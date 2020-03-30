«Не будем платить»: кто будет охранять принца Гарри в США

27 марта стало известно, что принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл и их десятимесячным сыном Арчи переехал из Канады в Калифорнию. Об этом сообщала газета The Sun.

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По данным издания, семья перебралась в родной город Маркл — Лос-Анджелес, где они обосновались в одном из районов недалеко от Голливуда. При этом The Sun отмечает, что пока неизвестно, приехали ли Гарри и Меган в город ненадолго или же рассматривают его как постоянное место жительства. Также сообщается, что переезд не был спонтанным — его планировали заранее.

Через два дня после переселения герцога и герцогини, 29 марта, президент США Дональд Трамп довольно резко отреагировал на новых именитых жителей Калифорнии.

«Я большой друг и почитатель королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить сами!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Его поддержали и другие американцы. Например, один из подписчиков президента США в комментариях под его постом написал: «Как смеют эти люди даже думать, что мы, налогоплательщики, будем оплачивать их счета за безопасность? Это те же товарищи, которые говорили, что нам не нужны пистолеты, чтобы защищать себя. Но при этом они хотят, чтобы мы платили их вооруженным охранникам. Просто невероятно».

В ответ на бескомпромиссное заявление Дональда Трампа официальный представитель принца Гарри заявил, что герцог и герцогиня Сассекские и не намеревались просить у властей США обеспечения их безопасности. «Организация охраны уже была оплачена из частных источников», — подчеркнул представитель супругов.

Тем не менее сразу после переезда принца Гарри и Меган в США зарубежные СМИ предполагали, что супруги будут просить Дональда Трампа о дополнительной помощи для обеспечения их безопасности. Ведь ранее, когда герцог и герцогиня еще проживали на территории Канады, местное правительство также объявило, что с апреля 2020 года перестанет предоставлять им охрану, так как это обходится канадским властями слишком дорого — по оценкам британских СМИ, в год на нужды Гарри и Меган требовалось до £10 млн ($12,5 млн).

И при этом именно ближе к апрелю супруги решили переехать из Канады в Калифорнию, аргументируя это тем, что условия Канады их больше не устраивают. Вероятно, это и стало причиной для громкого заявления Дональда Трампа еще до того, как принц Гарри и его жена сами попросили о помощи.

Напомним, что 8 января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили на своей странице в соцсети Instagram, что намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи Великобритании и собираются обеспечить себе финансовую независимость. Как сообщали СМИ, такое решение герцог и герцогиня Сассекские приняли из-за повышенного внимания таблоидов к их личной жизни.

Позже в Букингемском дворце проработали детали отделения Гарри и Меган: с 31 марта 2020 года они больше не смогут использовать королевские титулы, исполнять церемониальные обязанности, а также представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках.

Помимо этого, пара больше не будет обеспечиваться с помощью бюджетных средств — по данным The Daily Telegraph, на протяжении ближайшего года обеспечивать нужды своего сына и членов его семьи будет наследник британского престола принц Уэльский Чарльз из личных средств.