Легко отболел: принц Чарльз вышел из самоизоляции

Принцу Уэльскому Чарльзу удалось побороть коронавирус и получить возможность выйти из изоляции уже через неделю после того, как он сдал тест на COVID-19, оказавшийся положительным. Доктор разрешили ему выйти из-под карантина: как заявили помощники наследника британского престола, он находится «в добром здравии».

«Кларенс-Хауз подтверждает сегодня, что после консультации со своим доктором принц Чарльз выходит из самоизоляции», — говорится в заявлении резиденции старшего сына Елизаветы II.

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Как сообщает Daily Mail, болезнь у 71-летнего принца Чарльза прошла в легкой форме. Первые симптомы он почувствовал д 21 марта — за день до того, как ему нужно было переехать из своей резиденции Хайгроув в Глостершире на западе Англии в имение Беркхолл в шотландском Абердиншире. Уже переместившись, он, как и советует правительство людям, почувствовавшим недомогание, отправился на самоизоляцию, а в Национальной службе здравоохранение в Абердиншире принцу Чарльзу и его супруге Камилле Паркер-Боулз сделали тесты на коронавирус нового типа. У наследника престола анализы оказались положительными. У его жены — отрицательными.

В самоизоляции принц Чарльз и его супруга приняли участие в общенациональном флешмобе #ClapForCarers — они выложили видеоролики, на котором, как и другие британцы, аплодируют медикам, борющимися сейчас за здоровье больных COVID-19. Сейчас число заболевших коронавирусом нового типа в стране превышает 22 000 человек, умерли — более 1400.

Излечение принца Чарльза не означает, что теперь он будет снова посещать публичные мероприятия — в Великобритании для граждан введен режим самоизоляции и разрешено выходить на улицу только за продуктами, на прогулку с собакой или для того, чтобы выполнить физические упражнения.

Так что принц Уэльский сможет делать зарядку на улице или проводить встречи один на один, но не более того.

Предполагается, что принц Чарльз заразился COVID-19 не раньше 13 марта. Поэтому его болезнь не дала повода волноваться за здоровье королевы Елизаветы II — с ней старший сын, согласно заявлению Букингемского дворца, в последний раз коротко виделся 12 марта. Однако в окружении британского монарха обнаружился другой носитель коронавирусной инфекции — это работник из числа обслуживающего персонала.

Накануне, 29 марта, стало известно, что положительным тест на коронавирус нового типа оказался у одного из лакеев королевы, в обязанности которого входит приносить ей еду и выгуливать двоих собак Ее Величества породы дорги. Учитывая, что его работа предполагает, что он мог приближаться довольно близко к Елизавете II, у британцев возникли опасения, что он заразил и ее. Букингемский дворец официально настаивает, что здоровье королевы вне опасности, все меры предосторожности были соблюдены, а сама глава дома Виндзоров чувствует себя хорошо. Однако неофициальные источники утверждают, что придворные находятся в страхе. «Все боятся, — рассказал он Daily Mail. — Не только за себя, но и за королеву и герцога».

Как сообщает издание The Sun, сейчас лакей на самоизоляции, а 93-летняя королева Елизавета II находится вместе с супругом, 98-летним герцогом Эдинбургским Филиппом в Виндзорском замке, куда они прибыли 19 марта.