранее видеоролик, в котором актриса рассказала о своем участии в озвучке документального фильма студии Disney «Слон» — он повествует о том, как семья животных пересекает пустыню. В частности, она объяснила, что свою миссию, участвуя в работе над картиной, видела в том, чтобы изменить мир к лучшему, подтолкнув зрителей больше заботиться друг о друге.

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Рассказывая о картине, Меган Маркл поделилась своими собственными впечатлениями от встреч со слонами в их естественной среде обитания, в том числе во время путешествия в Африку с принцем Гарри еще до свадьбы. «Я по-настоящему благодарна за эту возможность воплотить эту историю жизни слонов в жизнь», — сказала актриса. После этого она поведала о своем непосредственном знакомстве с ними: «Когда ты проводишь время с ними и другими дикими животными, ты понимаешь, что мы играем роль в проблеме сохранения их популяции и их безопасности».

В заключении небольшого ролика Меган Маркл выразила надежду, что картина повлияет на зрителей. «Надеюсь, что когда люди увидят этот фильм, они увидят, насколько все мы связаны, и если бы мы знали больше о препятствиях, с которыми сталкиваемся, мы бы заботились друг о друге, о планете и о животных совсем по-другому».

Интервью о слонах не только пришлось на период в жизни общества, когда оно меньше всего беспокоится о благополучии диких животных, но и на новый виток судебного разбирательства Меган Маркл и принца Гарри с таблоидом Daily Mail. Ранее герцоги обвинили издание во вмешательстве в их частную жизнь, нарушении авторских прав и некорректном использовании личных данных — оно опубликовало личные письма Меган Маркл к отцу, Томасу Марклу, которое создает впечатление, что она была с ним груба и проявила равнодушие к состоянию его здоровья (Маркл, напомним, не приехал на свадьбу дочери из-за того, что перенес сердечный приступ).

Однако новые документы, предоставленные в лондонский суд стороной герцогов, показывают, что переписка была неполной, и Меган Маркл и принц Гарри долго были нежны с отцом невесты, справлялись о его здоровье и пытались до него дозвониться, в то время как тот не брал трубку.

Согласно новым данным, 14 мая 2018 года, за пять дней до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, на которой отец невесты должен был повести ее под венец, будущие молодожены уговаривали Томаса Маркла не общаться с прессой — в доброжелательном тоне. Дело в том, что до этого в СМИ разразился скандал, когда стало известно, что фотографии папарацци, на которых было видно, как отец Меган готовится к свадьбе, оказались постановочными, за что он просил прощения. В ответ на это принц Гарри пытался дозвониться до Маркла, который не брал рубку, и записывал сообщения в которых говорил, что понимает, что произошло, но убедительно просит в будущем в контакты со СМИ не вступать.

«Если вы любите Мег и хотите все сделать правильно, пожалуйста, позвоните мне, потому что есть еще два варианта, которые подразумевают, что вам не нужно общаться с прессой, которая случайно создала эту всю ситуацию, — говорится в сообщении Гарри. — Так что позвоните мне, я объясню. Мы с Мег не сердимся, нам просто нужно поговорить».

Получив послания Гарри, как выяснилось теперь, Томас Маркл сообщил через портал о жизни звезд TMZ, что ложится в больницу из-за сердечного приступа. После этого Гарри и Меган безуспешно пытались до него дозвониться, справлялись о здоровье, предлагали помощь и писали, что отправят к нему службу безопасности. Но дело кончилось тем, что Маркл ответил, что у него все в порядке, днем позже сообщил, что перенес операцию и не сможет приехать на свадьбу, в ответ на что дочь снова потребовала, чтобы он перестал общаться с журналистами, и заявила, что он причинил ей боль.

«Извините, что мой сердечный приступ принес вам неудобство», — ответил Томас Маркл. Так, судя по судебным документам, начался нынешний конфликт между дочерью, которая отказывается общаться отцом, и ее родителем, который жалуется на это прессе.