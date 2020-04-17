Песах в гольф-клубе: Иванка Трамп нарушила карантин

Дочь президента США Дональда Трампа раскритиковали в соцсетях после того, как она вместе с мужем Джаредом Кушнером и детьми съездила в Нью-Джерси, чтобы отметить Песах, нарушив правила карантина, в поддержку которых высказывалась до этого. Пользователи соцсетей уличили Иванку Трамп в лицемерии и двойных стандартах.
Скандал разгорелся после публикации в New York Times. В СМИ заявили, что Иванка, которая сама пропагандировала карантин как панацею от пандемии COVID-2019, несмотря на свои убеждения, отправилась отмечать Песах в соседний штат Нью-Джерси, где находится гольф-клуб, принадлежащий ее отцу. В соцсетях тут же поспешили обвинить дочь Трампа в эгоизме:
«Нет более эгоистичного человека, чем Иванка и ее семья, которые ставят жизнь других под угрозу из-за своих религиозных убеждений! — говорится в одном из комментариев в Twitter.
— Бог ожидал от вас повиновения законам вашей земли и религии! А ваше поведение, подвергающее опасности других людей, направлено только на удовлетворение собственных нужд и не приносит нации ничего, кроме вреда!».
Примечательно, что месяц назад Иванку Трамп наоборот обвиняли в пиаре и выстраивании персонального бренда на образе «Главного морального офицера» и чемпиона работающих матерей, когда она заперлась дома, чтобы трудиться удаленно над неким проектом на своем посту старшего советника президента США. Поводом для обвинений послужили безобидные посты первой дочери с хэштегом #TogetherApart (разделены, но вместе) в Twitter, в которых она призывала американцев оставаться дома и проводить время с детьми, предлагая развернуть дома палаточный лагерь из простыней и швабры.
Тогда ей в упрек ставили излишнюю гламурность, которой проникнуты ее посты в Twitter, будто она воспринимает национальную трагедию, вызванную пандемией, экономический кризис и безработицу в стране как повод для милой домашней фотосессии.
«Мои друзья плачут в своих гостиных, потому что их уволили с работы накануне и они не знают, как будут выплачивать ипотеку», — возмущался один из комментаторов месяц назад.
Уже тогда 18% американцев были отстранены от обязанностей из-за пандемии и наступившего кризиса. Для них важнее был ответ на вопрос не чем занять своих детей, а чем их прокормить. А посты Иванки Трамп, слепой к их беде, заставили вспомнить французскую королеву Марию-Антуанетту, которая накануне Французской революции предлагала подданным питаться пирожными, если тем не хватает хлеба, из-за чего и закончила свои дни на гильотине.
Посты Иванки Трамп в соцсетях подогревают политические дебаты в стране, обострившиеся в связи с пандемией коронавируса. Если демократы используют их как повод для критики и политической борьбы, то консерваторы строят на ее образе идеальной матери линию защиты и всячески поддерживают укоренившийся миф заступницы семейных ценностей.
Так, оппозиционный политик Илан Омар написала в своем Twitter в ответ на домашний кемпинг Иванки Трамп: «Думаю о всех тех семьях мигрантов, разделенных твоим отцом. Лучше поделись идеями о том, как объединить их». Тогда как консервативная пресса поспешила наброситься на конгрессмена, обвинив ее в подрыве тех самых семейных ценностей и единства нации и поддерживая попытки Иванки объединить расколотое американское общество, пусть они и не удались.
Столь противоречивое поведение заставило СМИ говорить об искусственном создании образа первой дочери в Twitter и попытках выстроить положительный контекст вокруг администрации Трампа на фоне эпидемии коронавируса. О политических рейтингах забывать нельзя, тем более в такую трудную минуту.