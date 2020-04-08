День победы: Ухань отмечает снятие карантина

После 76-дневной изоляции Ухань возвращается к привычному образу жизни. Пассажиры наполнили вокзалы и аэропорты — им не терпится вернуться к себе домой в родную провинцию или проведать родственников. Однако снятие карантина нельзя воспринимать как полную победу над болезнью, люди все еще носят маски в обязательном порядке, а городские службы принимают все меры предосторожности, чтобы инфекция не распространилась вновь.

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11 миллионов человек спустя почти три месяца самоизоляции снова могут выходить на улицу без особого разрешения, в городе возобновил работу общественный транспорт, но специальное приложение для смартфонов все-таки следит за их самочувствием. Программа призвана гарантировать отсутствие риска распространения инфекции и определяет наличие контактов с инфицированными. Продуктовые магазины и супермаркеты открылись еще раньше — в последние две недели, — но воспользоваться ими можно было только при наличии специального QR-кода или справки, свидетельствующей о состоянии здоровья.

Снятие карантина ознаменовалось световым шоу по случаю праздника — для китайцев это своего рода День Победы. Только вместо военных на анимированных изображениях, которые проецировались на соседние небоскребы, были запечатлены медики, помогающие пациентам победить болезнь. Ухань был признан городом-героем, этот титул ему присвоил глава государства и компартии Си Цзиньпин. По берегам реки Янцзы, на которых расположен Ухань, а также на мосту, соединяющем их, во время шоу расположились люди с флагами, скандировавшие: «Ухань, вперед!», и певшие гимн Китая. Эту фразу они повторяли на видео в рамках всемирного флешмоба еще в начале февраля, когда коронавирус только начал распространяться по Китаю.

China has ended its #coronavirus lockdown in Wuhan with a light show - 11 weeks after it became the epicentre of what has since developed into a global crisis.



Read more on this story here: https://t.co/A1Nb6lVqPF pic.twitter.com/eUwHx3kOTn — SkyNews (@SkyNews) April 8, 2020

«Я не был на улице больше 70 дней, — поделился с Associated Press житель Уханя Тон Дженкун, который наблюдал шоу с моста. — Жизнь взаперти на протяжении такого длительного периода времени сводила меня с ума».

Жители его дома были заражены коронавирусом, так что все здание закрыли на карантин. Он не мог выйти на улицу даже за покупками, продукты приносили жители соседних домов и ставили ему под дверь.

Возобновление транспортной инфраструктуры не заняло много времени. Почти тысяча транспортных средств проехала по шоссе, пересекающему границы Уханя, с полуночи, когда баррикады были сняты, до 7 утра. За считанные часы после отмены карантина 65 тыс. человек покинули город поездом или самолетом, чтобы вернуться домой или на работу, ведь далеко не все люди, заблокированные в Ухане на период карантина, были местными жителями.

Несмотря на то что Ухань — лидер среди китайских городов по числу заразившихся коронавирусом людей и именно здесь находился очаг возникновения и распространения инфекции, на 8 апреля там не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Хотя до сих пор существуют сомнения в правильности подсчета числа жертв вируса в Китае, можно говорить об эффективности принятых в Ухане и провинции Хубэй мер карантина и дезинфекции. За 11 недель вирус удалось победить, и большинство стран, ставших новыми очагами распространения COVID-2019, последовали примеру Уханя, объявив повсеместный карантин и ограничив транспортное сообщение.

«Жителям Уханя эта эпидемия обошлась дорого, они понесли много физических и экономических потерь, — сообщил AP житель города Джанг Сян. — Но уханьцы всегда отличались сильной волей».

На протяжении 76-дневного карантина жители Уханя могли выходить из дома только за продуктами или по очень важным причинам. Некоторым можно было покинуть город при предъявлении документа, свидетельствующего о здоровье и объясняющего причину отъезда и пункт назначения.

Несмотря на послабление ограничительных мер, нельзя говорить о полной отмене карантина. Те, кто покинет Ухань, будут вынуждены оставаться на карантине в течение двух недель по прибытии.

«Сегодня день, которого люди ждали так долго, и совершенно справедливо радоваться по этому поводу. Но этот день еще не означает полную победу, — сказано в официальном издании компартии Китая «Жэньмин жибао». — В этот момент мы должны помнить, что Ухань разблокирован для того, чтобы мы могли порадоваться, но не расслабляться».

Первый самолет из Уханя отправился не куда-нибудь, а в город Санья на острове Хайнань, главном курорте Китая. Ухань — промышленная столица Китая, заводы возобновили работу, но малый и средний бизнес, в котором занята основная часть населения, все еще терпит убытки и не оправился от эпидемии и карантина окончательно. Не хватает как работников, так и экономического спроса. Государство уже приняло меры поддержки, 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов) выделено на льготное кредитование.