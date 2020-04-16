Изоляция не поможет: кто не устоит перед коронавирусом

Власти Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции крайне обеспокоены судьбой племен коренных жителей, оказавшихся абсолютно беззащитными перед болезнью. Волнение возросло после того, как на прошлой неделе в Бразилии умер от коронавируса 15-летний подросток, представитель племени яномама, проживающего в джунглях Амазонки на севере страны, сообщает CNN.

Подросток, живший в деревне Реебе, учился в школе в ближайшем к его поселению городе. Перед возвращением домой он почувствовал симптомы коронавируса и был отправлен в больницу. Однако спасти ребенка не удалось: он скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

По всей Бразилии в деревнях живет около 800 тыс. представителей коренных народов. Коронавирусом нового типа заразились девятеро из них, включая скончавшегося подростка. Кроме него, болезнь унесла еще двоих человек, по данным Специального секретариата по здоровью коренных народов бразильского минздрава, который следит за состоянием людей, живущих в поселениях племен Бразилии.

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Несмотря на то, что представители племени яномами, проживающие в горах и джунглях на севере Бразилии и в Венесуэле, живут обособленно, однако инфекцию к ним могут занести старатели, которые нелегально добывают в горах золото и другие ценные ресурсы. «Сейчас, без сомнения, главным вектором распространения COVID-19 на территории племени яномама являются более 20 тыс. нелегальных старателей, которые входят и выходят с их территории безо всякого контроля», — цитирует CNN представителя Социально-экологического института Бразилии. Он призвал с особенным вниманием отнестись к положению коренных народов, оказавшихся беззащитными перед болезнью.

Яномамо, как и другие племена, проживающие в джунглях Амазонки, инфекция может выкосить по нескольким причинам. И отсутствие у их представителей традиции соблюдать социальную дистанцию — не главная из них.

Прежде всего, это доступность медицинского обслуживания. Дело в том, что сейчас единственная больница в штате Рорайма в Амазонском бассейне насчитывает всего 20 коек для больных коронавирусом. В соседнем штате Амазонас 90% коек в больницах уже заполнены — и в процентном соотношении уровень заболеваемости там самый высокий по Бразилии, 19 человек на 100 тыс..

Кроме того, представители коренных племен особенно уязвимы перед вирусами, распространяющимися в современном обществе, поскольку живут изолированно и имеют слабый иммунитет к ним — или вообще никакого.

Первым представителем коренных народов Бразилии, заболевшим коронавирусом, была 20-летняя женщина из племени кокама из штата Амазонас — в начале апреля ее тесты на COVID-19 оказались положительными после того, как она в числе 27 других индейцев сдала анализы после общения с врачом, впоследствии оказавшимся носителем инфекции, сообщало агентство Reuters. После этого стало ясно, что коронавирус может легко проникнуть в изолированные племена Амазонки.

За неделю до этого власти обеспокоились, что инфекцию могли подхватить индейцы племени марубо, пообщавшиеся с группой американских туристов. К счастью, у них тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Сейчас для защиты коренных племен от проникновения коронавируса оказалось важнее всего закрыть их деревни для посторонних. Некоторые из них идут на это сами — как сообщает издание IFLScience!, представители племени, живущего на берегах реки Шингу на севере Бразилии, уже объявили, что запрещают доступ на свои территории кому-либо, кроме медиков.