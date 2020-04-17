Возврату не подлежит: 10 тысяч долларов за туалетную бумагу

Директор сети супермаркетов Drakes в Австралии, Джон-Пол Дрейк выступил на ABC радио Аделаиды с историей о предусмотрительном покупателе, который потратил на туалетную бумагу и санитайзеры в его магазине ни много ни мало 10 тыс. долларов, когда товар был в дефиците из-за коронавируса. По словам Дрейка, покупатель не смог потратить приобретенные запасы и вернулся в магазин, чтобы сдать 150 пачек туалетной бумаги по 32 рулона в каждой и 150 флаконов санитайзера емкостью 1 литр назад.

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Джон-Пол не проявил никакой снисходительности и, как он утверждает в своем выступлении на радио, показал клиенту, пожелавшему оформить возврат на кругленькую сумму, средний палец. Таким образом владелец сети хотел наказать спекулянта, который скупил столь необходимый товар, невзирая на других людей, чтобы заработать, продавая туалетную бумагу на eBay по завышенной цене.

Покупатель даже не постеснялся признаться напрямую, что пришел за возвратом из-за того, что его аккаунт был закрыт из-за спекуляций и он не смог нажиться на купленном товаре, потратив 10.000 долларов впустую.

Подобная ситуация могла возникнуть только во времена пандемии коронавируса, которая вызвала ажиотажный спрос на определенные категории товаров, среди которых туалетная бумага, санитайзеры, медицинские маски, макароны, консервы. Люди стали запасаться этими продуктами в панике, боясь, что они быстро закончатся, и им не хватит. Другое объяснение — подготовка к карантину, на протяжении которого люди не собирались выходить на улицу и в магазин, поэтому стремились закупиться заранее впрок. На этом страхе людей и наживались спекулянты вроде австралийского покупателя.

Из-за такого поведения покупателей магазинам, не успевавшим пополнять запасы вовремя, пришлось ввести ограничения на покупку, чтобы не светить пустыми полками, создающими впечатление конца света и вызывающими еще большую панику. Тем не менее каким-то образом герою из рассказа Дрейка удалось обойти ограничения и купить туалетной бумаги на гигантскую сумму. Вероятно, он посылал кого-то вместо себя и они ходили за бумагой по несколько раз в день.

«У человека была целая команда людей, которые покупали продукты, потому что одному разрешено покупать только одну упаковку за раз», — утверждал Дрейк во время выступления на радио.

По всей видимости, незадачливому коммерсанту и его напарникам пришлось ходить в магазин не менее 150 раз. «Совершенно позорно», — заклеймил их проступок хозяин супермаркета. Он предпринял все меры, чтобы ограничить спекуляции и излишне нерациональное потребление, но без полиции ему сложно сдерживать мошенников.

Похожая ситуация произошла в другой сети супермаркетов Woolworths в марте. Тогда руководству магазина пришлось изменить политику возврата и обмена товаров, чтобы ограничить необузданный консьюмеризм и стимулировать покупателей брать только то, что нужно. В категорию товаров, на которые распространялись ограничения по возврату, попали туалетная бумага, болеутоляющие, дезинфицирующие салфетки и санитайзеры для рук. Их нельзя было вернуть по причине того, что покупатель «передумал».