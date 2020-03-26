«Сейчас везде микробики»: как говорить с детьми про коронавирус

«Коронавирус, коронавирус», — бегает ребенок по дому, выкрикивая непонятное для него слово. Родителям же приходится становиться не только учителями для собственных детей, оставшихся дома на дистанционном обучении, но и экспертами по вирусологии и эпидемиологии. Это не говоря о рабочих обязанностях, которые никто не отменял до следующей недели. Сейчас главные вопросы, который возникают у ребенка, это не классическое «Откуда берутся дети?», а «Почему нельзя ходить в школу, если я не болею?», «О какой эпидемии говорят по телевизору?» и «Почему мы не выходим погулять?»

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Родители изобретают свои методы и наглядно объясняют ребенку малопонятные процессы с помощью подручных средств. Ксения Маренникова, партнер PR-агентства «Бедуш и Маренникова», например, рассказала «Газете.Ru», что показывает своим детям картинки вируса с его короной, рисует шипы, отвечающие за проникновение в клетки человека, на его оболочке, соединяет кусочки морковки с помощью зубочисток в ДНК, чтобы показать, как вирусы встраиваются в нее.

«Дети, конечно, краем уха слышат странные разговоры взрослых, где фигурируют Италия, смерть в процентах и группы риска, начинают задавать вопросы: «Почему мы так часто моем руки?, «Где наш веселый детский садик?», «Какая болезнь опаснее — рак или коронавирус?»

— пояснила Маренникова. — Работающие родители стали чуть свободнее, потому что проекты переносятся на лето, на осень. Радуешься, что не успел взять ипотеку, что авиабилеты удалось вернуть, что температура твоих детей вызвана гриппом, а не коронавирусом. На первый план выходит не рабочая гонка, а просто возможность спать вчетвером в одной кровати — без температуры и с котом в ногах».

Партнер PR-агентства называет один плюс карантина: это время быть ближе со своей семьей. «Можно немного поработать, пока дети смотрят планшет, или вместе выходить в Zoom на совещания: коты и дети там пользуются неизменным успехом», — сказала она.

Однако не каждый родитель столь оптимистичен: у многим мам времени на себя практически не остается из-за домашних заданий, рабочих задач и домашних дел. А дети на третий день дистанционного обучения понимают: лучше бы они ходили в школу.

Психолог, сотрудничающий с сервисом онлайн-психотерапии zigmund.online, Аркадий Волков советует объяснить детям, что карантин — это не запрет или наказание, а сознательный выбор, обоснованный мерами предосторожности, а также ограничить поток негативной информации из новостей, но быть с детьми максимально искренними. «Родителям лучше показать, что они тоже волнуются, чем притворяться, что все хорошо, на самом деле паникуя», — утверждает психолог.

— Можно даже вместе придумать правила поведения и защищать друг друга от вируса».

Психолог Елена Ильина рекомендует родителям, рассказывая о вирусе, подключать воображение, потому что дети мыслят образами. Можно придумать вирусу персонажа и рассказывать, как именно он оказывает свое вредоносное воздействие на людей. «Важно донести до ребенка мысль, что у людей есть свои способы защиты от вируса, один из которых — оставаться дома. Можно даже назвать это главной миссией ребенка. Так будет понятнее, почему мама все еще продолжает работать из дома или ходить в магазин — у нее своя миссия. И вместе вы — сила!» — отмечает психолог.

Чтобы ребенку было интересно выполнять свою «миссию» дома, специалист предлагает записать на бумажках разные задания и поместить их в «волшебную» коробку, чтобы потом разыгрывать как фанты. А психолог Наталия Романенко советует вместе с детьми составлять план на следующий день, нарисовать и развесить по комнатам таблички «Не беспокоить», в течение дня подкладывать детям раскраски и карандаши, а вечером устраивать семейное чаепитие, делиться впечатлениями за день.

«На вопросы трехлетнего сына «Почему не поедем на гимнастику?», отвечаю, что сейчас везде микробики, такое время. Люди борются с микробиками, скоро микробики исчезнут и все будет, как раньше. Сын одобрительно кивает головой, а на следующий день интересуется, не исчезли ли», — рассказала «Газете.ru» Ольга Чернышева, сооснователь компании по разработке IT-решений FriFlex и PR-консультант.

Чтобы занять ребенка, Чернышева использует кинетический песок, укулеле, музыкальные книги (лучше каждый раз новые) и доступ к кухонным шкафам с безопасными предметами. Сойдут и старые добрые друзья родителей — мультфильмы. «Сложно сохранять идеальный режим, работая полный день из дома, без няни и бабушки рядом. Приходится включать больше мультфильмов или жертвовать прогулкой — работу отменить нельзя.

Иногда вижу, как сын грустит, видя меня за ноутбуком, сосредоточенную, строгую. Недавно, проснувшись рано утром, увидел меня в работе, многозначительно вздохнул и сказал: «Мам, ну вот скажи, тебе самой не надоело?» Пришлось на время отложить ноутбук и заняться игрой. Смена деятельности — лучший отдых», — поделилась PR-консультант.

Психолог Наталия Романенко считает важным, чтобы родители сами понимали для себя ответы на вопросы про вирус и карантин. Поэтому их стоит сформулировать для себя, прежде чем говорить с детьми. Дети хорошо считывают эмоции, поэтому в разговоре с ними нужно сохранять спокойствие. «Это даст детям ощущение опоры. Подумайте, что помогло бы вам привести в порядок свой настрой? Может быть, разговор между взрослыми, где вы обсудите и сформулируете свою позицию? Может быть, консультация с кем-то, кто сможет прояснить происходящее и кому вы доверяете?» — указывает психолог.

А если отбросить волнение не получается, покажите детям книжку про коронавирус, которую колумбийский психолог Мануэла Молина создала специально для родителей. Она доступна на разных языках, в том числе и на русском.