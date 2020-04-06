Шоу продолжается: американские стриптизерши ушли в онлайн

Артисты стрип-клубов Лас-Вегаса, оставшиеся без работы из-за того, что заведения, в которых они выступали, закрылись на фоне пандемии коронавируса COVID-19, нашли выход из положения. Теперь они устраивают лас-вегасские шоу в онлайн-режиме. Как сообщает Fox News, эта идея пришла в голову танцовщице стриптиза Девоно Аларид, выступавшей в одном из самых известных заведений города. «Я была на репетиции, и у всех начали вибрировать телефоны — это были сообщения о том, что их выступления отменены», — рассказала она.

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Тогда Девон Аларид обратилась к коллегам по цеху с предложением организовать в Instagram и YouTube новое «The Socially Distant Show» — «Социально дистанцированное шоу». На что артисты согласились — и теперь они поют, танцуют, выступают в жанре стендап-комедии в режиме онлайн. Среди участников шоу есть даже иллюзионист — он уже «распилил» в кадре свою жену прямо посреди пустынной улице города.

При желании зрители могут заплатить артистам за работу на платформе одного из краудфандинговых сайтов. Девон Аларид и ее коллега-танцовщица Нина Кейн призывают на ней поддержать безработных артистов. «Вы сидите дома, работая, воспитывая детей или страдая. Вам нужны хорошие развлечения и передышка, — говорится в их обращении. — Наши талантливые друзья остались без работы. Они мечтают выступать». Аларид и Кейн обещают: выступления певцов и танцовщиков кабаре Лас-Вегаса непременно вызовут улыбку и облегчат тревогу. К тому же они считают, что делают важное дело для общества — помогают людям оставаться дома в самоизоляции.

«Чем больше вариантов домашнего времяпрепровождения мы даем людям, тем скорее они останутся дома, а сейчас это по-настоящему важно», — объяснила Нина Кейн свою позицию Fox News.

Танцовщицы американских кабаре и стрип-клубов начали терять работу из-за пандемии коронавируса нового типа еще до того, как штаты США объявили о переходе на режим самоизоляции: рестораны и бары еще не закрылись, а люди уже перестали ходить на выступления артисток в жанре бурлеск и искать других похожих развлечений. Например, в Джексонвилле во Флориде в конце марта продолжало работать питейное заведение под названием Hamburger Mary's, однако бурлеск-шоу 22 марта пришлось отменить — люди массово сдавали билеты. «Многие люди просто боятся выходить, — объяснила тогда изданию USA Today арт-директор клуба Бриттани Мур. — Было очень много отмен броней — мы благодарны за то, что вообще еще открыты».

Уже тогда артистки стрип-клубов поняли, что оказались на грани выживания. «Если говорить о клубных танцовщицах, то их работа полностью зависит от чаевых, — призналась изданию Санни Паркер, основательница бурлескной труппы Punk Rock Burlesque. — Шоу бурлеска все отменены — это реально отвратительно».

Танцовщицы стрип-клубов в последней декаде марта только начинали подсчитывать убытки. «До коронавирусного ужаса я делала по $2000 за ночь, — уточняла танцовщица одного из клубов Лас-Вегаса Кристалл Мартино в беседе с Daily Mail. — Сейчас я рада, если выходит $300».

В Портленде, штат Орегон, владелец стрип-клуба Lucky Devil придумал выход для своих сотрудниц еще в середине марта. Тогда местное издание Willamette Week рассказало, что клуб, у которого есть полноценное меню и карта безалкогольных напитков, теперь доставляет блюда на дом, причем делают это танцовщицы, одетые в стикини (то есть наклейки для сосков) и короткие шорты — они приносят еду к двери, танцуют несколько секунд и прощаются, соблюдая социальную дистанцию.

«Это начиналось как шутка, — рассказал изданию владелец клуба Шон Боулден. — А потом об этом рассказали в Facebook 150 человек, чего никогда с нами раньше не было. И я подумал: «Черт, а почему бы нам не попробовать заняться этим?»

Без работы в результате такой реорганизации бизнеса не остался никто из сотрудников клуба: охранники закрывшегося заведения теперь выполняют работу шоферов и следят за безопасностью девушек-курьеров.