«Не пускайте их»: за что гоняют жителей Нью-Йорка

Переждать карантин лучше не в тесной квартире, а на уютной даче за городом. Так считают многие горожане, отправившиеся в последние несколько недель на дачу, в загородный пансионат или просто подальше от города, рассадника заразы, где плотность населения и скученность людей, а значит, и шансы заразиться COVID-2019 гораздо выше.

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К примеру, жители Нью-Йорка, который больше других городов США оказался подвержен пандемии, особенно те, что побогаче, предпочли переждать время в уединении за городом. Они отправились в свои частные дома или арендовали их у собственников. Но вместо радушного приема нью-йоркцы столкнулись с враждебностью, страхом и упреками местных жителей, посчитавших их разносчиками коронавируса и потенциальной угрозой. Речь идет не только о безобидных жалобах, доходит до прямых обвинений и даже применения жестокости, а также действий местных политиков, ограничивающих приток приезжих.

«Они приезжают и занимают номера отелей, снимают квартиры на Airbnb», — выразил недовольство в интервью Guardian Стив МакЛаглин, глава графства Ренселлер, расположенного в трех часах езды от Нью-Йорка. Его можно понять: теперь в вверенном ему в управление графстве насчитывается 51 случай заражения коронавирусом, по его словам, минимум семь были завезены извне.

На прошлой неделе МакЛаглин даже обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, чтобы тот запретил все поездки из Нью-Йорка без острой необходимости. Тот отказался, но МакЛаглин на этом не остановился и издал закон на местном уровне, обязывающий всех приезжающих докладывать о своем прибытии местным властям немедленно.

Всех таких «гастролеров» поместят на двухнедельный карантин, где каждый день им будут измерять температуру и справляться об их самочувствии.

Возможно, это усмирит местных жителей. «Многие люди просто боятся и просят меня: «Не пускайте их, не пускайте, — объяснил свою позицию МакЛаглин. — Я избрал более мягкий подход: вы можете путешествовать, но не забывайте и о благополучии вашего брата американца».

В штате Мэн страх заразиться довел жителей города Виналхэвен до того, что они забаррикадировались от приезжих, срубив дерево у дороги на въезде в город.

«Тут нечем гордиться, — считает Женевьев МакДоналд, член палаты представителей штата Мэн. —

Сейчас не то время, чтобы развивать и поддерживать разделение на своих и чужих».

К востоку от Нью-Йорка, в курортном местечке Хэмптонc, куда традиционно ездят на каникулы местные богачи, население за последние недели выросло почти в два раза. К северу от Нью-Йорка, в Хадсон Вэлли, цены на аренду недвижимости выросли аж в четыре раза. Местные жители утверждают, что их враждебность продиктована не провинциальным мышлением и эгоизмом, а заботой о благополучии общины. Они переживают, что еды и лекарств просто не хватит на всех, не говоря о возможностях местных госпиталей. Но масла в огонь подливает и тот факт, что жители мегаполиса отдыхают, спокойно пережидая карантин, играют в теннис во дворе, тогда как местным жителям приходится работать, подвергаясь дополнительному риску.

Похожая ситуация сложилась и во Франции, где жители провинций без энтузиазма встречали парижан, прибывающих на свои загородные резиденции. Учитывая, что парижан в остальной Франции вообще не жалуют, дополнительное обстоятельство в виде угрозы распространения коронавируса лишь усугубило ситуацию.

«Мы просим людей оставаться дома, а парижан — в Париже, — опубликовал комментарий житель юго-запада Франции в местной онлайн-газете. — Прекрасно можно понять, что из 4 тыс. человек, приехавших из Парижа, одна треть будет заражена вирусом, даже не подозревая об этом. Это ускоряет распространение вируса».

Местные власти упрекают «гастролеров», воспринявших карантин как дополнительные каникулы:

«Спасибо, парижане, не привозите нам вирус, — написал на своей странице в Facebook местный политик Людовик Понс. — Некоторые из приезжих прогуливаются по пляжу и по устричным фермам. Это не каникулы, а карантин для ВСЕХ».

Понять можно и страхи горожан. «Нас обвиняют в том, что мы привозим вирус, опустошаем супермаркеты и можем занять редкие койки в местных больницах, — пожаловалась одна из приезжих. — В итоге мы чувствуем себя виноватыми».

В регионах России к приезжающим москвичам тоже относятся с подозрением. Так, власти Красноярского края, Иркутской и Томской областей обязали, начиная с 6 апреля, прибывающих из Москвы и Петербурга самоизолироваться на две недели. Они должны сообщить о своем приезде, месте и датах пребывания в Москве или Петербурге, а также оставить контакты, в том числе сведения о месте регистрации и фактического пребывания. Им запрещено посещать местные поликлиники — в случае необходимости они должны вызвать «скорую». Жителям Ивановской области рекомендовали не сдавать жилье москвичам. В Белгородской области начали вести учет москвичей, которые прибыли в регион в период пандемии, а житель Карелии решил действовать самостоятельно и создал петицию, в которой предложил закрыть республику для приезжих. Его поддержали 12 тыс. человек.