«Диагноз — пневмония»: Людмила Нарусова попала в Коммунарку

Мать телеведущей Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус COVID-19, который оказался отрицательным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса. «Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — рассказал Клишас агентству.

О том, что у Людмилы Нарусовой не диагностирован COVID-19, сообщила и ее дочь Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

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«Результат теста отрицательный. Диагноз — пневмония. Уфффф», — написала телеведущая. Она добавила, что во время распространения коронавируса нового типа особенно важно беречь своих родителей, которые оказались в группе риска из-за возраста, даже если они привыкли вести активный образ жизни и не видят опасности для себя. «Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся», — отметила Собчак.

Тот факт, что уже после того, как 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19, 68-летняя сенатор Людмила Нарусова продолжала вести активный образ жизни, подтвердили ее коллеги в Совфеде. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал РИА «Новости», что Нарусова заподозрила, что могла заразиться коронавирусом, потому что в последнее время общалась в людьми, побывавшими за рубежом. «Как сообщил мне председатель комитета (по конституционному законодательству — «Газета.Ru»), в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — сказал Тимченко. Он также уточнил, что во вторник, 24 марта, Людмилы Нарусовой не было в Совфеде.

Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке, где размещают тех, у кого диагностирован коронавирус нового типа или есть подозрение на него. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил Telegram-канал Mash — он рассказал, что сенатора привезли в медучреждение накануне днем из деревни Горки. «В данный момент Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники и проходит необходимые обследования», — говорилось в сообщении.

Позже информацию о госпитализации матери подтвердила в Telegram и сама Ксения Собчак. Она рассказала подписчикам своего канала, что у Людмилы Нарусовой накануне поднялась температура. «Пока диагноз вирусная пневмония, — подчеркнула журналистка. — Ждем результатов анализов. Пока их не получили». Собчак уточнила, что давно не виделась с матерью. «Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже две недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», — пояснила Собчак.

Сейчас члены Совета Федерации готовятся массово сдавать тест на коронавирус нового типа, об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. На тестирование в медпункте записались уже 80 человек.

«В медпункте Совета Федерации сенаторы сегодня смогут пройти тестирование на коронавирус. Чтобы не создавать скопления людей, тестирование будет проводиться по предварительной записи, на данный момент в списке уже более 80 фамилий сенаторов», — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.