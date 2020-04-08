Молятся и хоронят вместе: как хасиды нарушают карантин

Члены хасидской общины Нью-Йорка вызвали беспокойство полиции в ночь с воскресенья на понедельник. Вечером 6 апреля они массово собрались на похороны одного из местных раввинов, полностью проигнорировав призывы властей к самоизоляции и соблюдению социальной дистанции граждан из-за пандемии коронавируса. Несколько сотен человек собрались в Бруклине, чтобы проводить в последний путь Рабби Яви Хирш Мейлиха, раввина общины, скончавшегося в возрасте 80 лет от COVID-19. Как сообщает The New York Post, толпа иудеев заполнила улицу Хьюз в Бруклине — люди стояли на ступенях, тротуарах и проезжей части.

В дело вмешалась полиция Нью-Йорка — полицейские пытались заставить скорбящих разойтись, подъехав на машинах с включенными сиренами и оглашая округу требованиями соблюдать режим самоизоляции и не нарушать принцип социального дистанцирования.

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Как сообщили изданию в полиции Нью-Йорка, в ходе инцидента задерживать никого не стали. Однако правоохранители напомнили, что в разгар эпидемии коронавирусной инфекции людям нужно оставаться дома. «Нью-йоркская полиция нуждается в том, чтобы ньюйоркцы соблюдали принцип социального дистанцирования для того, чтобы остановить распространение вируса COVID-19», — заявил представитель полиции.

Он уточнил при этом, что большинство жителей города относятся серьезно к этой задаче. Однако сотрудникам правоохранительных органов придется и впредь вмешиваться в случае, если на улицах будут собираться большие группы людей. «Собрания — включая службы — подвергают риску как граждан, так и офицеров полиции, — напомнили в полиции. — Такие сборища должны быть немедленно прекращены».

За день до этого в Бруклине прошли похороны членов хасидской общины: в обоих случаях полиции также пришлось приезжать и разбираться с желающими проститься с покойными. Однако задерживать тогда тоже никого не стали.

В Израиле стремительность распространения коронавируса нового типа в общинах ультраортодоксальных иудеев уже вызывает серьезное опасение властей. Строго религиозные люди составляют 12% от численности населения страны, однако среди инфицированных COVID-19 их доля составляет 60%.

В течение долгого времени с начала эпидемии ультраортодоксы игнорировали требования властей к самоизоляции — лишь на прошлой неделе главный раввин призвал своих последователей подчиниться требованиям правительства оставаться дома. Дело в том, что многие из членов ультрарелигиозных общин прислушиваются только к советам раввинов — они не знали о запрете на совместные молитвы и проведение свадеб и других церемоний. У многих из них нет телевизоров и смартфонов, так что для того, чтобы донести до них информацию, властям приходится использовать другие методы.

Например, громкоговорители. Неделю назад по улицам кварталов, где проживают религиозные общины, курсировали автомобили, из которых волонтеры организации, занимающейся экстренной помощью, скандировали призывы не собираться большими группами. «Не устраивайте совместные молитвы! Не собирайтесь для учебы в синагогах и йешивах! Каждый, кто нарушит указания врачей или чиновников системы здравоохранения, направленные на защиту от коронавируса, будет считаться замышляющим убийство, и его следует передать властям», — кричали в мегафон добровольцы организации.

Однако они видели, как люди на их глазах нарушают предписания. «Прямо сейчас я вижу, как мать с ребенком пересекает улицу и идет в магазин, — рассказывал волонтер организации радио NPR из машины. — Некоторые не понимают, насколько серьезно все происходящее».

Чтобы вразумить членов ультрарелигиозной общины, на их домах развесили плакаты с надписью «Убийцы».

Это было сделано по инициативе заместителя мэра Иерусалима Флер Хасан-Наум. Она столкнулась с тем, насколько сложно убедить ультрарелигиозных людей в необходимости пренебречь некоторыми законами иудаизма, которые они привыкли неукоснительно соблюдать. «Один из пожилых членов ультраортодоксальной общины, входящий в городской совет, сказал: «Вы просите нас делать все, что противоречит тому, что говорят наши мудрецы». Очень, очень сложно иметь дело с ультрарелигиозной общиной, потому что приходится просить их о том, против чего они всегда выступали», — цитирует ее NPR.

Действительно, сейчас самое сложное для религиозных евреев — соблюдать социальную дистанцию: ортодоксальные иудеи привыкли жить коммуной. К тому же у них традиционно огромные семьи. Сейчас власти Израиля рассматривают возможность помещать здоровых членов таких семей в отели, если в доме оказались заболевшие.