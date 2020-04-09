Альпинизм на диване: как покорять вершины в самоизоляции

В нынешней самоизоляции нам, как и всему миру, много чего не хватает — дружеских компаний, посиделок в кафе, вечеринок, где ты никого не знаешь, поездок на работу в общественном транспорте в час пик, рукопожатий с незнакомцами и объятий с любимыми, переживаний из-за того, что опаздываешь на встречу на десять минут, разочаровывающих Tinder-свиданий, возможности перенюхать все духи в парфюмерном магазине, сеансов в кино, где кто-то позади вас непрерывно комментирует, шаурмы из киоска возле работы, прогулки в парке, где нужно непременно уворачиваться от велосипедистов, очереди на кассу в период распродаж (и самих распродаж тоже). Но главное — путешествий или хотя бы возможности их планировать.

У многих уже сорвались планы на отпуск — особенно на майские праздники. Но никто не мешает устроить себе отпуск незапланированный. Никогда еще виртуальные туры, которые предлагают музеи мира, не были столь актуальны. Но тем, кому не хватает природы, смотреть на Джоконду неинтересно. Другое дело — любоваться на скалы.

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Путешествовать онлайн во время самоизоляции можно не только по музеям или, например, улицам городов, грустно глядя в карты Google или «Яндекса». Многие национальные парки мира зовут вас пройти по тропам, на которые, возможно, еще не ступала ваша нога, при помощи интернета.

Гранд Каньон, США

close Гранд Каньон, США Гранд Каньон, США Depositphotos

Если вы когда-то мечтали поехать в Америку, у вас в голове должен быть не только образ Нью-Йорка из голливудских фильмов, но и величественные скалы из вестернов. То есть Гранд Каньон — прорезанный рекой Колорадо национальный парк в штате Аризона: 446 км в длину, до 29 в ширину и до 1857 в глубину.

Резервации индейцев, причудливые пласты скал, густые леса, бледно-голубое небо, — все это можно увидеть сейчас, не выходя из дома, избежав встреч с другими туристами и ревнивого чувства, будто не хочешь разделять всю эту красоту с чужими людьми. Сейчас по одной из троп национального парка можно пройти при помощи сервиса Google Street View Trek. Тропа Брайт-Энджел протянулась на 15 км, от реки Колорадо к южному краю каньона.

Гора Эверест, Непал

close Гора Эверест, Непал Гора Эверест, Непал Depositphotos

Большинство из нас все равно никогда не заберется на Эверест, так что дело тут даже не в самоизоляции: просто интересно увидеть, как выглядит самая высокая вершина мира, покорить которую — мечта романтиков и сумасшедших. Сейчас можно побывать в базовом лагере на высоте 5380 м на Эвересте благодаря четверым путешественникам, которые в 2011 году отправились в Непал, прихватив с собой штатив и цифровую камеру. Интерактивная карта, 3D-просмотр и прочие преимущества виртуальных туров помогут понять, насколько величественны виды с Эвереста и других пиков — и как хорошо дома.

Шондонг, Вьетнам

Шондонг, Вьетнам Depositphotos

Пещера Шондонг в национальном парке Фонгня-Кебанг в 500 км к югу от Ханоя была обнаружена всего лишь в 2003 году — и теперь называется самой большой в мире. На самом деле в карстовой системе парка есть около 300 пещер и гротов, но эта оказалась самой выдающейся. Исследовать ее на 360 градусов можно благодаря проекту журнала National Geographic.

Можно увидеть детали, приблизить, отдалить, познакомиться с флорой и фауной — в том виде, в каком все это находится, пока пещеру не затоптали туристы. А они обязательно это сделают.

Йосемитский национальный парк, США

close Йосемитский национальный парк, США Йосемитский национальный парк, США Depositphotos

Еще одна любовь и гордость американцев — Йосемитский национальный парк в штате Калифорния на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Горные реки, водопады, гранитные скалы и секвойи выглядят так, как могла бы выглядеть Америка до сих пор, не открой ее Христофор Колумб. Убедиться в этом можно благодаря альпинистам, которые сняли это все для таких, как мы.

Ледник Перитонит-Морено, Аргентина

close Ледник Перитонит-Морено, Аргентина Ледник Перитонит-Морено, Аргентина Depositphotos

Ледник Перито-Морено в аргентинской Патагонии (национальный парк Лос-Гласьярес) можно лайкать у приятельницы в Instagram, восхищаясь тем, как из офисного работника она превратилась в самозабвенного хайкера, а можно устроить себе самостоятельный поход по хребтам. Все оттенки синего, возможность оценить высоту, на которой вы находитесь, безумные закаты, и все это — здесь.