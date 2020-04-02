Киску жалко: как не навредить питомцу во время пандемии

По словам вирусологов, штамм коронавируса, который поражает людей, не распространяется на домашних животных — им стоит опасаться других его разновидностей. Кошки и собаки не могут заразиться от нас, а мы — от них. Тем не менее в мире уже зафиксировано три случая такого заражения.

Реклама

Сначала коронавирус выявили у собак породы шпиц из Гонконга — вероятно, они подцепили его, облизав пораженные поверхности дома. Однако положительный анализ на коронавирус может быть связан с тем, что собака содержала молекулы вируса на своей шкуре, но при этом не была заражена им. Гонконгские собаки не испытывали каких-либо симптомов недомогания, хоть их тест на коронавирус и оказался положительным.

Такая же ситуация сложилась с бельгийской кошкой. Хотя у нее и были, в отличие от собак, симптомы диареи и затрудненное дыхание, ее случай не является подтверждением гипотезы о том, что домашние животные болеют COVID-19 и разносят его на остальных. Для того чтобы человеческий вирус передался животному, он должен эволюционировать, а передавшись животному, не будет опасным для человека. Гораздо выше вероятность подцепить инфекцию от другого человека во время прогулки с собакой, чем от собственного пса. А причин испытывать диарею, как и затрудненное дыхание, у кошки много и помимо коронавируса — от неправильного питания до специфических животных заболеваний.

«Тесты на SARS-CoV-2, которые прошли домашние животные с подозрением на коронавирус, показывали лишь наличие вирусного генома, а не живых вирусов, поселившихся и размножающихся в организме,

— объяснила Сара Кэдди, вирусолог и хирург-ветеринар из Кэбриджского университета изданию Conversation. – Поэтому положительный результат не свидетельствует о том, что кошка или собака заразились COVID-19».

Это не значит, однако, что животным ничего не угрожает. Во-первых, они могут переносить другие вирусы на лапах, поэтому важно соблюдать гигиену — чистить лапы питомцам после прогулки, лишний раз не контактировать с ними, чтобы избежать попадания слюны. Ученые предостерегают, что вирус не содержится в почве, но может сохраняться на мусоре, который собака понюхает во время прогулки. Во-вторых, для домашних животных опасность представляют антисептики, которыми заботливые хозяева решают обеззараживать лапы питомцев.

Для защиты во время пандемии бессмысленно надевать на собаку или кота маску, как и использовать санитайзер. Учитывая, что животное облизывает лапы, антисептик может попасть в организм, что приведет к неприятным последствиям. К тому же он пересушивает кожу на лапах и нейтрализует защитный слой, вызывая трещины и другие проблемы. Французское женское издание Aufeminin предупреждает своих читательниц о вреде использования антисептика в отношении животных, приводя в пример участившиеся случаи обращения к ветеринару с химическими ожогами, комой и отравлением спиртом, который содержат антисептики.

«Странно применять для дезинфекции животных антисептики, когда простое мыло или специализированный шампунь для собак прекрасно справляется с этой задачей»,

— сказала изданию новость Кристин Дебов, региональный советник Сообщества ветеринаров региона Иль-де-Франс.

Она посоветовала хозяевам питомцев приберечь антисептик для себя и почаще мыть руки после каждого контакта с животным, не подставлять лицо, если собака или кошка захочет выразить свою признательность. С еще большей осторожностью нужно относиться к чужим питомцам — не нужно подпускать их к себе.

Другая опасность, которая подстерегает питомцев, это регулярное присутствие хозяев дома на карантине. С одной стороны, животные рады повышенному вниманию, но с другой, для них это и серьезный стресс. Они привыкли жить по графику, когда на полдня они остаются в одиночестве и занимаются своими делами, а тут хозяин постоянно тискает, не дает поспать. Так что не стоит обижаться, если кот или собака спрятались в дальний угол и не вылезают оттуда, смущенные вниманием — возможно, им просто нужно побыть одним.

Напротив, после отмены карантина нужно стараться уделять больше внимания животным, которые успеют привыкнуть к тому, что их хозяева всегда рядом. Приучать животных к одиночеству необходимо заранее, чтобы отсутствие хозяина потом не вызвало сильный стресс.