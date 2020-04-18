Кулич и торт из гречки: что готовят на карантине

Если раньше в Instagram была мода на фуд-порно, когда люди размещали фотографии того, что они заказывали в ресторане, то сейчас этот тренд скорректирован домашней изоляцией. Никто больше не ходит в кафе, зато все бросились готовить дома, ведь на это появилось время.

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Глянцевые журналы на время карантина превратились в пособия по вкусной и здоровой пище, стремясь сделать из читательниц идеальных домохозяек. В соответствующей рубрике теперь не опубликуешь гайд по лучшим ресторанам Москвы, поэтому приходится воспитывать шеф-поваров на дому.

Сейчас ликуют фуд-блогеры, у которых прибавилось подписчиков и просмотров. Причем в ход идут не только рецепты для гриля или десерты, но и коктейли, а также рецепты из подручных ингредиентов, а именно гречки, которой многие спешно закупались в марте. Чтобы как-то употребить запасы крупы, из нее предлагают сделать торт.

Не остались в стороне от тренда и звезды, которые сейчас, так же как все, сидят по домам. Прокачивать навыки домохозяйки стала модель Джиджи Хадид, которая и до этого любила побаловать родственников тортом в форме головы оленя на праздники. Она даже завела отдельную рубрику в Instagram для сториз из кухни, где она колдует над кулинарными шедеврами в период между домашними фотосессиями.

Помимо пирогов модель готовит салаты, пасту, а на карантине решила испечь банановые маффины, рецептом которых поделилась с подписчиками. Карантин модель проводит за городом с подругой Леа Маккарти, но к ним иногда заглядывает сестра Джиджи, Белла Хадид. Леа недавно выложила в сториз видео, где Белла вручную месит тесто венчиком, подписав, что «Белла оттачивает технику электромиксера».

Многим звездам приходится отмечать день рождения во время карантина. Так что праздничный торт им зачастую пекут их домашние. Одним из именинников, отметивших ДР в кругу семьи, стал Элтон Джон. Сыновья Элайджа и Захарий испекли для него трехэтажный торт и спели песню.

Из-за пандемии коронавируса не удалось полноценно отметить Пасху, но съесть традиционный кулич ничего не помешает. Если купить его сейчас могут не все, ведь выходить из дома лучше не стоит, то можно попробовать его испечь. Рецепты куличей в самых разных вариациях дают шеф-повара и фуд-блогеры.

Во Франции шеф-повар Такаши Киношита, удостоенный звезды Мишлен, после закрытия четырехзвездочного отеля Château de Courban, в котором он работал, на карантин начал готовить для медиков, круглосуточно работающих в больнице Дижона.

«В японской культуре принято в случае катастрофы готовить поесть, поэтому я очень рад этим заняться. Мне было интересно, чем я мог бы помочь в это время, и готовить для работников здравоохранения — удовольствие», — рассказал 40-летний повар изданию Observer.

Объяснение возросшей популярности кулинарного искусства можно найти в области психологии. Приготовление пищи отвлекает от негативных мыслей, повышает самооценку (даже если первый блин комом, второй уже можно будет запостить в Instagram) и снижает стресс, который сейчас связан с вынужденным пребыванием дома. К такому выводу пришли британские психологи, которые провели эксперимент с посетителями курсов кулинарного мастерства: у них улучшились концентрация и чувство удовлетворенности собой.

А в США даже существует кухонная терапия, которую разрабатывают в Центре для подростков в Бетлеме, штат Коннектикут. Местный шеф-повар Патрисия Д'Алессио учит подростков с болезненными зависимостями готовить пасту, котлеты и бургеры, чтобы отвлечь их от реабилитации и помочь выздороветь поскорее.

Это связано с тем, что приготовить хоть что-то получится у каждого, чтобы был повод гордиться собой и похвастаться перед окружающими и в соцсетях. А пока человек занят процессом готовки, его не будут посещать негативные мысли, в том числе мысли о пище, которой многие сейчас «заедают» стресс. Диетологи советуют не переедать во время карантина, воспользовавшись им как поводом для организации рационального питания. Речь идет о нормированном распорядке приемов пищи, на которые у людей обычно не хватает времени в плотном рабочем графике.

Тем, чья физическая активность снизилась, советуют уменьшать порции, а также избавиться от запасов сладостей и алкоголя, которые не укрепляют иммунитет, зато способствуют отложению жира.