Пекут от ужаса: американцы разобрали муку и дрожжи

В американских магазинах новый дефицит — жители США усердно скупают муку и дрожжи. Как сообщает Washington Post, в некоторых торговых точках закончились запасы, а популярный бренд King Arthur Flour на своих онлайн-платформах продает не больше двух пакетов муки в одни руки, поскольку упаковки из восьми пакетов сложно отгружать, что замедляет доставку. Мука по популярности в американских супермаркетах сместила бобы: если в начале пандемии коронавируса нового типа жители США запасались фасолью, то теперь они переключились на продукт, необходимый для выпечки. Дело в том, что в самоизоляции они начали печь хлеб.

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Популярность слова «хлеб» в поисковой строке Google растет не менее стремительно, чем число запросов по «безработице» или «вакцине». Как объясняет портал Eater, это может быть связано с тем, что у оказавшихся в самоизоляции американцев теперь есть больше времени. Его хватает на то, чтобы ставить тесто подниматься, уминать и снова следить за тем, как оно растет в объемах, чтобы вовремя его снова вымешать и отправить в духовку будущий каравай. Кроме того,

в последние две недели жители США своими глазами увидели, как с полок магазинов исчезает хлеб — испуганные дефицитом, они теперь учатся предотвращать нехватку хлеба в собственном доме: яйца или туалетную бумагу невозможно сделать самостоятельно, но вот хлеб — довольно легко.

Люди пекут и для того, чтобы успокоить нервы: в Twitter и Instagram растет популярность хэштегов #stressbaking и #quarantinebaking. Найти под ними можно не только ржаные буханки, румяные караваи и удивительно легкие в приготовлении итальянские фокаччи. Печенье с шоколадной крошкой, делать которое должна уметь каждая уважающая себя хозяйка, булочки с корицей, морковные кексы заполонили социальные сети.

I've been stress baking cookies. A batch everyday. DM me your address if you want some. Please save me from myself. pic.twitter.com/iReBSJjglM — Meagan Harris (@MeaganMHarris) March 22, 2020

Выпечка помогает успокоить расшатавшиеся нервы, утверждают домашние пекари. «Когда делаешь нечто осязаемое — такое как буханка хлеба или противень печенья, — чувствуешь удовлетворение, — объясняет жительница Нью-Йорка Майя Кософф порталу Make It! CNBS. — К тому же это расслабляющее, медитативное занятие. Я пеку по рецептам, которые мне хорошо знакомы, вещи, которые у меня получаются, и меня успокаивает, когда я ем то, что я делала и ела уже много раз. Это дает чувство, что все нормально, о котором, думаю, мечтают сейчас многие люди».

Кулинарный арт-терапевт Джули Охана одобряет тот факт, что в наши неспокойные времена люди бросились лечить нервы на кухню. «Когда все перевернулось с ног на голову, мы ищем способы справиться с этим, — говорит она тому же порталу. — Так что главное объяснение одно — приготовление еды и выпечка дают утешение. Испечь буханку хлеба или немного печенья — это, казалось бы, так просто, но это заполняет огромную пустоту». При этом, по мнению Джули Оханы,

печь хорошо и для тех, кто готовит, и для тех, кто ест: первых успокаивает сам процесс, вторых — поедание вкусной домашней выпечки.

К тому же это дает ощущение контроля: для опытного человека, который много раз пек маффины, печенье с шоколадной крошкой или пирожки с капустой, процесс не таит сюрпризов. В таком случае выпечка и становится медитативной практикой. «Сейчас очень важно на некоторое время отвлекаться от пугающих новостей и перезагружать наш ум и мысли», — считает Охана.