Карантин мечты: как испытать удачу, не выходя из дома

Живущий на самоизоляции мир переходит в онлайн. Многое из того, что мы раньше делали «вживую» — встречались с друзьями, покупали продукты, ходили в рестораны, пели в караоке, — теперь происходит в цифровом режиме. И даже лотерейные билеты мы тоже можем купить онлайн, как наши герои. Многим из них в прошлом году уже удалось получить смс-уведомления с восьмизначной и даже девятизначной суммой, которую они смогли потратить на исполнение мечты — и не одной. Шанс оказаться победителем в 2020-м есть у каждого. И пока вы читаете этот материал, кто-то прямо сейчас выигрывает.



Вот истории только десяти из тысяч людей, которые в прошлом году смогли воплотить в жизнь то что еще совсем недавно казалось невозможным, купив лотерейные билеты через сайт «Столото» или его мобильное приложение.



Самый большой интернет-выигрыш достался в 2019-м Ольге Селиверстовой, вдове из Москвы, которая давно участвует в лотереях, предпочитая числовые.

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Выигрыш, составивший более 286 млн рублей, женщина и ее сын Александр решили потратить на ремонт, покупку автомобиля, путешествие в Испанию, о котором давно грезила работающая в Научно-исследовательском институте Ольга.

К тому же, ее сын теперь может исполнить собственную мечту — инвестировать деньги в свой бизнес.



Сын Ольги считает, что такой крупный выигрыш достался его матери благодаря ее доброте и отзывчивости — и правда, эти деньги она тоже решила потратить не только на себя, но и на помощь родственникам, в частности, подарила часть суммы матери, которая и привила Ольге любовь к лотереям. А кроме того — на благотворительность.



На путешествие мечты и добрые дела решил потратить свой 155-милионный выигрыш пенсионер Николай Кунгурцев. В лотереях он участвует давно — и вот в апреле прошлого года сбылась его мечта. На выигранные деньги житель Сахалина решил съездить в Таиланд с друзьями и родственниками. Часть выигрыша отправит на благотворительность — на строительство церкви у него на родине, в деревне Лаптев лог Алтайского края.



Помогать другим решил и Сергей Рогалев из Пермского края. Лотерейный билет, купленный через сайт «Столото», принес ему не первый выигрыш в жизни, однако сумма никогда еще не была такой крупной — если в 2010 году ему удалось стать обладателем 125 тыс. рублей, то в 2019-м — 56 млн. Правда, на что потратить эти деньги, Сергей понял не сразу — он лишь решил, что непременно поделится ими с теми, кто в них нуждается. «Я человек не жадный. Мы с супругой давно решили, что если выиграем, то благое дело для посторонних людей точно сделаем», — рассказывает Сергей. Впрочем, мечта у него все же есть — выигрыш пригодился для покупки мотоцикла и квадроцикла.



Не оставляет удача любителей купить билет, не выходя из дома, и в этом году. В январе актриса из Москвы Татьяна Польских обнаружила, что один из четырех купленных перед Новым годом билетов принес ей удачу – выигрыш в 1 млн рублей. Впрочем, и остальные три оказались выигрышными, хотя сумма была небольшой — 100 рублей. Часть денег Татьяна, как и многие другие победители, решила использовать в благих целях — помочь больному ребенку.

А еще она мечтает побывать в Америке и улучшить свои знания английского языка — деньги на исполнение этого желания у Татьяны теперь есть.



Сегодня жизнь на онлайн-платформах, продающих лотерейные билеты, не прекращается.

12 апреля, в юбилей сайта stoloto.ru, был запущен виртуальный Музей лотерей. То есть во время самоизоляции можно не только купить билет и получить возможность стать миллионером, но и приятно скоротать время между тиражами, изучая историю лотерей в России.



Режим всеобщей самоизоляции — это не навсегда. Сейчас оставаться дома — значит помогать медикам и волонтерам бороться с пандемией. Но ждать в бездействии все же не стоит — лучше использовать время для того, чтобы в будущем сделать свою жизнь лучше. Когда самоизоляция закончится – а это скоро произойдет, — у нас получится, наконец, реализовать свои мечты и помочь любимым людям, с которыми мы встретимся снова.