Фитнес на карантине: с кем заниматься по интернету

В России, как и практически во всем западном мире, закрыты фитнес-центры — власти стараются остановить распространение коронавируса COVID-19. Для тех, кто привык работать над своим телом и уже не может жить без тренировки, это вызов — теперь придется учиться заниматься дома, без оборудования, в онлайн-режиме, на который переходят фитнес-центры, или самостоятельно.

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У тех же, кто всю жизнь оправдывался отсутствием времени на поход в спортклуб, а теперь послушно самоизолировался и работает дома в пижаме, больше нет причин игнорировать тренировки — фитнес-инструкторы бесплатно выкладывают в Instagram программы и проводят там уроки, к которым легко присоединиться онлайн из любой точки мира, где есть интернет. Остается только выбрать вид спорта и подписаться на соответствующий Instagram-аккаунт, чтобы на карантине не забывать шевелиться.

Бокс

Тем, кто хочет выйти из самоизоляции – а когда-нибудь это непременно произойдет – не только с красивым рельефным телом, но и новообретенной способностью навалять неприятелю, имеет смысл подписаться на Instagram-аккаунт нью-йоркской студии Rumble, которая проводит тренировки в прямом эфире каждое утро по местному времени. Для Москвы это как раз обеденное время — почему бы и не сделать перерыв и не отработать несколько ударов с американскими тренерами.

Английский язык понимать не обязательно, хотя и желательно для пущей мотивации — но, возможно, просто двигаться под музыку будет достаточно, потому что заряжают энергией тренеры Rumble прямо через экран.

Танцы

О том, чтобы учиться латиноамериканскому танцу у звездного хореографа, актрисы и лауреата «Эмми» и «Золотого глобуса», мало кто мог помыслить, однако 70-летняя Дебби Аллен, которую наш зритель знает, скорее всего, по сериалу «Анатомия страсти», специально для самоизолировавшихся запустила в Instagram уроки, на которых обучает танцевать сальсу.

Никакой специальной физической подготовки для этого не нужно — можно обладать лишним весом, всей душой ненавидеть пробежки и саму мысль о прорабатывании мышц кора, можно даже не знать английского, а просто надеть самые удобные растянутые треники и слушаться американского хореографа родом из Техаса, которая велит расправить плечи и тянуть руки то вправо, то влево.

Силовые тренировки без оборудования

Мужчинам без спортзала особенно сложно — тренировки так или иначе завязаны на оборудовании хотя бы в виде турника.

Тем, кто не успел добежать до спортивного магазина и купить спортивный инвентарь, не дает ограничить свою программу тренировок тремя подходами к холодильнику, перемежающимися лежанием на диване, тренер из Чикаго и бывший игрок в американский футбол Гидеон Аканде.

Сейчас он устраивает в прямом эфире в Instagram бесплатные 30-минутные силовые тренировки, для которых не нужно никакого оборудования – только ваш собственный вес. А фрагменты из них можно найти в виде видеуроков.

Тренировки с детьми

Уроков физкультуры в школах у детей сейчас нет, как и любых других – но это не значит, что их физические упражнения должны сводиться к прыжкам по головам у домашних. Знаменитый британский тренер Джоуи Уикс запустил на YouTube специальный канал, на который подписался почти миллион человек — теперь жители всего мира, от Южной Кореи до Великобритании, привыкают делать зарядку вместе с детьми – это хороший способ и занять ребенка чем-то полезным, и самим прийти в форму.