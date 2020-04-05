«Мир разрушит не вирус»: богачи в США скупают бункеры

Американские миллионеры готовятся переселяться в роскошные бункеры, оборудованные для того, чтобы провести в них до полугода. Спрос на этот вид лакшери-недвижимости, сообщает Forbes, взрывной: как рассказал изданию Гэри Линч, владелец компании Rising S Bunkers, занимающейся строительством и обслуживанием подземных убежищ, в последнее время число запросов выросло на 2000%.

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Однако причиной подыскать себе безопасное и защищенное жилье оказалась не пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 как таковая — обладатели миллионных состояний боятся социальных взрывов, к которым могут привести ее последствия. «Наши покупатели ищут защиты, в основном, от одной вещи, — объяснил Линч изданию. — Неважно, что произойдет в стране — война на нашей земле, катастрофическое землетрясение, как в Новом Мадриде в XIX веке, пандемия, как сейчас, — мы можем оказаться на грани коллапса общества, и это реальная угроза, которая стоит перед нами».

Тот факт, что защищенное сооружение нужно для обороны от возможных разъяренных соотечественников, подтвердил изданию один из владельцев бункера, который приобрел и оборудовал его задолго до пандемии COVID-19.

«Я не боялся ядерной войны, когда решил построить бункер, — признался 45-летний Терри. — Я больше беспокоился из-за социальной напряженности, и теперь мы видим, что то, к чему мы готовились, действительно возможно. Когда люди борются за еду или туалетную бумагу, это совсем другая история. Я не думаю, что мир разрушит вирус. Я думаю, это будет то, что случится после».

Бункер, обустроенный Терри, занимает площадь в 140 кв. м и находится в Огайо — он рассчитан на то, чтобы семья с тремя детьми могла комфортно существовать в нем до полугода. Три комнаты, две большие спальни, детская, большая гостиная, кабинет, кладовая, кухня, а также комната, где хранится оружие — вот, что представляет собой убежище 45-летнего американца, затерянное на просторах одного из штатов Среднего Запада.

Терри уже сделал запас продуктов — консервы собственного приготовления, рис, фасоль, вода. В бункере также есть кабель для интернета и замаскированная на поверхности солнечная батарея. А развлекать детей во время заточения американец планирует играми в приставки и просмотром кинофильмов. Запас он и планшеты для домашнего обучения.

На то, чтобы оборудовать бункер, у американца ушло около $1 млн. Однако это не самое дорогое подземное убежище, которое можно приобрести в США: стоимость таких сооружений, которые предлагает, например, Rising S Bunkers, составляет от $40 тыс. до $8,35 млн.

Самый дорогой бункер компании — Aristocrat, рассчитанный на 50 человек. В нем, помимо обычных жилых помещений, есть игровая комната, сауна, мини-кинотеатр, тренажерный зал, дорожки для боулинга, оружейная комната и бассейн. Вдобавок здесь выстилают полы под заказ, оформляют кухню, исходя из требований клиента, обустраивают подземную теплицу, чтобы можно было выращивать свежие овощи и зелень — разумеется, здесь есть электричество, причем с запасной системой на случай, если выйдет из строя основная, и септик для туалетов и ванных комнат. Подземные помещения венчает наверху с виду обычный домик с пуленепробиваемыми стенами.

Строительство роскошных подземных бункеров не новая мода в США: оно началось еще несколько лет назад, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп. Уже тогда обладатели миллионных состояний озаботились непредсказуемостью последствий этого выбора американцев — в частности, они испугались, что Дональд Трамп развяжет Третью мировую войну.

Как рассказывал CNN Гэри Линч, после избрания Трампа в 2016 году спрос на его бункеры вырос на 700% по сравнению с 2015-м.

Другая компания, обустраивающая подземные бункеры для богатых по всему миру, Vivos, была основана в 2008 году. Уже тогда она начала создавать подземные жилища, где возникало ощущение, будто ты находишься на роскошной яхте в круизе в открытом море. «Бункер вашего папы или дедушки был не очень комфортабельным, — говорил в 2019 году CNN основатель компании Роберт Вичино, проводя аналогии с убежищами, построенными американцами во время холодной войны. — Они были серыми, металлическими, как корабль или еще что-то военное. Но на самом деле человек не сможет долго выживать в таких спартанских, суровых условиях».

Компания Роберта Вичино сооружает целые кондоминиумы для тех, кто не готов пережидать катаклизмы в одиночестве. В подземные поселения, где могут разместиться до 5 тыс. человек, Vivos переоборудует старые заброшенные военные бункеры или шахтные пусковые установки, не использующиеся с конца 60-х годов.

Одно из таких сооружений расположено в Южной Дакоте — военная база неподалеку от местечка Блэк-Хиллс была построена в 1942 году армейским инженерным корпусом и использовалась до 1967-го. На сайте сооружения под названием Vivos хPoint говорится, что бункер расположен в самом центре севера США вдалеке от зон возможных наводнений, вероятных ядерных ударов, всплесков социальной напряженности и взрыва, возможного в Йеллоустоуне. Всего в нем 575 отдельных бункеров, соединенных между собой — с кожаной мебелью, высокими потолками, деревянными полами и теплым ламповым освещением. Арендовать такое помещение можно за $35 тыс. (на некоторые бункеры цена доходит, впрочем, до $200 тыс.)

Переделанная в подземные убежища военная база — это целый городок: кроме отдельных бункеров, там есть спортзалы, кинотеатры, медицинский центр, спа-салон, школа и даже сады, оснащенные системой гидропоники.