Песах в гольф-клубе: Иванка Трамп нарушила карантин

Дочь президента США Дональда Трампа раскритиковали в соцсетях после того, как она вместе с мужем Джаредом Кушнером и детьми съездила в Нью-Джерси, чтобы отметить Песах, нарушив правила карантина, в поддержку которых высказывалась до этого. Пользователи соцсетей уличили Иванку Трамп в лицемерии и двойных стандартах.

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Скандал разгорелся после публикации в New York Times. В СМИ заявили, что Иванка, которая сама пропагандировала карантин как панацею от пандемии COVID-2019, несмотря на свои убеждения, отправилась отмечать Песах в соседний штат Нью-Джерси, где находится гольф-клуб, принадлежащий ее отцу. В соцсетях тут же поспешили обвинить дочь Трампа в эгоизме:

«Нет более эгоистичного человека, чем Иванка и ее семья, которые ставят жизнь других под угрозу из-за своих религиозных убеждений! — говорится в одном из комментариев в Twitter.

— Бог ожидал от вас повиновения законам вашей земли и религии! А ваше поведение, подвергающее опасности других людей, направлено только на удовлетворение собственных нужд и не приносит нации ничего, кроме вреда!».

Примечательно, что месяц назад Иванку Трамп наоборот обвиняли в пиаре и выстраивании персонального бренда на образе «Главного морального офицера» и чемпиона работающих матерей, когда она заперлась дома, чтобы трудиться удаленно над неким проектом на своем посту старшего советника президента США. Поводом для обвинений послужили безобидные посты первой дочери с хэштегом #TogetherApart (разделены, но вместе) в Twitter, в которых она призывала американцев оставаться дома и проводить время с детьми, предлагая развернуть дома палаточный лагерь из простыней и швабры.

Staying home today w/ kids?



Plan living room camp out!



Throw a bedsheet over some taped together brooms. Plan a menu & 'pack' sandwiches, salads (S'mores optional)



A fun activity that also brings family together for a meal!



Share your ideas & use the hashtag #TogetherApart pic.twitter.com/rgwCl8IIHY — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 17, 2020

Тогда ей в упрек ставили излишнюю гламурность, которой проникнуты ее посты в Twitter, будто она воспринимает национальную трагедию, вызванную пандемией, экономический кризис и безработицу в стране как повод для милой домашней фотосессии.

«Мои друзья плачут в своих гостиных, потому что их уволили с работы накануне и они не знают, как будут выплачивать ипотеку», — возмущался один из комментаторов месяц назад.

Уже тогда 18% американцев были отстранены от обязанностей из-за пандемии и наступившего кризиса. Для них важнее был ответ на вопрос не чем занять своих детей, а чем их прокормить. А посты Иванки Трамп, слепой к их беде, заставили вспомнить французскую королеву Марию-Антуанетту, которая накануне Французской революции предлагала подданным питаться пирожными, если тем не хватает хлеба, из-за чего и закончила свои дни на гильотине.

In these toughest of times, America shows her spirit and strength. This will end and we will emerge stronger than ever before.



In the meantime, social distancing saves lives! Please do your part. We are all in this together.



[Part 1] pic.twitter.com/iYzMunLJyO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 30, 2020

Посты Иванки Трамп в соцсетях подогревают политические дебаты в стране, обострившиеся в связи с пандемией коронавируса. Если демократы используют их как повод для критики и политической борьбы, то консерваторы строят на ее образе идеальной матери линию защиты и всячески поддерживают укоренившийся миф заступницы семейных ценностей.

Так, оппозиционный политик Илан Омар написала в своем Twitter в ответ на домашний кемпинг Иванки Трамп: «Думаю о всех тех семьях мигрантов, разделенных твоим отцом. Лучше поделись идеями о том, как объединить их». Тогда как консервативная пресса поспешила наброситься на конгрессмена, обвинив ее в подрыве тех самых семейных ценностей и единства нации и поддерживая попытки Иванки объединить расколотое американское общество, пусть они и не удались.

Столь противоречивое поведение заставило СМИ говорить об искусственном создании образа первой дочери в Twitter и попытках выстроить положительный контекст вокруг администрации Трампа на фоне эпидемии коронавируса. О политических рейтингах забывать нельзя, тем более в такую трудную минуту.