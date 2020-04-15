Охота пропала: чем жертвует принц Гарри в США

Принцу Гарри тяжело адаптироваться в Лос-Анджелесе, куда он переехал с женой Меган Маркл и сыном Арчи до объявления режима всеобщей изоляции в Калифорнии в конце марта. Такие выводы можно сделать по реплике его доброго друга, антрополога и приматолога Джейн Гудолл, которая недавно дала интервью Radio Times. Она говорила о будущем принца Гарри, однако невольно обмолвилась и о том, что происходит сейчас. «Я не знаю, как сложится его карьера, но да, мы поддерживаем связь, и я думаю, что сейчас он находит свою жизнь несколько трудной», — сказала 86-летняя ученый.

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Она добавила, что одним из изменений, которое уже можно с уверенностью назвать, станет отказ принца Гарри от одного из своих семейных увлечений — охоты, которая всегда была частью аристократических традиций. «Я думаю, Гарри прекратит: Меган не любит охоту, так что я подозреваю, что для него с ней покончено», — сказала Гудолл.

Еще одно желание Меган Маркл, над исполнением которого сейчас серьезно думает принц Гарри — это интервью, которое она хочет дать одной из самых известных телеведущих США: портал Page Six уже сообщил, что паре предложили $1 млн за беседу.

В январе СМИ сообщали, что герцоги Сассекские ведут переговоры об интервью с Опрой Уинфри и Элен Дедженерес — как предполагает Daily Star, теперь Меган Маркл склоняется к тому, чтобы дать интервью именно Опре.

Источник рассказал изданию, что Меган Маркл хочет «позволить камерам снять их дом и семейную жизнь, и Гарри, говорят, «серьезно раздумывает» над этим предложением».

Собеседник издания утверждает, что при помощи интервью Меган Маркл надеется вернуть себе любовь публики, которая осудила герцогов Сассекских за отделение от королевской семьи и отказ исполнять свои обязанности. Однако если раньше Маркл не могла пустить в дом телеведущих и операторов без согласия королевы, то теперь она решает такие вопросы сама.

«Когда она была частью королевской семьи, она не могла даже помыслить о том, чтобы сделать интервью один на один с кем-либо о своей жизни, и о том, как роль принцессы изменила ее мир, — пояснил источник Daily Star. — Но теперь она сама себе начальник, и на нее давит то, что народ утратил любовь к ней и Гарри после того, как они сделали большой шаг к самостоятельной жизни». Деньги, полученные за разговор с телеведущей, предполагается направить на благотворительность.

Решение Меган Маркл дать интервью всемирно известной телеведущей и показать свой дом и семью выглядит противоречивым после того, как на протяжении полутора лет регулярно появлялись сообщения о том, что они с Гарри устали от пристального внимания прессы к своим персонам. Собственно, это и стало причиной их отъезда в Канаду — как объяснял принц Гарри 19 января, выступая на вечере благотворительной организации Sentebale, он хотел «сделать шаг вперед туда, где, хочется надеяться, будет более мирная жизнь». При этом он признавался, что решение покинуть Великобританию далось ему непросто. «Великобритания — мой дом, место, которое я люблю, — сказал он гостям благотворительного вечера. — Это никогда не изменится. Я хочу прояснить: мы никуда не уходим, и уж точно никуда не уходим от вас».

Пока что Гарри действительно не решается указывать местом своего проживания США или Канаду. Как сообщает Newsweek, в бумагах организации Travalyst, 75% акций которой принадлежат принцу, местом своего проживания он указал Великобританию.

А вот именуется в документах он теперь по-другому: главой организации сейчас значится «Принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекс». Фамилии «Виндзор», которую носят представители династии, к которой принадлежит и Гарри, в бумагах нет.

Раньше в официальных документах — например, в уставе фонда Royal Foundation, который принц Гарри возглавлял наравне с братом принцем Уильямом, — он значился как «Его королевское Высочество принц Генри Уэльский». Однако организация регистрировалась еще до того, как он женился и обрел титул герцога Сассекского. Когда же в Великобритании был основан фонд Меган и Гарри Sussex Royal, в официальных бумагах принца назвали Его королевским Высочеством герцогом Сассекским, а в графе «род занятий» говорилось — «принц Соединенного Королевства».