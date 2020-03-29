Фитнес на карантине: с кем заниматься по интернету

Спортзал в карантине: кто проводит тренировки бесплатно

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Chalinee Thirasupa/Reuters
Россияне готовятся вести все менее подвижный образ жизни — если до пандемии коронавируса те, кто пренебрегал спортом, хотя бы перебирали ногами по дороге на работу, то сейчас и эта опция отпадает. В этом смысле мы в том же положении, что и весь мир, — британские и американские фитнес-тренеры уже ведут тренировки онлайн, многие из которых — бесплатные. «Газета.Ru» — о том, чем заниматься со звездными инструкторами.

В России, как и практически во всем западном мире, закрыты фитнес-центры — власти стараются остановить распространение коронавируса COVID-19. Для тех, кто привык работать над своим телом и уже не может жить без тренировки, это вызов — теперь придется учиться заниматься дома, без оборудования, в онлайн-режиме, на который переходят фитнес-центры, или самостоятельно.

У тех же, кто всю жизнь оправдывался отсутствием времени на поход в спортклуб, а теперь послушно самоизолировался и работает дома в пижаме, больше нет причин игнорировать тренировки — фитнес-инструкторы бесплатно выкладывают в Instagram программы и проводят там уроки, к которым легко присоединиться онлайн из любой точки мира, где есть интернет. Остается только выбрать вид спорта и подписаться на соответствующий Instagram-аккаунт, чтобы на карантине не забывать шевелиться.

Бокс

Тем, кто хочет выйти из самоизоляции – а когда-нибудь это непременно произойдет – не только с красивым рельефным телом, но и новообретенной способностью навалять неприятелю, имеет смысл подписаться на Instagram-аккаунт нью-йоркской студии Rumble, которая проводит тренировки в прямом эфире каждое утро по местному времени. Для Москвы это как раз обеденное время — почему бы и не сделать перерыв и не отработать несколько ударов с американскими тренерами.

Английский язык понимать не обязательно, хотя и желательно для пущей мотивации — но, возможно, просто двигаться под музыку будет достаточно, потому что заряжают энергией тренеры Rumble прямо через экран.

Танцы

О том, чтобы учиться латиноамериканскому танцу у звездного хореографа, актрисы и лауреата «Эмми» и «Золотого глобуса», мало кто мог помыслить, однако 70-летняя Дебби Аллен, которую наш зритель знает, скорее всего, по сериалу «Анатомия страсти», специально для самоизолировавшихся запустила в Instagram уроки, на которых обучает танцевать сальсу.

Никакой специальной физической подготовки для этого не нужно — можно обладать лишним весом, всей душой ненавидеть пробежки и саму мысль о прорабатывании мышц кора, можно даже не знать английского, а просто надеть самые удобные растянутые треники и слушаться американского хореографа родом из Техаса, которая велит расправить плечи и тянуть руки то вправо, то влево.

Силовые тренировки без оборудования

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SWIPE LEFT ABS. ABS. ABS. We went for it today, y'all!Here are a couple of moves from today's Total Body #RXercise on @RXBAR's Instagram Live. Follow @RXBAR and TURN ON POST NOTIFICATIONS as these FREE 30 minute BODYWEIGHT workouts will be happening the next 3 days, LIVE. DETAILS BELOW! ____ What: Bodyweight Home Workouts this ENTIRE WEEK! (30 minutes long) Where: IG LIVE (@RXBAR) Time: 5pm CDT/ 6pm EDT/ 3pm PDT Price: FREE Who: Everyone! (share this post) Why: Because we're in this together and a little movement goes a LONG WAY! ___ If you can't join us, workouts will be accessible for 24 hours (sweat whenever your schedule allows)! See you everyday this week at 5pm CDT! ___ #RXercise #RXBAR #liveworkout #athomeworkout #COVID19 #GideonAkande #wegotgoals #getfitwithgiddy

Публикация от Gideon Akande (@getfitwithgiddy)

Мужчинам без спортзала особенно сложно — тренировки так или иначе завязаны на оборудовании хотя бы в виде турника.

Тем, кто не успел добежать до спортивного магазина и купить спортивный инвентарь, не дает ограничить свою программу тренировок тремя подходами к холодильнику, перемежающимися лежанием на диване, тренер из Чикаго и бывший игрок в американский футбол Гидеон Аканде.

Сейчас он устраивает в прямом эфире в Instagram бесплатные 30-минутные силовые тренировки, для которых не нужно никакого оборудования – только ваш собственный вес. А фрагменты из них можно найти в виде видеуроков.

Тренировки с детьми

Уроков физкультуры в школах у детей сейчас нет, как и любых других – но это не значит, что их физические упражнения должны сводиться к прыжкам по головам у домашних. Знаменитый британский тренер Джоуи Уикс запустил на YouTube специальный канал, на который подписался почти миллион человек — теперь жители всего мира, от Южной Кореи до Великобритании, привыкают делать зарядку вместе с детьми – это хороший способ и занять ребенка чем-то полезным, и самим прийти в форму.