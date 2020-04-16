Пандемия у растений: оливы поразила неизлечимая болезнь

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, в сельском хозяйстве бушует другая, не менее опасная эпифитотия. Бактерия xylella fastidiosa уже не первый год поражает оливковые деревья по всей Европе. Особенно от этого пострадают южные страны, где аграрный и туристический сектор занимает большое место в экономике. Эксперты оценивают возможные убытки в €20 млрд, сообщает «Би-би-си».

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Как и в случае с коронавирусом, распространение инфекции по Средиземноморью началось в Италии, еще несколько лет назад. Бактерия xylella fastidiosa переносится насекомыми, а в Европу могла попасть на виноградных лозах, завезенных из США. В 2016 году заболевание поразило 800 тыс. оливковых деревьев на юге Италии, в регионе Апулия, который производит более трети мирового урожая маслин, и привела к убыткам итальянских фермеров на €250 млн. Тогда заболевшие деревья пришлось оградить на участке площадью в 8000 гектаров и сжечь.

За несколько лет эпифитотия вышла далеко за рамки Италии и перекинулась в Грецию, Францию, Испанию, Португалию, на север Африки и даже на Ближний Восток. До этого бактерия распространилась в 30 штатах США, поразив виноградники. Пока что в Европе болезнь коснулась только оливковых деревьев, но владельцы виноградников тоже обеспокоены ситуацией, тем более, что зачастую одни и те же фермеры занимаются производством и вина, и масла. Они также предлагают услуги агротуризма — туры на свои фермы с целью ознакомления с технологиями производства масла и вина с дегустацией. Из-за пандемии COVID-19 гостей они пока не принимают, но теперь им угрожает еще и xylella fastidiosa.

Средиземноморским странам придется особенно тяжело — их экономики сильно зависят от туризма. В этом сезоне из-за пандемии коронавируса сотрудники отелей и ресторанов, экскурсоводы и продавцы сувенирных лавок, а также собственники квартир, сдающие их отдыхающим на Aribnb, понесут огромные убытки, ведь их доходы напрямую связаны с потоком туристов. На этом фоне прогнозы о потере урожая, из-за которого фермеры недосчитаются денег, а крестьяне потеряют работу, выглядят еще более угнетающе.

Это скажется и на жителях остальных стран — цены на «жидкое золото» вырастут в несколько раз, а через 50 лет оливковое масло и вовсе рискует исчезнуть с наших столов, если лекарство от бактерии не будет найдено.

Xylella fastidiosa — один из самых опасных патогенов для растений, она поражает не только оливковые деревья, но и вишню, сливу и миндаль. Впервые она заразила оливы в 2013 году в итальянской Апулии. С тех пор урожай оливы в Италии сократился на 60%. До сих пор лекарство от болезни не найдено, в настоящий момент ведутся исследования и разработки.

Поражая деревья, бактерия ограничивает их возможность впитывать воду и питательные компоненты, в результате чего они «задыхаются» и высыхают. Сперва листья оливы темнеют по краям, а затем опадают. Чтобы ограничить распространение заразы, фермерам приходится сжигать целые плантации деревьев и помещать пораженные участки «на карантин».

«Ущерб сказывается не только на оливах, но и на общей ценности и производительности земель, что снижает их туристическую привлекательность, — обозначила масштаб проблемы Мария Сапонари из Института по защите растений Италии в интервью «Би-би-си». — Это несет серьезные последствия для местной экономики и приводит к безработице среди населения, занятого в сфере сельского хозяйства и туризма».

В последнем исследовании Академии наук США, посвященном проблеме, дается прогноз относительно Италии, Испании и Греции, где производится 95% всего оливкового масла в Европе. Лучшим решением, по мнению экспертов, является селекция устойчивых к бактерии видов оливы и высадка этих видов вместо пораженных. Если этого не произойдет, то Испания рискует потерять до €17 млрд, в то время как Италия лишится €5 млрд, а Греция — €2 млрд.

Однако куда более серьезными эксперты считают культурные потери от эпифитотии. Некоторые фермеры занимаются производством оливкового масла веками, передавая традицию из поколения в поколение, а их оливковые рощи насчитывают полторы тыс. лет.