Собаки ради: французам разрешили нарушать карантин

Во Франции смягчили условия карантина

Во Франции разрешили нарушать режим обязательной самоизоляции ради того, чтобы поехать в приют для животных, чтобы взять питомца. Желающим обзавестись новым другом придется соблюдать условия — приезжать за ним в одиночестве, уже заранее выбрав, кого они берут. Правительство надеется, что в таком случае в стране не появятся люди, для которых поездка в приют окажется лишь поводом выйти из дома.

Во Франции разрешили нарушать режим самоизоляции, чтобы взять домашнее животное из приюта. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Кристоф Кастанер после обращения Общества по защите животных. Из-за карантина организации пришлось закрыть для волонтеров и потенциальных хозяев доступ к 62 центрам, где содержатся бездомные животные, еще три недели назад. Такие ограничения вызвали перенаселение приютов, поскольку животные не отправляются к новым хозяевам.

«Только из опасений за животных правительство услышало призыв Общества и немедленно проявило милосердие, чтобы найти здравое решение, — заявил министр.

— Было решено, что правительство будет закрывать глаза на поездки граждан, совершаемые с целью взять животное из приюта».

Нововведение вступит в силу 16 апреля. Некоторые ограничения, призванные сократить количество контактов, все-таки сохранятся. В частности, выбирать питомца нужно будет заочно, на специальном сайте, а ехать в приют уже с конкретной целью забрать понравившееся животное, которое будут выдавать лично в руки одному члену семьи. Коллективные поездки запрещены.

Таким образом государство планирует предотвратить появление фальшивых желающих взять собаку или кошку, которые попытаются выйти на улицу под предлогом того, что хотят съездить в приют за животным. Просто проведать щенят или передумать на месте не получится. Как именно будут контролировать эту процедуру, неизвестно. Возможно, потребуется квитанция о том, что ты уже выбрал животное и присвоил ему имя, а покинуть приют можно будет только вместе с новым питомцем. Во всяком случае для выхода из дома французам потребуется заполнить форму на сайте МВД: поездка за животным по классификации попадает в разряд «неотложных семейных причин».

«Эти меры, с одной стороны, позволят потенциальным хозяевам придерживаться правил карантина, а с другой, спасут жизни многих животных», — добавил министр.

По данным Общества по защите животных, в их приютах в этот момент содержится 5 тысяч зверюшек, а всего их может поместиться 6 тысяч. Об этом сообщил президент организации Жак-Шарль Фомбон. Общество пожаловалось, что животных придется усыпить в случае, если их не разберут новые хозяева.

На первый взгляд, такое решение французского правительства, продиктованное заботой о животных, выглядит благородно и правильно. Но если принять во внимание тот факт, что карантин во Франции был продлен до 11 мая, а уровень заболеваемости коронавирусом только вышел на плато, при этом не снижаясь, решение дополнительно ослабить меры самоизоляции и подвергнуть риску жизни людей даже под таким благовидным предлогом выглядит противоречивым.

Во-первых, вызывает опасение судьба животных, взятых из приютов на время карантина. Люди, которые сейчас остались дома, вероятно, через какое-то время снова выйдут на работу и не смогут больше заботиться о питомцах, которых поторопились взять из приюта, когда страдали от одиночества. Для животных это стресс, поскольку они не успеют привыкнуть к новым хозяевам. Во-вторых, нельзя исключать появление людей, которые возьмут животное из приюта только для того, чтобы легально гулять по улицам с собакой.

По этой причине в России не спешат открывать приюты для волонтеров и желающих внезапно завести домашнее животное. В нашей стране, напротив, зафиксировали тенденцию сдать домашнего питомца в приют, а не взять нового. Это связано прежде всего с затрудненным финансовым положением хозяев, нежеланием лишний раз подвергать себя опасности во время прогулки с питомцем, а также с опасением заразиться коронавирусом посредством общения с животным. Хоть домашние питомцы и не являются переносчиками заболевания, они могут сохранять на своей шерсти вирусы, которое рискуют попасть на слизистую хозяев.

PR-волонтер московского приюта для собак «Бескудниково» Анна Лис объяснила агентству РИА «Новости», что многие люди материально не справляются с содержанием собак: «Участились случаи и выкидывания их на улицу. Но самое страшное для всех приютов еще впереди. Многие люди покупают или берут бесплатно собак с таких платформ, как «Авито» и «Юла». Как только закончится режим самоизоляции и все вернутся в прежнее русло, начнется вторая волна сдачи собак в приюты», — говорит она.

Возможным выходом является формат передержки, когда можно временно взять животное из приюта и вернуть после отмены карантина. Это тоже стресс для домашних питомцев, но в ситуации, когда они рискуют снова остаться на улице, это меньшая из зол.