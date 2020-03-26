Корона спасет: в Германии нашли реликвию против вируса

В немецком Ахене из сокровищницы главного собора извлекли мощи малоизвестной христианской святой под именем Корона. Служители собора намереваются сделать ее символом борьбы с эпидемией одноименного вируса, предъявив отполированный реликварий с мощами пастве, когда эпидемия закончится.

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В церкви утверждают, что святая Корона исторически являлась покровительницей всех зараженных и сопротивляющихся эпидемиям, однако эта информация не подтверждается другими источниками. Больше похоже на легенду для туристов, а в реальности к святой мученице Короне, которая погибла во II веке в Сирии (тогда это была территория Римской империи) за христианскую веру, обращались с просьбами о выигрыше в азартных играх и удаче в поиске сокровищ. Если считать шанс не заразиться вирусом своего рода везением в игре, то к святой Короне действительно стоит обратиться.

По другой версии, святую звали Стефания, а имя Корона ей дали в латинском варианте, и покровительницей деятельности, связанной с обогащением, она стала как раз в результате созвучности своего имени и немецкого слова Крона, которое обозначало валюту в немецкоязычных странах. Святая особо почитается в Австрии и на юге Германии, в восточной Баварии. Там ей даже посвящены названия нескольких церквей.

По стечению обстоятельств мощи Святой Короны хранятся также и в городе на севере Италии, где началось распространение COVID-2019 в Европе. А в другом немецком городе Родинг с молитвами об излечении от коронавируса к святой уже обращались во время службы.

В Ахенский собор IX века на западе Германии мощи привез в 997 году император Оттон III. Собор является одним из старейших в Европе, именно там находится усыпальница Карла Великого, построившего его, там же короновались императоры Священной Римской империи.

Показать общественности реликварий с мощами Короны в соборе решили еще задолго до распространения вируса. Он должен был стать частью экспозиции золотых изделий, запланированной на лето. Для этого реликварий, который был скрыт от глаз публики на протяжении 25 лет, отреставрировали, начистили до блеска отделку из золота, бронзы и слоновой кости. Но теперь уже непонятно, состоится ли выставка в свете эпидемии, которая не думает прекращаться.

«Мы достали экспонат раньше, чем планировалось, поскольку ожидаем повышенный к нему интерес из-за эпидемии», — пояснила агентству Reuters представительница пресс-службы собора Даниэла Левенич.

«Как и многие другие святые, Святая Корона может стать источником надежды для верующих в эти сложные времена», — рассказала Брижит Фальк, глава сокровищницы Ахенского собора, которая и привела версию, согласно которой покровительница мясников и лесорубов стала еще и символом борьбы с коронавирусом.

Напомним, что свое название вирус COVID-2019 получил из-за формы клетки, которая напоминает маленькую корону.