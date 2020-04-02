Обидели женщин: где женам запрещают пилить мужей

В Малайзии придумали оригинальный способ улучшить атмосферу в семьях во время принудительной самоизоляции, чтобы избежать увеличения числа разводов после ее отмены, как это случилось в Китае. Там министерство по делам женщин издало виртуальные постеры с рекомендациями вести себя достойно во время карантина. В частности, женщинам запретили ругать мужа за то, что он не помогает по хозяйству, а чтобы просьбу услышали, предложили имитировать голос мультяшного персонажа. Также женщинам рекомендовали следить за собой, краситься и наряжаться, чтобы порадовать мужа, вынужденного сидеть дома взаперти с женой.
По мнению членов правительства, а именно, министерства по делам женщин, семьи и общественного развития, такие меры позволят сохранить семьи и избежать учащения случаев домашнего насилия. Интересно, что в этой мусульманской стране инициатива, по сути, дополнительно ограничить права женщин, исходила именно от представительницы женского пола, возглавляющей соответствующее министерство, задачей которого как раз является достижение гендерного равенства.
Такая несправедливость сразу вызвала гнев пользователей соцсетей, причем как женского, так и мужского пола, которые поспешили выразить свое несогласие в Twitter. Они не оценили заботу правительства о семейном благополучии ценой ограничения прав женщин и посчитали советы наряжаться и не перечить мужу во время карантина, чтобы сохранить семью, лицемерными на фоне участившихся случаев домашнего насилия и нарушения прав женщин в Малайзии.
Правительство обвинили в сексизме и неуважении к женщинам, а постеры назвали разжигающими гендерное неравенство:
«Если одеваться для работы из дома — это один из способов поддерживать самодисциплину и привычное течение жизни, то акцент на том, как именно выглядит женщина, и призывы делать макияж во время карантина совершенно излишни», — опубликовало заявление в Twitter феминистская общественная организация Малайзии. Она призвала правительство прекратить «сексистские заявления» и сконцентрироваться на жертвах домашнего насилия, которые сейчас находятся в условиях повышенного риска, оставаясь на домашнем карантине.
«Нашей целью было поделиться своими методами для поддержания позитивных отношений в семье по время работы из дома», — поспешила объясниться с пользователями соцсетей Акхма Хассан, генеральный директор Министерства по делам женщин. В результате правительству пришлось принести официальные извинения и удалить опубликованные постеры.
В Малайзии сегодня насчитывается 2900 случаев заражения коронавирусом и 45 жертв. В этом году правительство страны уже сталкивалось с обвинениями в сексизме и мизогинии, когда член парламента во время обсуждения поправок к закону о домашнем насилии заявил, что мужья тоже подвергаются насилию, если женщины ругаются на них, отказываются от исполнения супружеских обязанностей и возражают против того, чтобы их мужья брали в жены еще одну женщину.