Чихать хотели: американцы издеваются над полицией

В Нью-Йорке арестовали спекулянта, хранившего дома маски в количестве, которого бы хватило на целый госпиталь. 43-летний Барух Фельдхайм складировал медизделия, чтобы продавать их по завышенной цене. 18 марта он продал доктору из Нью-Джерси тысячу масок за $12 тыс., то есть с наценкой в 700%, передает издание New York Post.

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Пойманный мошенник хранил у себя не только маски, но и обеззараживающие салфетки, санитайзеры и хирургические принадлежности. Он сбывал эти товары первой необходимости с наценкой местным врачам из своего дома в Бруклине, куда ему привозили маски целыми паллетами. Их и заметили сотрудники ФБР.

Фельдхайм распродавал маски гражданам, которые собрались толпой около его дома, когда полицейские обнаружили его. При задержании они старались соблюдать необходимую дистанцию, но Фельдхайм нарочно начал кашлять в их сторону, заявляя, что сам заражен коронавирусом.

Враждебность растет и по другую сторону Атлантики. Так, полицейские арестовали 33-летнего британца из Манчестера, который принялся кашлять на полицейских, когда те попросили его удалиться из парка для соблюдения карантина, передает «Би-би-си». А 35-летняя Джоанн Тернер из Норфолка отреагировала так на просьбу стражей порядка убрать припаркованную на вокзале машину со стоянки. Ее приговорили к ограничению свободы на 12 недель за причинение вреда полицейскому.

«Любое насилие или угрожающее поведение по отношению к службам чрезвычайной безопасности неприемлемо в любое время, — сказано в заявлении местной полиции. — Но строгость приговора продиктована серьезностью угрозы такого поведения, как демонстративный кашель, во время паники вокруг коронавируса».

Это не единичные проявления нарушения дисциплины. Британцы на волне беспокойства и страха заразиться коронавирусом придумали новое средство противодействия полиции. Они плюют, чихают и кашляют на правоохранителей, угрожая инфицировать их. В ответ такие хулиганы получают заключения сроком до 26 недель.

«Эти приговоры должны стать доходчивым предупреждением, что такое поведение приведет к серьезным последствиям», — комментирует полиция.

Кашляют британцы и друг на друга. На прошлой неделе газета The Guardian рассказала о целой череде таких случаев, не связанных между собой. В частности, на скамье подсудимых 7 апреля окажется 14-летний подросток из Манчестера, который кашлял на 66-летнюю женщину с криком «Коронавирус!». В другом районе Манчестера 38-летний мужчина был привлечен к ответственности за то, что кашлял на женщину, а после этого вступил в перебранку с прибывшими на место полицейскими.

В Чешире же расследуется дело целой группы подростков, которые кашляли на сотрудницу Национальной службы здравоохранения, утверждая, что все они больны коронавирусом нового типа. На скамье подсудимых окажутся и их родители — как заявил представитель полиции Чешира сержант Хилльярд, «это гнуснейший случай нападения на наших героических медиков».

Тем временем в России ввели административные штрафы за нарушение карантина для граждан, которые составят от 15 до 40 тыс. руб. Если нарушение повлечет вред здоровью другого человека, штраф вырастет до 300 тыс. А если нарушение санитарно-эпидемиологических правил приведет к массовому заболеванию, нарушителю грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.