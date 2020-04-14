Позвали на помощь: в Британии просят пощадить курьеров

Британские супермаркеты сети Tesco признались, что не справляются с обработкой заказов на доставку и призвали покупателей приходить за продуктами самим — главное, надевать маску и перчатки.

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Несмотря на то, что в марте продажи начались с судорожного накопления потребителями запасов, которые прибавили 2 миллиарда фунтов стерлингов к выручке супермаркетов по всей стране, сейчас они терпят убытки. Теперь покупатели не горят желанием толпиться в очередях, пытаясь соблюдать дистанцию — они предпочитают заказывать курьерскую доставку на дом.

Британская сеть Tesco стала первой, кто напрямую обратился к покупателям вернуться в магазины, для чего ограничила список категорий товаров, которые можно заказать онлайн. Исполнительный директор сети Дейв Льюис заявил «Би-би-си», что для покупки 90% всех категорий товаров британцам теперь потребуется прийти в магазин.

Запасов продовольствия на складах пока хватает, но возможности по доставке этих продуктов потребителям не соответствуют запросу. Нагрузка на курьеров достигла максимума после призывов правительства оставаться дома и не посещать по возможности магазины, которые называют самыми опасными местами в плане распространения коронавируса.

Даже маска и перчатки, как и соблюдение дистанции не дают 100% гарантии безопасности, поскольку, по мнению врачей, коронавирус может передаваться на расстоянии до 4 метров.

Супермаркету Ocado из-за наплыва онлайн-посетителей еще 18 марта пришлось закрыть свое приложение и интернет-магазин, так как очереди на кассах перекинулись в онлайн. Приложение Farmdrop ввело практику брони слотов доставки, где можно раз в день сформировать заказ за час и подождать какое-то время в электронной очереди до оформления заказа. Приложение показывает, сколько людей находится в очереди перед вами.

При этом заказ советуют делать побольше, минимум на 60 фунтов стерлингов (5 тыс. рублей), чтобы лишний раз не гонять курьера. Такой подход учит планировать свое потребление заранее и рационально распределять ресурсы. Ну а если забыл заказать хлеб, то придется идти за ним в магазин пешком, заодно и прогуляться.

Во Франции решили проблему иначе — там четыре сети супермаркетов объединили усилия с курьерами сервисов по доставке обедов из ресторанов Deliveroo и UberEats, чтобы сократить время ожидания заказа до часа. К этой инициативе присоединились такие крупные сети, как Carrefour, Casino, Franprix и Monoprix. Правда, заказать таким образом можно только продукты первой необходимости и в небольших количествах. Это связано с возможностями курьеров, передвигающихся на велосипедах. Так что сервис не подойдет для семейных закупок на неделю, а рассчитан на точечное потребление определенных категорий.

Предлагается выбрать из 50-100 пунктов основной корзины, а также можно воспользоваться услугой готовой корзины, которая включает органические фрукты и овощи, пиво, вино, сыр и хумус. Средний чек будет выше, чем обычно, поскольку включает в себя комиссию сервисам. Услуга пока что доступна только в крупных городах, жителям деревень придется закупаться другим способом.