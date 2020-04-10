Воскрес под Пасху: в Нотр-Даме провели мессу

Страстная пятница для французских католиков началась с мессы в главном соборе Парижа. Ее проводил архиепископ Парижа Мишель Опети, присутствовать на ней могли только несколько человек, включая скрипача и чтецов религиозных текстов.

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Как пишут французские СМИ, месса прошла «за закрытыми дверями» — huis clos. Священники были облачены в праздничные одежды, а артист Филипп Торретон предусмотрел защитный костюм. Доступ на церемонию был ограничен: во-первых, собор еще находится на реконструкции, у него до сих пор нет крыши, которая сгорела в пожаре 15 апреля вместе со шпилем. Во-вторых, все массовые церемонии во Франции сейчас запрещены из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее мессу транслировало французское телевидение, так что приобщиться к богослужению могли все желающие.

В ходе сегодняшней службы Опети провел ритуал почитания Тернового венца, который по-французски называется корона (Couronne). Эта реликвия уцелела при пожаре, а во время католического поста каждую пятницу выставлялась для почитания в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, куда теперь перенесены все большие религиозные службы Парижа.

Первая служба в Соборе Парижской Богоматери после пожара состоялась спустя два месяца, 15 июня 2019 года. На ней присутствовали 30 человек, все вынуждены были надеть строительные каски. В ходе мессы, которая проводилась в небольшой часовне собора, не пострадавшей при пожаре, был освящен алтарь храма, поскольку службу приурочили к годовщине освящения алтаря.

В результате пожара 15 апреля 2019 года, который продолжался 12 часов, обрушился шпиль, пламя уничтожило несущую конструкцию здания, но спасателям удалось сохранить структуру собора и главные произведения искусства и реликвии. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета и проблемы с электричеством.

Пожар случился в первый день пасхальной недели, так что пасхальная служба в прошлом году в соборе не проводилась.

Процесс реконструкции технологически сложен и зависит от многих факторов: от финансирования до согласования макетов. По информации французского издания Le Journal du Dimanche, после этапа длительных согласований строительство началось только в январе, к концу апреля должна была завершиться стадия расчистки поверхности собора от сгоревших обломков — это медленный и кропотливый труд. Подобного строительства никогда не было, текущий процесс является беспрецедентным экспериментом. К тому же проводить реконструкцию приходится в сжатые сроки, ведь президент Франции Эммануэль Макрон пообещал гражданам вернуть собору прежний облик за 5 лет. Эти амбициозные заявления оспаривались профессиональным сообществом, утверждавшим, что потребуется не меньше 10, а то и все 15 лет. Настоятель собора Патрик Шове вообще заявил, что собор никогда не восстановят в прежнем виде.

Свои коррективы в эти сроки вносит эпидемия. Из-за введения общего карантина работы по реконструкции собора приостановились еще 16 марта. Французское издание BFMTV сообщает, что возобновление работ готовится дистанционно, в настоящий момент несколько команд думают над тем, как это осуществить, учитывая все санитарные ограничения, кроме того, к строительным работам были привлечены многие жители провинций, транспортное сообщение с которыми сейчас прервано.

Тем не менее архитекторы продолжают строить планы реставрации, а ученые — исследовать остатки сгоревших балок. Раз в неделю на место выезжает команда, состоящая из архитекторов исторических памятников и ведущих компаний, участвующих в работах. Когда старое сооружение из трубок будет убрано, на сводах Богоматери появится брезентовый купол. Работы по восстановлению каркаса смогут начаться к концу 2020 года. Интерьер собора, полы, стены уже очищены, но французам еще предстоит решить судьбу шпиля — сделать его современным или восстановить в максимально историческом виде.

Несмотря на задержку, поставленная цель провести первый молебен с прихожанами в соборе 16 апреля 2024 года остается актуальной.

На реконструкцию потребуется в общей сложности 850 миллионов евро. Желание финансово поучаствовать в реставрации собора выразил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, пообещавший выделить 100 миллионов, а семья Арно, владеющая модным концерном LVMH, говорила о пожертвовании в 200 миллионов. Также скинуться на реставрацию планировали семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и нефтегазовая корпорация Total.