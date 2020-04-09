«Боролась как могла»: умерла разоблачительница Моники Левински

В США скончалась женщина, благодаря которой мир узнал о связи стажерки Белого дома Моники Левински с президентом Биллом Клинтоном: Линда Трипп, которой девушка рассказывала о романе с главой государства, скончалась в возрасте 70 лет после долгой тяжелой болезни. Об этом рассказал изданию The New York Post ее зять Томас Фоули — он отметил, что это случилось в среду, 8 апреля. За день до этого дочь Линды Трипп сообщила в Facebook, что ее мать при смерти. «Моя мама уходит из жизни, — написала она. — Не знаю, как я перенесу эту боль. Пожалуйста, помолитесь, чтобы это прошло безболезненно для самой сильной женщины, которую я только знала в жизни».

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«Она боролась как могла, — подчеркнул Томас Фоули. — Теперь надо как-то сказать ее внукам, это случилось как-то внезапно». Он также выразил надежду, что пресса, несмотря на то, чем прославилась Линда Трипп, не забудет упомянуть о том, как ее любили в семье. «Я знаю, пресса сосредоточится на других вещах, но она была особенным человеком, потрясающей бабушкой, очень преданной своей семье, — заявил Томас Фоули. — Люди забывают об этом».

Узнав о том, что Линда Трипп находится при смерти, Моника Левински, более двадцати лет назад возненавидевшая женщину, выразила сожаление из-за того, что она так тяжело заболела.

«Неважно, что было в прошлом, узнав о том, что Линда Трипп очень серьезно больна, я надеюсь, что она поправится. Не могу себе представить, как тяжело сейчас ее семье», — написала 46-летняя Моника Левински.

В 1998 году Моника Левински, давая показания жюри присяжных по поводу своей интимной связи с Биллом Клинтоном, могла сказать о Линде Трипп только одно: «Мне очень жаль, что все это произошло. И я ненавижу Линду Трипп». Действительно, женщина, с которой Левински познакомилась в Пентагоне и которая была для нее как старшая сестра, в январе того года собственноручно передала ее в руки агентов ФБР.

Они подружились в 1996 году. Отношения Моники Левински, которой было тогда 23, и ее коллеги по работе в Пентагоне Линды Трипп, которая была старше ее на 24 года, начинались как любая офисная дружба — совместные обеды, сплетни о коллегах, жалобы на работу и лишний вес. Но постепенно юная Левински прониклась доверием к старшей подруге и начала делиться с ней подробностями личной жизни.

Как позже расскажет Chicago Tribune, о своем романе с президентом Моника Левински, в то время стажировавшаяся в Белом доме, расскажет Линде Трипп в начале 1997-го. «Я, в общем-то, рассказывала ей все, — цитировало Левински издание. — Она заставила меня поверить, что никому не собирается рассказывать о моих отношениях».

Однако Линда Трипп записывала все телефонные разговоры с Левински, которая в подробностях описывала сексуальные контакты с Биллом Клинтоном и эмоции, которые испытывала из-за своего тайного романа, в надежде передать это Кеннеди Старру, расследовавшему случай сексуального домогательства Билла Клинтона к сотруднице органов управления в Арканзасе Поле Джонс.

В какой-то момент Линда Трипп настояла на том, чтобы Левински вела дневник, где фиксировала детали отношений с Клинтоном — она объяснила это тем, что в его поведении проявляются некие паттерны, которые можно будет отследить. Иногда она просила по телефону повторить какие-то вещи, говоря «ты же знаешь, я все забываю». Знаменитое синее платье с пятнами спермы Клинтона тоже оказалось сохранено благодаря старшей подруге Моники Левински — именно она убедила ее не отдавать наряд в чистку.

Дружба Моники Левински и Линды Трипп закончилась 16 января 1998 года, когда старшая подруга пригласила запутавшуюся девушку в закусочную в торговом центре.

Левински ждала Трипп на месте, когда та спустилась на эскалаторе в компании двух агентов ФБР. Они сказали ей, что расследуют случай сексуального домогательства Билла Клинтона к Поле Джонс. И если Левински не будет сотрудничать, она рискует на 27 лет попасть за решетку. Линда Трипп произнесла тогда: «Для тебя так будет лучше». Она даже попыталась обнять Монику Левински, но та уже ее ненавидела.

Позже женщина несколько раз будет объяснять свой поступок, который многие сочли предательством. В 1999 году она дала интервью The New York Times, в котором говорила, что волновалась за подругу и хотела спасти от неравных отношений с президентом США. «Как мать, к тому же, дочери почти того же возраста, что и Моника, я бы хотела, чтобы другая женщина сделала для моей дочери то же, что и я — для Моники, несмотря на то что это выглядит чудовищно, как предательство»,— сказала тогда Линда Трипп.

Она говорила, что единственным ее желанием было защитить Монику Левински. «Я всегда видела в Монике ребенка, я видела в ней потерянную душу, — уточнила Линда Трипп. — Я думаю, ни она, ни вся страна никогда не поймут, что я сделала это в ее интересах, и мне от этого очень грустно».

В январе 2001 года Линду Трипп уволили из Пентагона — в последний день президентства Билла Клинтона. Она считала это решение несправедливым и политически обусловленным, хотя ей объясняли, что это стандартная практика, когда оканчивается срок администрации президента.

В 2003 году она публично рассказала о борьбе с раком груди в передаче Ларри Кинга. Годом позже Линда Трипп вышла замуж за архитектора Диета Раута — пара переехала в Миддлбург, штат Виргиния, где открыла магазин сувениров с зимней тематикой.