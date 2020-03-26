Ищут тепла: англичане разобрали животных из приютов

Британцы, по указу премьер-министра страны Бориса Джонсона отправившиеся на карантин, нашли способ не проводить время в одиночестве — они взяли в самоизоляцию четвероногих друзей. С 23 марта в стране введен жесткий карантин — жители Великобритании могут покидать свои дома, только чтобы один раз в день сходить в продуктовый магазин или позаниматься спортом на улице. Или выгулять собаку, которую взяли из приюта за день до карантина.

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За последнее время из сети приютов для животных «Баттерси Хоум», расположенных на юго-востоке Великобритании, разобрали почти всех домашних животных, сообщает The Telegraph. Начиная с понедельника, 16 марта, оттуда взяли 86 собак и 69 кошек, что практически в два раза больше по сравнению с той же неделей прошлого года, когда хозяев нашли 42 собаки и 29 кошек. Мартовский рост 2020-го выглядит весьма убедительным, если учесть, что за неделей ранее, с 9 марта этого года, новый дом обрели 39 собак и 52 кошки.

Роб Янг, глава подразделения «Баттерси Хоум», считает, что это неудивительно — по его мнению, люди, находящиеся в самоизоляции, ищут дружеских отношений и контакта с живым существом.

«Многие люди готовятся к тому, чтобы провести дома много времени в ближайшие несколько недель, — рассказал Янг журналистам. — Так что многие логично думают, что домашнее животное может оказаться хорошей компанией».

Котам и собакам, нашедшим дом, повезло: люди, решившие их взять, теперь могут посвятить себя заботе о них и играм. «У людей теперь есть больше времени для того, чтобы завести питомца и заниматься им, кроме того, люди ищут возможности сделать доброе дело, спасая животных, которым нужен дом», — продолжает Янг.

Руководитель приюта сообщил, что работа продолжается, несмотря на карантин: потенциальные хозяева по-прежнему могут посмотреть на животных на сайте Баттерси.

«Будущие владельцы все так же могут зарегистрироваться, заполнив онлайн-форму, и, как только это станет возможным, мы откроемся и продолжим находить новые дома для наших прекрасных питомцев», — обещает он. Но вживую познакомиться с четвероногими обитателями приютами все же нельзя. «Все три наших центра сегодня закрыты для посещения, но многие наши питомцы живут в любящих семьях, а некоторые временно поселились у наших сотрудников и волонтеров», — уверяет Янг.

В приютах США тоже отмечается всплеск интереса к бездомным животным. Так, в приюте Lucky Dog в американском штате Мэриленд изданию The Washington Post рассказали, что на прошлой неделе число желающих завести питомца резко возросло с 10 человек до 40. «За три часа желание взять домашнее животное выразили 30 человек», — похвасталась изданию исполнительный директор Майра Хоровиц.

Разбирают при этом не только кошек и собак — свои дома нашли кролики, рыбки и даже парочка кур.

О том, что в режиме карантина у людей появится возможность проводить время со своими домашними питомцами, говорят в США и представители властей — видимо, пытаясь хоть как-то вдохновить американцев, не желающих оставаться на карантине в разгар весны. Так, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, объявляя на минувшей неделе режим карантина, заверил граждан: «Вы по-прежнему сможете выгуливать свою собаку».

Прогулка с собакой — это один из немногих шансов сейчас подставить лицо солнцу для итальянцев, испанцев, англичан, голландцев и жителей других стран, где объявлен жесткий карантин. Кошатникам же остается утыкаться лицом в живот свернувшимся в клубок животным.