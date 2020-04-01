Красота просит о спасении: салоны обратились за господдержкой

Салоны красоты и небольшие косметологические студии Москвы попросили включить бьюти-индустрию в список отраслей, по которым особенно ударила пандемия COVID-2019, чтобы они могли претендовать на получение господдержки. Для этого 36 компаний объединились в Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты (АПИК), куда вошли такие федеральные сети, как «Персона», «Моне», «Пальчики», 4Hands и другие. Проблема затронет большое количество людей, так как число работников московских салонов и студий красоты достигает 250 тыс., сообщает Коммерсантъ.

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В заявлении московскому правительству от АПИК говорится, что компании в бьюти-сфере несут колоссальные убытки и даже находятся под угрозой существования. Речь идет не только о 750 тыс. клиентов, которых обслуживали ежедневно до введения карантина в Москве, но и о 250 тыс. сотрудников парикмахерских, барбер-шопов, студий ногтевого сервиса, которые останутся без работы.

Среди мер, которые правительство уже ввело в отношении других категорий бизнеса, — продление срока уплаты налога на имущество и торгового сбора до 31 декабря. Организации, которые закрылись на карантин, были освобождены от платы за аренду.

Однако не все салоны красоты вошли в Ассоциацию — некоторые даже не знают о ее существовании. Так, владелица салона «Kit Cut» Наталья Копнина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что не слышала об этой инициативе, но «искренне благодарна тем, кто направил свои усилия на лоббирование интересов индустрии в критической ситуации»: «Мы, как и другие салоны, столкнулись с одними проблемами: уже во второй половине марта возросло число отмен и переносов визитов из-за карантина, при этом пришлось прилагать больше усилий для профилактики эпидемии в условиях дефицита расходных материалов», — рассказала Копнина.

Она также отметила, что неопределенность со сроками карантина мешает выстроить модель, по которой можно действовать дальше. Большинство салонов арендуют помещения в частном порядке, поэтому переговоры по отсрочке арендных платежей ведутся индивидуально с каждым собственником. Также переговоры приходится вести с поставщиками, которые не получили в срок плату за косметические средства.

Копнина говорит, что ее салону удалось выполнить все обязательства перед коллективом в марте «даже сверх нормы», но не исключает, что придется помогать кому-то из сотрудников в индивидуальном порядке. Открытым остается вопрос по страховым сборам.

Владелица салона прогнозирует, что с основными сложностями индустрия столкнется ближе к осени.

Она предполагает, что больше всего кризис скажется на небольших салонах, которыми владеют инвесторы, далекие от парикмахерской индустрии, арендующие помещения у частных собственников. В тех салонах, которые продолжат работать, может возникнуть необходимость сокращения штата. В связи с этим слабым мастерам стоит задуматься над тем, как максимально проявить себя в данный момент, так как они в основной группе риска. По ее словам, конкуренция среди салонов обострилась за последние пару лет: в Москве все больше хороших мастеров и приходится тратиться на обучение персонала, чтобы не снижать планку.

При этом предприниматель смотрит в будущее с оптимизмом, ожидая после окончания карантина краткосрочного увеличения количества записей в качестве эффекта отложенного спроса.

Ее оптимизм не разделяет Сюзанна Мусаева, владелица клиники эстетической косметологии Remedy Lab — она уверена, что у потенциальных клиентов вскоре не окажется денег, и они начнут обращаться к недостаточно квалифицированным специалистам. «Ухудшение финансовой стабильности наших пациентов скажется на их покупательской способности и в области косметологических услуг. На фоне этого может увеличиться количество предложений от непрофессионалов, объем некачественных материалов и процедур. Так как наш бизнес ещё и чувствителен к сезону, мы уже не сможем провести определенные процедуры и, соответственно, начатые курсы лечения будут не столь результативны», — говорит она.

Мусаева приняла решение не увольнять и не отправлять в неоплачиваемый отпуск сотрудников, поскольку в этой индустрии специалисты — ценный актив, который для предпринимателя ценнее денег, но содержать команду ее компания сможет недолго.

Поставщики повышают цены в связи с ростом курса валют и на фоне всеобщей паники. По ее словам, бизнес в сфере красоты не сможет выйти на прежний уровень роста еще в течение года. «Отрасль будет искать возможности оптимизации, а уволенные специалисты начнут оказывать услуги на дому, без должной сертификации», — предостерегает Мусаева. Поэтому салонам понадобится расширенный пакет мер, включающий освобождение от части налогов, льготные ставки по кредитам, а также субсидирование ввозных пошлин при покупке оборудования.