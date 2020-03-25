Удар по монархии: принц Чарльз заразился коронавирусом

У наследника британского престола, старшего сына королевы принца Чарльза — коронавирус. Как заявила в среду пресс-служба его резиденции, Кларенс-Хауза, принц сдал анализы на COVID-19, и их результаты оказались положительными. Чувствует он себя хорошо — у принца Чарльза проявляются легкие симптомы болезни.

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«Принц Уэльский показал положительные результаты теста на коронавирус, — говорится в заявлении Кларенс-Хауза. — У него были легкие симптомы, однако в остальном он находится в добром здравии, и в последнее время продолжал работать дома, как обычно».

У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз коронавирус нового типа не обнаружен — ее анализы оказались отрицательными.

«Установить, от кого принц заразился вирусом, невозможно, учитывая огромное количество мероприятий, которые он посетил в рамках своей общественной деятельности в течение последних недель», — уточняет Кларенс-Хауз.

Известно, однако, что в середине марта принц Чарльз принял участие в мероприятии организации WaterAid в Лондоне, где сидел вместе с князем Монако Альбертом II, который на прошлой неделе, не испытывая симптомов, сдал тест на коронавирус нового типа, оказавшийся положительным. На приеме, посвященном состоянию окружающей среды, члены двух королевских семей отобедали за одним столом. Впрочем, насколько близко они контактировали, неизвестно, учитывая, что уже с начала марта, когда в Европе началась вспышка эпидемии, принц Чарльз перестал здороваться на мероприятиях за руку с людьми, предпочитая индийский приветственный жест «намасте».

После того, как 19 марта князь Монако сдал положительный тест на коронавирус, принц Чарльз начал работать из дома. Сейчас он вместе с 72-летней женой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, находятся в своем имении.

«В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями принц и герцогиня находятся на самоизоляции в Шотландии, — подтверждается в сегодняшнем заявлении Кларенс-Хауза. – Анализы были проведены Национальной службой здравоохранения в Абердиншире, где они отвечают необходимым критериям к тестам».

Принц Чарльз в свой 71 год находится в группе риска, однако еще большие опасения в связи с коронавирусом вызывает у британцев состояние здоровья его родителей, 93-летней королевы Елизаветы II и 98-летнего принца Филиппа. На прошлой неделе королева уехала на самоизоляцию в свою резиденцию в Виндзоре. Есть надежда, что от своего сына она не заразилась коронавирусом.

Дело в том, что эксперты предполагают: принц Чарльз был носителем вируса, начиная с 13 марта. «По самым консервативным оценкам врачей, принц Чарльз мог быть заразным с 13 марта – с того дня, когда он в последний раз принял участие в официальном мероприятии», — сообщает корреспондент Sky News Рианнон Миллз.

При этом Букингемский дворец заявляет, что с Елизаветой II принц Чарльз виделся в последний раз 12 марта.

«Ее Величество королева остается в добром здравии, — говорится в сегодняшнем заявлении официальной королевской резиденции. – Королева в последний раз коротко видела принца Уэльского 12 марта и следует соответствующим рекомендациям работников системы здравоохранения».