«Я один из счастливчиков»: как англичанин стал самым старым

Вручить свидетельство об установленном рекорде лично 112-летнему долгожителю из Британии сотрудники Службы рекордов Гиннесса не смогли — мужчина находится на самоизоляции у себя дома и не принимает гостей из-за риска заражения COVID-2019. Он пережил в 1918-20 годах эпидемию «испанки», которая унесла больше жизней, чем Первая Мировая война, перенес несколько тяжелых операций, малярию и не собирается сдаваться под натиском новой пандемии, но береженого бог бережет.

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Поэтому, чтобы не нарушать правила предосторожности, сертификат Бобу Уэйтону вручили дистанционно. Получая его, он сказал, что «очень рад, что прожил так долго и завел столько друзей». Примечательно, что для долгожителя это первый опыт самоизоляции. Во время эпидемии «испанки» он был 10-летним ребенком, так что ему не пришлось прибегать к этой мере, а коронавирус загнал его под домашний арест — конечно, теперь его возраст относится к группе риска.

«Это странно, я никогда не испытывал ничего подобного, как этот коронавирус, — отметил Боб. — Болел простудой и всеми детскими болячками, но никогда мне не доводилось самоизолироваться. Однако в моей жизни бывали ситуации, когда приходилось принять что-то как данность».

Долгожитель посоветовал людям не думать лишний раз о том, что они упускают, сидя в изоляции. «Это вызывает тревогу, но мы ничего не можем с этим поделать. Лучше думать о том, что можно сделать, чем о том, чего нельзя».

Бывший инженер и учитель из Гэмпшира родился 29 марта 1908 года. За время его жизни сменилось пять монархов и 22 премьер-министра. У него было три брата и три сестры, а с женой Аньес они завели троих детей, которые родили им 10 внуков. Сейчас у Боба Уэйтона в семье еще и 25 правнуков. Вместе с женой они путешествовали и работали по всему миру, в том числе в Японии, на Тайване и в Канаде, пока не поселились в Лондоне, где Уэйтон занял пост лектора по морской инженерии в городском университете. Там он и проработал до 1973 года. На пенсии они с женой занимались тем, что консультировали остальных по вопросам брака и помогали молодежи. Вместе они прожили 60 лет. Жена Боба скончалась 23 года назад.

До этого Бобу Уэйтону уже присуждали звание самого старого человека Британии. Тогда он заявил журналистам, что ничего специально не делал для того, чтобы прожить столько лет, что никакого особенного секрета долголетия у него нет и вообще, он принимает это как факт определенного везения. Он также попросил королеву не отправлять ему поздравительную открытку, чтобы не расходовать средства из бюджета.

«Я принимаю это как факт. Не то чтобы я когда-то стремился к долголетию, хотел этого и работал в таком направлении, избегая попадания под автобус или рака, — заверил Боб Уэйтон журналистов «Би-би-си». — Я один из счастливчиков».

Сейчас Боб живет в Альтоне, на юге Англии, в одном из комплексов для престарелых. У него своя мастерская, где он работает по дереву, делая игрушечные ветряные мельницы, которые затем продает. Он сам готовит себе и сам ходит за продуктами в магазин. На вопрос журналистов, как ему удалось дожить до 112 лет, он ответил, что просто избегал смерти, хотя планировал остановиться на красивой цифре 111.

Предыдущий рекорд был установлен японским фермером Шитетцу Ватанабе, который умер спустя несколько дней после присуждения ему сертификата 23 февраля этого года. Ему было почти 113 лет. Большинство долгожителей из Книги рекордов Гиннесса — граждане Японии. Самой старой женщине мира Кане Танака 117 лет, и проживает она именно там.