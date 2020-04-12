Прикрылись подушкой: самое горячее развлечение в Instagram

Соцсети захватили люди, одетые в подушки и одеяла: модные образы теперь создают, вообще не используя предметы гардероба. Во всем виновата самоизоляция, в которую погрузился мир ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции: люди, которые перебрали уже все домашние развлечения и испытывают острую необходимость красоваться перед подписчиками в самом модном и привлекательном виде, принимают участие во флешмобе #PillowChallenge или #QuarantinePillowChallenge.

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Они прикладывают подушки (диванные или обычные) к голому телу, привязывают на талии ремнем — и в результате выходит нечто, что можно расценить как короткое коктейльное платье с открытыми плечами, если не думать о виде сзади. Остается дополнить это туфлями, сумочкой, макияжем, укладкой — и сфотографироваться с бокалом на фоне стены или на диване, будто вы позируете на светском мероприятии. Иногда, впрочем, вместо коктейльного дресс-кода люди выбирают вечерний — великолепные платья в пол получаются из одеял и покрывал.

Флешмоб запустили неделю назад, а сейчас число участников приближается в Instagram к 100 тысячам.

Авторами идеи стали две Instagram-блогерши из Швеции, публикующиеся под никами @stylebynelli и @myforteisfashion. 5 апреля они выложили в соцсеть свои снимки, в голубой и розовой подушках соответственно, и призвали подписчиков последовать их примеру. За три дня это сделали 30 тысяч человек — и останавливаться пока никто не планирует. Если девушки из Швеции решили сочетать свои подушки с кроссовками, то другие участницы (и иногда участники) флешмоба идут дальше и полностью имитируют модные светские образы при помощи туфель на шпильке, сумочек и маленьких собачек. Иногда в качестве моделей выступают дети, а случается, что даже котики.

Телеведущая Ксения Бородина приняла участие во флешмобе вместе с дочерью. И она не единственная из российских звезд, кто решился примерить на себя подушку. В числе знаменитостей, которым захотелось покрасоваться в Instagram в модном виде, оказались спортсмены Алексей Ягудин и Аделина Сотникова, а также украинская телеведущая Леся Никитюк.

Профессионалы модной индустрии не спешат выкладывать в Instagram фото с хэштегом #PillowChallenge.

Супермодели находят другие домашние развлечения и не пытаются нарядиться без повода.

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, судя по фото в соцсетях, ведет книжный клуб — ее аккаунт наводнили снимки на диване c книгой. Карли Клосс пытается танцевать на камеру хип-хоп. Кендалл Дженнер солидаризируется со всем миром, лежа на диване с игровой приставкой и напоминая, что вообще-то неделю назад она покрасилась в блондинку.

А вот Джиджи и Белла Хадид остаются в строю, даже когда вся деятельность в мире моды поставлена на паузу. Они обе умудрились сняться удаленно для апрельского номера итальянского Vogue.

Джиджи Хадид для того, чтобы сделать снимок, прибегла к помощи подруги Леа Маккарти. Одежду Chanel — красный свитер и брюки — ей прислали, модели оставалось лишь красиво лечь на собственном диване и дать приятельнице себя сфотографировать. Ее младшая сестра Белла Хадид тоже работала дома, удаленно — образ ей создали по FaceTime, этим занималась стилист из Нью-Йорка Хейли Уолленс. Снимки были сделаны при помощи того же приложения фотографом из Италии Брианной Капоцци.