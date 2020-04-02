Обидели женщин: где женам запрещают пилить мужей

В Малайзии придумали оригинальный способ улучшить атмосферу в семьях во время принудительной самоизоляции, чтобы избежать увеличения числа разводов после ее отмены, как это случилось в Китае. Там министерство по делам женщин издало виртуальные постеры с рекомендациями вести себя достойно во время карантина. В частности, женщинам запретили ругать мужа за то, что он не помогает по хозяйству, а чтобы просьбу услышали, предложили имитировать голос мультяшного персонажа. Также женщинам рекомендовали следить за собой, краситься и наряжаться, чтобы порадовать мужа, вынужденного сидеть дома взаперти с женой.

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По мнению членов правительства, а именно, министерства по делам женщин, семьи и общественного развития, такие меры позволят сохранить семьи и избежать учащения случаев домашнего насилия. Интересно, что в этой мусульманской стране инициатива, по сути, дополнительно ограничить права женщин, исходила именно от представительницы женского пола, возглавляющей соответствующее министерство, задачей которого как раз является достижение гендерного равенства.

Dear @KPWKM:



1. Nagging, or berleter, is a gender-biased word. It perpetuates sexist stereotypes.



2. Carework is the responsibility of men AND women.



Please do better in your PSA posters. Personally, I found all of these to be problematic. pic.twitter.com/FFFGmdMqE9 — Melisa Melina Idris (@melisa_idris) March 31, 2020

Такая несправедливость сразу вызвала гнев пользователей соцсетей, причем как женского, так и мужского пола, которые поспешили выразить свое несогласие в Twitter. Они не оценили заботу правительства о семейном благополучии ценой ограничения прав женщин и посчитали советы наряжаться и не перечить мужу во время карантина, чтобы сохранить семью, лицемерными на фоне участившихся случаев домашнего насилия и нарушения прав женщин в Малайзии.

Правительство обвинили в сексизме и неуважении к женщинам, а постеры назвали разжигающими гендерное неравенство:

«Если одеваться для работы из дома — это один из способов поддерживать самодисциплину и привычное течение жизни, то акцент на том, как именно выглядит женщина, и призывы делать макияж во время карантина совершенно излишни», — опубликовало заявление в Twitter феминистская общественная организация Малайзии. Она призвала правительство прекратить «сексистские заявления» и сконцентрироваться на жертвах домашнего насилия, которые сейчас находятся в условиях повышенного риска, оставаясь на домашнем карантине.

While dressing up to work is one way of maintaining discipline and a routine while working from home, the focus on LOOKS, DRESS, and MAKEUP is absolutely unnecessary.



Stop this sexist messaging @KPWKM and focus on #domesticviolence survivors who are at higher risk now! https://t.co/mU7nBqbkgk — All Women's Action Society (@AWAMMalaysia) March 31, 2020

«Нашей целью было поделиться своими методами для поддержания позитивных отношений в семье по время работы из дома», — поспешила объясниться с пользователями соцсетей Акхма Хассан, генеральный директор Министерства по делам женщин. В результате правительству пришлось принести официальные извинения и удалить опубликованные постеры.

В Малайзии сегодня насчитывается 2900 случаев заражения коронавирусом и 45 жертв. В этом году правительство страны уже сталкивалось с обвинениями в сексизме и мизогинии, когда член парламента во время обсуждения поправок к закону о домашнем насилии заявил, что мужья тоже подвергаются насилию, если женщины ругаются на них, отказываются от исполнения супружеских обязанностей и возражают против того, чтобы их мужья брали в жены еще одну женщину.